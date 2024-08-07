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Происшествия Спецоперация на Украине Что происходит в Курской области, куда пытаются прорваться ВСУ — полное заявление Минобороны

Что происходит в Курской области, куда пытаются прорваться ВСУ — полное заявление Минобороны

Операция еще не закончилась

1 187
16 комментариев
Последствия атак ВСУ

В течение ночи Вооруженные силы Украины пытались прорваться через границу с РФ. Их удалось отбить. Также российские войска наносили ответные удары по территории, подконтрольной ВСУ.

— Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации, — сообщили в Минобороны.

Как известно, Украина наносила удары по Курской области. 300 военных с танками и бронемашинами пытались прорваться в регион. В большей степени пострадал город Суджа. Есть жертвы среди мирного населения. Так, один из ударов пришелся по карете скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер.

В свою очередь российские войска наносили удары по резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

ВСУ понесли серьезные потери как военных, так и техники.

— За сутки боевых действий они составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, включая семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, в т. ч. 12 «Козак», две «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей,— добавили в министерстве.

Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования «УР-77» и станция радиоэлектронной борьбы.

Пока операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей начали вывозить в безопасное место.

Алексей Смирнов обратился к гражданам

— Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь, — сказал Алексей Смирнов.

Он добавил, что президент Владимир Путин в курсе ситуации.

— Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле, — подчеркнул врио губернатора.

Региону обещали оказать помощь по всем направлениям.

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Комментарии
16
261921781
7 августа 2024, 13:15
ну раз на личном контроле , то не стоит беспокоится
Гость
7 августа 2024, 14:50
Полковник Квачков о ситуации в Курской области: «Кстати, а где же тот самый грозный Ахмат-сила? Почему не защитил и не победил врага? Ведь не просто Ахмат, а Ахмат-сила! Скорее всего, он занят лоббированием строительства мечети в Москве. Это более важный вопрос, а не какие-то там мелочи в Курской области. Там срочники справятся»
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