Что происходит в Курской области, куда пытаются прорваться ВСУ — полное заявление Минобороны

Последствия атак ВСУ Источник: Baza / T.me











В течение ночи Вооруженные силы Украины пытались прорваться через границу с РФ. Их удалось отбить. Также российские войска наносили ответные удары по территории, подконтрольной ВСУ.



— Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации, — сообщили в Минобороны.



Как известно, Украина наносила удары по Курской области. 300 военных с танками и бронемашинами пытались прорваться в регион. В большей степени пострадал город Суджа. Есть жертвы среди мирного населения. Так, один из ударов пришелся по карете скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер.



В свою очередь российские войска наносили удары по резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.



ВСУ понесли серьезные потери как военных, так и техники.



— За сутки боевых действий они составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, включая семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, в т. ч. 12 «Козак», две «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей,— добавили в министерстве.



Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования «УР-77» и станция радиоэлектронной борьбы.



Пока операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.



Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей начали вывозить в безопасное место.



Алексей Смирнов обратился к гражданам Источник: gubernator_46 / T.me

— Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь, — сказал Алексей Смирнов.



Он добавил, что президент Владимир Путин в курсе ситуации.



— Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле, — подчеркнул врио губернатора.

