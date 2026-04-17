Фальшивые соседи: как нас дурят через липовые общедомовые чаты

Владимир не стал переходить по странным ссылкам в общедомовом чате, и это его спасло Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Владимир из Челябинска едва не стал жертвой мошенников. Аферисты создали фальшивый общедомовой чат в мессенджере и под видом инициативных соседей проводили голосование. Повод выглядел правдоподобно — обсуждение установки шлагбаума и видеокамер. Чтобы принять участие, пользователям предлагали перейти по ссылке. На деле же за ней скрывался фишинговый сайт, где у людей выманивают пароли, коды подтверждения и данные банковских карт. Схема выглядит особенно опасной на фоне того, что в России действительно обсуждается создание домовых чатов в MAX. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, как действуют мошенники и как не попасться на их уловки.

«Без адреса, без пояснений»

Владимира добавили в группу с названием «Общее собранее жильцов» (орфография сохранена. — Прим. ред.). Он сразу отнесся к этому как-то скептически — обычно общением с соседями и советом дома в их семье занимается супруга.

«У меня жена состоит в домовом чате, а я вообще нигде не подписан на эти сообщества. И тут в четверг вечером у меня сам по себе появился какой-то чат. Без адреса, без пояснений», — делится он.

В названии чата, как ни странно, была орфографическая ошибка: «собранее» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Тех, кто не хотел голосовать, всё равно убеждали перейти по ссылкам Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

По словам Владимира, несмотря на первоначальные сомнения, чат не вызвал серьезных подозрений: в нем обсуждали обычные бытовые вопросы. На голосование вынесли несколько тем: установку автоматического теплового пункта, шлагбаума и дополнительных камер видеонаблюдения, а также замену мусорных контейнеров на новые с раздельным сбором отходов. При этом соседи активно участвовали в обсуждении, переходили по ссылкам и авторизовывались, отправляя коды администратору.

«Ведущая чата с ходу написала, что проголосовать нужно срочно — на всё про всё давался один вечер. Самого этого администратора я не знал. Да и гиперссылки открывать не стал. Вообще, в тот момент я был уставший и решил, что отвечу позже», — рассказывает Владимир.

«Почему вы молчите?»

Несмотря на нежелание Владимира участвовать в переписке, в чате начали настойчиво требовать действий: переходить по ссылкам и регистрироваться для голосования.

«Там писали: „В любом случае необходимо пройти форму через бот, даже если вы не поддерживаете инициативу“. Это уже показалось странным, — продолжает он. — К тому же контейнеры для раздельного сбора мусора у нас были во дворе на тот момент. Да и в самом чате состояло всего пять участников — для дома на 110 квартир это явно маловато, даже если чат перенесли из другого мессенджера и он совсем новый».

Буквально на следующий день общение в чате прекратилось Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Позже давление стало персональным.

«В районе 22 часов мне написали лично прямо в чате: „Владимир, почему вы молчите?“ На следующий день я перечитал всё свежим взглядом и первым делом спросил: „А какой вообще адрес дома?“ И мне никто не ответил. Тогда я понял, что это были мошенники. В нормальных домовых чатах всегда сразу указывают улицу и номер дома. У нас это стандарт. А тут — ничего, просто „жильцы“ — и всё», — объясняет он.

На следующий день гиперссылки перестали работать. Кроме того, у администратора даже не был указан номер телефона в мессенджере.

«Спешка — главный риск»

По данным городского управления МВД, случаев мошенничества с общедомовыми чатами в MAX пока не зафиксировано. При этом там отмечают: схемы, связанные с выманиванием данных через подозрительные ссылки, остаются распространенными.

«По ссылкам лучше не переходить, если вы не уверены, откуда они пришли и кто их отправил. Всегда важно перепроверять: кто инициатор общения, действительно ли это жильцы вашего дома или официальный представитель, можно даже позвонить старшему по дому и уточнить. Мошенники часто создают срочность и подталкивают к быстрым действиям, но в таких ситуациях спешка — главный риск, — предупреждает руководитель пресс-службы управления МВД Челябинска Любовь Гайнуллина. — Ссылки могут вести на фишинговые сайты или запускать установку вредоносных программ, которые способны получить доступ к данным телефона и использовать их для кражи паролей, кодов и денег. Поэтому главное правило: не действовать на эмоциях, сохранять спокойствие и при малейших сомнениях не вводить никаких своих данных и не отправлять никому коды».

Кроме того, настоящие опросы собственников проводятся официально — через управляющую компанию, с оформлением протоколов и, как правило, на очных собраниях жителей. Обычно вся эта процедура занимает не один день и не одну неделю. Любую информацию из неизвестных чатов важно перепроверять: увидели объявление о сборе денег на шлагбаум — лучше позвонить в свою УК или уточнить у знакомого соседа. Мошенники рассчитывают, что этого никто не сделает.