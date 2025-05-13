Плати или проваливай! Юрист объяснил, за что вас могут выселить из квартиры

Владелец жилья (говоря юридическим языком, наймодатель или арендодатель), управляющая компания или другое лицо, которому должник платит за коммунальные услуги, может взыскать с него просроченную задолженность в суде.

Это регламентирует часть 15 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (подпункт «ж» пункта № 4).

Если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, то в отношении должника будет вынесен судебный приказ (который одновременно является исполнительным документом).

Суд вправе уменьшить размер пеней, начисленных за услуги ЖКХ, а вот сумму долга могут взыскать и из вашей зарплаты. Срок отмены такого приказа по заявлению должника — 10 рабочих дней.

В случае отмены приказа и подачи на вас искового заявления, суд по вашему заявлению вправе уменьшить размер пеней, начисленных за услуги ЖКХ, а взысканная сумма долга потом будет удержана из вашей зарплаты, вкладов (или иного дохода).

При определенных условиях судебный пристав-исполнитель может также вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из страны.