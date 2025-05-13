Плати или проваливай! Юрист объяснил, за что вас могут выселить из квартиры

Если вы часто забываете вовремя оплачивать коммунальные услуги, эта статья для вас. Такая забывчивость может привести к очень печальным последствиям, ведь вы рискуете остаться не только без воды, электричества и газа, но и без жилья.
Практикующий юрист Руслан Камалетдинов объяснил, на чьей стороне закон в этом вопросе. Подробнее — в карточках E1.RU.
- Сначала вам отключат ресурсы
- Придется отвечать за долг в суде (и платить еще больше)
- В конце концов, вас могут просто выселить
- Обязаны ли в УК предупреждать об отключении воды, электричества и газа?
- Сколько времени дается на погашение долга?
- Неужели отключат всё и сразу?
- Как быстро вернут воду, если я всё оплачу?
Сначала вам отключат ресурсы
Если вовремя не оплачивать коммунальные счета, вам просто-напросто отключат либо ограничат потребление воды, электроэнергии и газа.
Эти правила регламентируются частью 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ (подпункт «д» пункта 32 Правил № 354).
Есть два этапа отключения ресурсов:
сначала вводят ограничение, если это возможно: жильцам временно уменьшают объем подачи ресурса либо вводят график предоставления услуг в течение суток. Например, подают горячую воду лишь один час в день, с 12:00 до 13:00;
далее следует приостановка: временно прекращается подача ресурсов. В таком случае сотрудники УК обязаны опломбировать оборудование, которым пользуется должник.
Придется отвечать за долг в суде (и платить еще больше)
Владелец жилья (говоря юридическим языком, наймодатель или арендодатель), управляющая компания или другое лицо, которому должник платит за коммунальные услуги, может взыскать с него просроченную задолженность в суде.
Это регламентирует часть 15 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (подпункт «ж» пункта № 4).
Если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, то в отношении должника будет вынесен судебный приказ (который одновременно является исполнительным документом).
Суд вправе уменьшить размер пеней, начисленных за услуги ЖКХ, а вот сумму долга могут взыскать и из вашей зарплаты. Срок отмены такого приказа по заявлению должника — 10 рабочих дней.
В случае отмены приказа и подачи на вас искового заявления, суд по вашему заявлению вправе уменьшить размер пеней, начисленных за услуги ЖКХ, а взысканная сумма долга потом будет удержана из вашей зарплаты, вкладов (или иного дохода).
При определенных условиях судебный пристав-исполнитель может также вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из страны.
В конце концов, вас могут просто выселить
Этот пункт касается тех, кто арендует квартиру либо пользуется жильем по договору социального найма.
Если должник не платит за коммунальные услуги больше шести месяцев, собственник жилья может обратиться в суд с требованием о расторжении договора найма (согласно пункта 1 части 4 статьи 83 ЖК РФ).
Должника и всех членов его семьи, проживающих в квартире, могут выселить из дома в судебном порядке. Чтобы избежать этого, нужно раз в шесть месяцев хотя бы частично платить за квартиру и услуги ЖКХ.
По договору аренды срок предъявления требования о выселении как правило предусмотрен гораздо раньше. И частичная оплата здесь может не помочь.
Обязаны ли в УК предупреждать об отключении воды, электричества и газа?
Да, обязаны. Первым делом должнику направляется предупреждение об ограничении коммунальных ресурсов.
Если у УК нет технической возможности частично перекрыть подачу воды, электричества и газа, то эти услуги могут сразу отключить (без временного ограничения).
Сколько времени дается на погашение долга?
Жильцу дается 20 дней на погашение задолженности с момента получения уведомления.
Как УК может сообщить вам о долге:
под расписку;
по почте заказным письмом;
включить текст предупреждения в квитанцию;
через СМС;
через электронную почту;
через личный кабинет;
позвонить лично (и записать разговор);
опубликовать объявление на официальном сайте УК (либо другого поставщика ресурсов).
Если предупреждение включили в квитанцию ЖКХ, оно считается доставленным с даты направления и не требует подтверждения факта личного вручения.
Об этом указано в письме Минстроя России от 12.11.2020 № 45451-ОЛ/06.
Если вам уже частично ограничили подачу ресурсов — дается десять дней на погашение долга. После этого воду, электричество и газ отключат полностью.
Неужели отключат всё и сразу?
Есть несколько исключений. Должникам в 100%-м объеме не могут отключить отопление, а в многоквартирных домах — холодную воду.
Если вам полностью перекрыли эти ресурсы, вы можете обжаловать это решение в суде, ссылаясь на Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 (подпункт «в» пункта № 119).
Как быстро вернут воду, если я всё оплачу?
После полного погашения долга подачу воды и электричества возобновляют в течение двух календарных дней.
В квартире снова включат газ в течение пяти рабочих дней с момента, как поставщик получит уведомление о погашении долга.
При этом жилец обязан оплатить расходы по введению ограничения, приостановке и возобновлению подачи ресурсов, если такие есть.
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