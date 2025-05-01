«К матушке-земле тянет всех»: как агроном снимался на Первом канале, вырастил тыкву на 100 кг и стал блогером

Подсчитать, сколько растений сейчас растет на его участке, Борис уже не в силах Источник: Борис Борисов











Для 34-летнего жителя Новоалтайска Бориса Борисова растения как дети, и на своем участке он заботливый многодетный отец: петунии, пионы, туи, розы, тюльпаны — всего, что есть на участке, уже и не сосчитаешь. При этом у героя имеется еще и множество посадок на продажу как декоративных, так и культурных.

Секретами садового мастерства агроном делится в блоге, в котором более 300 тысяч подписчиков. Как хобби превратилось в дело жизни и начало приносить доход — читайте в интервью нашим коллегам из NGS22.RU.

Источник: NGS22.RU

«Мама, меня обзывают агрономом»

Уже в семь-восемь лет Борис заинтересовался кактусами и собрал целую коллекцию, а в 13 лет решил заняться озеленением своего участка: выращивать розы, ирисы и другие цветы.

— Я всегда тянулся к красоте. У нас на соседней улице росли белые тюльпаны. Как только они зацветали, на велосипеде ездил смотреть, потому что для меня это была такая диковинка. Еще я очень хотел себе хвойное дерево, которое называется туя, постоянно ходил в местный магазин, а их всё не было. Потом продавщица сжалилась надо мной и подарила мне четыре маленьких туи. Магазин закрыли, а туи до сих пор растут у меня на участке, — вспоминает он.

Интересоваться растениями блогер начал еще в детстве Источник: Борис Борисов











Родители к такому увлечению сына отнеслись положительно, ведь все дети ходили на речки или бегали играть, а Боря засиживался в палисаднике, занятый черенкованием, прополкой и поливом растений.

— Вот у кого-то дар петь, танцевать, строить бизнес, а у меня — копать и пересаживать и выращивать растения. Правда, насмешек избежать не удалось. Как-то в детстве родители оставили меня у тетушки в деревне. Когда мама вернулась за мной, я встретил ее со слезами, бегу и плачу: «Мама, меня все обзывают агрономом». Но она мне объяснила, что значит эта профессия, поэтому я решил, что хочу стать им, когда вырасту, — рассказал блогер.

Завидный жених

Однако к своей детской мечте Борис пришел не сразу. Сначала он отучился на художника-оформителя и только потом поступил на агронома в аграрный университет. Кстати, вместе с этим он параллельно проходил обучение по направлению «ландшафтный дизайн и проектирование».

Такое богатство требует постоянного внимания, поэтому в отпуске Борис не был давно Источник: Борис Борисов











— Однажды на городском конкурсе цветоводов ко мне подбегает женщина и говорит, что видела меня по телевизору. А у меня с собой альбом был, тогда же не было еще телефонов, а в нем каждый цветочек в трех ракурсах был сфотографирован. Я тогда камеру брал у соседки, своей у меня не было, и я ей об этом рассказал. А она ответила, что достанет мне фотоаппарат, — рассказал агроном.

Женщина, по словам Бориса, познакомила его с мэром, и фотоаппарат ему действительно подарили. Кроме того, героя пригласили на работу мастером озеленения. Тогда ему только исполнилось 18 лет.

— Мы закупали рассаду, что-то выращивали сами. В администрации во всех кабинетах была рассада просто до потолка. Все вместо выходного занимаются пикировкой. Совещание не совещание, а я заходил всё это поливать, — рассказывает Борис.

На этой должности он проработал три года, а потом начал заниматься разведением и продажей растений. Сначала в его коллекции были только многолетние растения, поскольку он изучал их рост и даже писал диплом по этой теме. Выдержка из этой работы вошла в один из международных справочников.

— У меня частный дом. Большой. И почти 15 соток земли. Вот такие у меня владения. Я завидный жених, — улыбается Борис.

Герой выращивает рассаду на продажу, но не забывает и о своем участке Источник: Борис Борисов











Вырастил тыкву более 100 кг

Одно время вместе с продажей растений Борис также преподавал в школе искусств декоративное растениеводство. В это время семья и ученики начали агитировать его завести свой блог. Так в конце декабря 2018 года и появился первый ролик.

— Сначала я думал о формате влога, но понял, что мне это не подходит, и решил выложить обзор семян, где умными словами всё рассказал, и люди начали подписываться. Очень быстро канал удалось монетизировать. Спустя два месяца мне капнули первые доллары, моей радости не было предела, — вспоминает агроном.

Агроном выращивал более 40 сортов картофеля Источник: Борис Борисов

Канал начал расти и приносить доход. В сентябре того же года, по словам Бориса, он снял видео «Мой цветущий двор», где показал свое богатство, и оно набрало около 5 миллионов просмотров. Это до сих пор самый популярный ролик в блоге.

Многие растения, например, «ипомею батат», «плектрантус», «алиссум сноу принцесс», как вспоминает герой, тогда цветоводы увидели впервые и оценили его коллекцию.

Взвешивать такую громадину пришлось по частям Источник: Борис Борисов











— Я работал в поле, занимался своими любимыми растениями и блогом, и меня к себе на удаленку пригласила московская компания. Сейчас дистанционно я работаю уже в пяти-семи компаниях: пишу статьи, снимаю ролики для соцсетей, тестирую товары для дачников. Иногда просят мое экспертное мнение, — рассказал он.

В 2022 году одна из компаний, где работал Борис, создала интернет-проект «Охотники за урожаем», где садоводы должны были выращивать томаты, делиться своими результатами через соцсети. Героя, как дипломированного агронома, выбрали ведущим. Вместе со своей коллегой он побывал в Москве, Ульяновске, Туле и Геленджике.

— Самые тяжелые условия были в Геленджике, там очень жарко, поэтому наш Алтайский край — житница для садоводов. При этом и такого количества магазинов садовых, как у нас, наверное, нигде нет, выбор колоссальный, есть то, чего даже нет в Центральной России, — отметил блогер.

Параллельно в Ульяновске тогда проводили соревнование на выращивание гигантских тыкв. Рекорд, кстати, принадлежит тыкве весом 783 кг. Загорелся этой идеей и сам Борис. В следующем году он вырастил две тыквы весом 112–120 кг, которым дал имена — это условие турнира — Борисолька и Матреон Султан.

На вкус тыквы-гиганты ничем не отличаются от своих более компактных товарищей Источник: Борис Борисов

— Все, кто мог, приезжали, фотографировались с ними, а потом я отдал их своей знакомой на корм животным, собрав семена. Хотя они не кормовые, обычные тыквы на вкус. В этом году, кстати, будут выращивать лук, кабачок, тыкву, подсолнечник и арбуз. Тоже планирую поучаствовать, хочется удивить других, — поделился Борис.

«Подсаживаю людей на растениеводство»

Между тем садоводство сейчас переживает очередную волну популярности. Возможно, как предполагает Борис, на это повлияли и ковидные времена, когда людям проще было пережидать карантин на дачах, а не в квартирах. Так или иначе всё это рождает спрос, и у героя на этом фоне нет отбоя от работодателей и покупателей.

Свою рассаду блогер уже отправлял по всей стране Источник: Борис Борисов

— Ну вот всё равно к матушке-земле тянет всех. Сейчас я выращиваю очень много рассады на продажу. При этом я вообще ни на чем не экономлю. Покупаю один из самых лучших грунтов. Отдельные растения, которые выращивают не из семян, а из черенков, каждый год должны обновляться. Я их заказываю в Европе. Это, конечно, колоссальные затраты, сотни тысяч в сезон, — рассказал блогер.

За годы работы у Бориса появилась своя клиентская база, которая с нетерпением ждет начала продаж Источник: Борис Борисов











При этом, по словам Бориса, все труды окупаются, ведь рассада получается высокого уровня, да и за годы работы у него уже сложилась своя клиентская база. В этом помог и блог, ведь весь процесс выращивания проходит у клиентов перед глазами. Поэтому, как рассказывает агроном, покупатели к нему съезжаются не только из Алтайского края, но и из Новосибирска, Томска и Красноярска.

— Некоторые сначала берут два-три растения, а на следующий год уже начинают закупаться. Некоторые приезжают только посмотреть, но всё равно что-то покупают. Потом уже приводят своих друзей, родственников. Подсаживаю людей на растениеводство, — смеется герой.

Благодаря транспортным компаниям его рассада уже есть у садоводов от Владивостока и почти до Калининграда. Для таких случаев у блогера разработана своя система упаковки.

— Мой цветок «алиссум» уже точно есть по всей стране, его берут чаще всего. Он кажется таким гадким утенком, но если посадить его в емкость 50−100 литров, то он раскрывается, — отметил Борис.

Сейчас для развития своего бизнеса, по словам Бориса, ему не хватает площадей для выращивания, поэтому в этом году блогер планирует построить новую большую теплицу.

Борис — желанный гость на московских международных выставках и форумах. Вместе с этим он проводит и свои мастер-классы, на которых делится накопленным опытом.

Выращивание растений блогер считает своим призванием Источник: Борис Борисов











— Несколько лет назад мне удалось создать коктейль для ускоренного выращивания рассады, — например, с ним петунии начинают цвести на 30-й день, а не на 80-й, как оно обычно бывает. Я поделился рецептом со зрителями, и они прозвали его коктейль Борисова. Теперь просят создать еще один, у меня есть наработки, — поделился агроном.

Из каждой своей поездки блогер старается привозить новые растения, чтобы люди понимали, что есть не только петунии, бегонии, бархатцы, но и другие очень интересные цветы

Свои делом Борис горит, однако, по его словам, растения отнимают почти всё его время. Уехать на отдых не получается даже зимой, поскольку в это время работы у него еще больше.

При этом герой придерживается мнения, что человеку нельзя заниматься только потреблением, поэтому то, что у земли забрали, нужно вернуть.

— Некоторые говорят: «Ой, наши бабушки никаких удобрений не использовали». Так тогда и не было такого интенсивного садоводства, поэтому то, что забрали у почвы, — верните. Она накапливала миллионы лет, — подчеркнул эксперт.

«Где я, а где Эрнст»

У Бориса богатый опыт выращивания не только цветов, но и овощей Источник: Борис Борисов











В конце концов такая популярность в узких садоводческих кругах не прошла мимо Первого канала. В прошлом году с блогером связались его сотрудники. Правда, как вспоминает сам Борис, он сначала подумал, что ему предложат принять участие в шоу «Давай поженимся».

— Мне говорят, что на «Первом» хотят запустить новый проект про сад и огород и мою кандидатуру на роль ведущего одобрил Константин Эрнст. Я тогда подумал, что это какой-то развод. Где я, а где Эрнст. И тут меня приглашают в Москву. Тут я уже расплылся в улыбке: это, как говорят, если судьба, то любовь тебя найдет даже в подвале. Потому я никаких заявок не подавал, вообще сидел дома в своем Белоярске, — вспоминает блогер.

Борису оплатили билеты до Москвы и гостиницу около «Останкино». Съемки проходили в саду одной из участниц в Подмосковье, где Борису и другим кандидатам устроили своеобразный кастинг. Съемки длились с десяти утра до двенадцати ночи.

— Это было очень интересно. Одно дело, когда ты сам себя на камеру снимаешь, а тут 16−17 человек съемочной группы, софиты тебе в глаза светят, и ты просто как слепой котенок.

Своим опытом герой охотно делится в Telegram-канале, где у него более 18 тысяч подписчиков Источник: Борис Борисов











С момента съемок прошло уже около года, однако шоу пока не вышло в эфир, поэтому подробностей о проекте Борису рассказывать пока нельзя.

Жизнь у Бориса насыщенная: на его попечении 18-летний племянник, который с ним живет уже 12 лет, а также бесчисленное количество растений, за которыми нужен глаз до глаз.