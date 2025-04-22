Эту хату мне сын купил: Прохор Шаляпин похвастался квартирой для мамы за 14 миллионов

Мама, Елена Ивановна, не может нарадоваться тому, как ей повезло с сыном Источник: shalyapin_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Прохору Шаляпину не страшны процентные ставки по ипотеке и повышение цен на стройматериалы. Артист купил маме двухкомнатную квартиру за 10 миллионов в центре Мытищ и всего за четыре месяца сделал в ней дорогой ремонт по собственному вкусу.

— Я счастлив, что мамочка наконец имеет квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде, — рассказал артист в программе «Ты не поверишь!» (16+).

Мама Шаляпина планирует въехать в новенькую квартиру только летом Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год











Практически всю квартиру артист оформил в светлых тонах: белоснежные стены, мебель в тон, светлые полы. Шаляпин также поменял окна, трубы, проводку, закупил технику и даже бытовую химию и посуду на кухню, всё удовольствие певцу обошлось еще в 4 миллиона рублей.

Шаляпин выбирал такой стол, чтобы было удобно и на Новый год посидеть, и родственников помянуть Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год











— Я сам разрабатывал дизайн. Вложил туда душу, — признается певец. — Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие.

Кухня — отдельный предмет гордости Шаляпина. Из-за нестандартных параметров артист всю мебель сделал на заказ и расставил так, чтобы Елена Ивановна не стесняла себя в движениях.

— Мне важно, чтобы мама могла развернуться за большим столом, собрать родных и друзей, — поделился артист.

Шаляпин купил в квартиру полный комплект посуды и привез свой чайный сервиз, который когда-то подарили Кобзону Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год











Комнаты Шаляпин уже тоже полностью подготовил к заселению мамы и отчима. Застелил кровати, установил увлажнители воздуха, массажер для ног и два телевизора по 100 тысяч рублей каждый.

Чтобы мама не утруждала себя стиркой и глажкой, Шаляпин сам отнес постельное в химчистку и застелил кровать Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год











Отдельный сюрприз Шаляпин подготовил отчиму. У него в квартире есть своя комната с мощной стереосистемой, на которой он сможет слушать любимый рок.

— Любит у меня отчим, как говорится, пригубить. Я его за это не обвиняю. Не пьют только на небеси, а на руки кому не поднеси, мой отчим не исключение, любит человек иногда повеселиться, — признается Шаляпин.

Певец шутит, что из-за любви отчима запираться в комнате и слушать рок на всю громкость, скоро из дома съедут все соседи Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год











Прохор Шаляпин не скрывает, что квартира будет записана на него, но, скорее всего, это не навсегда. Если певец соберется жениться, он планирует подстраховаться и переписать ее на маму.