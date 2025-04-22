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Мой дом обзор Эту хату мне сын купил: Прохор Шаляпин похвастался квартирой для мамы за 14 миллионов

Эту хату мне сын купил: Прохор Шаляпин похвастался квартирой для мамы за 14 миллионов

Артист гордится, что сам разрабатывал дизайн — посмотрите, что внутри

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1 комментарий
Мама, Елена Ивановна, не может нарадоваться тому, как ей повезло с сыном | Источник: shalyapin_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мама, Елена Ивановна, не может нарадоваться тому, как ей повезло с сыном | Источник: shalyapin_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама, Елена Ивановна, не может нарадоваться тому, как ей повезло с сыном

Источник:

shalyapin_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прохору Шаляпину не страшны процентные ставки по ипотеке и повышение цен на стройматериалы. Артист купил маме двухкомнатную квартиру за 10 миллионов в центре Мытищ и всего за четыре месяца сделал в ней дорогой ремонт по собственному вкусу.

— Я счастлив, что мамочка наконец имеет квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде, — рассказал артист в программе «Ты не поверишь!» (16+).

Мама Шаляпина планирует въехать в новенькую квартиру только летом | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годМама Шаляпина планирует въехать в новенькую квартиру только летом | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Мама Шаляпина планирует въехать в новенькую квартиру только летом

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Практически всю квартиру артист оформил в светлых тонах: белоснежные стены, мебель в тон, светлые полы. Шаляпин также поменял окна, трубы, проводку, закупил технику и даже бытовую химию и посуду на кухню, всё удовольствие певцу обошлось еще в 4 миллиона рублей.

Шаляпин выбирал такой стол, чтобы было удобно и на Новый год посидеть, и родственников помянуть | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годШаляпин выбирал такой стол, чтобы было удобно и на Новый год посидеть, и родственников помянуть | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Шаляпин выбирал такой стол, чтобы было удобно и на Новый год посидеть, и родственников помянуть

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

— Я сам разрабатывал дизайн. Вложил туда душу, — признается певец. — Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие.

Кухня — отдельный предмет гордости Шаляпина. Из-за нестандартных параметров артист всю мебель сделал на заказ и расставил так, чтобы Елена Ивановна не стесняла себя в движениях.

— Мне важно, чтобы мама могла развернуться за большим столом, собрать родных и друзей, — поделился артист.

Шаляпин купил в квартиру полный комплект посуды и привез свой чайный сервиз, который когда-то подарили Кобзону | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годШаляпин купил в квартиру полный комплект посуды и привез свой чайный сервиз, который когда-то подарили Кобзону | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Шаляпин купил в квартиру полный комплект посуды и привез свой чайный сервиз, который когда-то подарили Кобзону

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Комнаты Шаляпин уже тоже полностью подготовил к заселению мамы и отчима. Застелил кровати, установил увлажнители воздуха, массажер для ног и два телевизора по 100 тысяч рублей каждый.

Чтобы мама не утруждала себя стиркой и глажкой, Шаляпин сам отнес постельное в химчистку и застелил кровать | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годЧтобы мама не утруждала себя стиркой и глажкой, Шаляпин сам отнес постельное в химчистку и застелил кровать | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Чтобы мама не утруждала себя стиркой и глажкой, Шаляпин сам отнес постельное в химчистку и застелил кровать

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Отдельный сюрприз Шаляпин подготовил отчиму. У него в квартире есть своя комната с мощной стереосистемой, на которой он сможет слушать любимый рок.

— Любит у меня отчим, как говорится, пригубить. Я его за это не обвиняю. Не пьют только на небеси, а на руки кому не поднеси, мой отчим не исключение, любит человек иногда повеселиться, — признается Шаляпин.

Певец шутит, что из-за любви отчима запираться в комнате и слушать рок на всю громкость, скоро из дома съедут все соседи | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 годПевец шутит, что из-за любви отчима запираться в комнате и слушать рок на всю громкость, скоро из дома съедут все соседи | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Певец шутит, что из-за любви отчима запираться в комнате и слушать рок на всю громкость, скоро из дома съедут все соседи

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Прохор Шаляпин не скрывает, что квартира будет записана на него, но, скорее всего, это не навсегда. Если певец соберется жениться, он планирует подстраховаться и переписать ее на маму.

Как вам квартира?

Квартира красивая, всем бы такого сына, как Шаляпин
Обычная квартира, куда ушли 14 миллионов?
Хотел бы быть на месте отчима, которому упал такой подарок
Ни в коем случае, за белоснежной мебелью и стенами нужно правильно ухаживать
Квартира неуютная, я бы больше одной ночи в ней не прожил
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Прохор Шаляпин Квартира Ремонт Шоу Мама Мытищи Певец Жилье
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Где он деньги взял? У жены-старушки?
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