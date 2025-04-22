Эту хату мне сын купил: Прохор Шаляпин похвастался квартирой для мамы за 14 миллионов

Прохору Шаляпину не страшны процентные ставки по ипотеке и повышение цен на стройматериалы. Артист купил маме двухкомнатную квартиру за 10 миллионов в центре Мытищ и всего за четыре месяца сделал в ней дорогой ремонт по собственному вкусу.
— Я счастлив, что мамочка наконец имеет квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде, — рассказал артист в программе «Ты не поверишь!» (16+).
Практически всю квартиру артист оформил в светлых тонах: белоснежные стены, мебель в тон, светлые полы. Шаляпин также поменял окна, трубы, проводку, закупил технику и даже бытовую химию и посуду на кухню, всё удовольствие певцу обошлось еще в 4 миллиона рублей.
— Я сам разрабатывал дизайн. Вложил туда душу, — признается певец. — Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие.
Кухня — отдельный предмет гордости Шаляпина. Из-за нестандартных параметров артист всю мебель сделал на заказ и расставил так, чтобы Елена Ивановна не стесняла себя в движениях.
— Мне важно, чтобы мама могла развернуться за большим столом, собрать родных и друзей, — поделился артист.
Комнаты Шаляпин уже тоже полностью подготовил к заселению мамы и отчима. Застелил кровати, установил увлажнители воздуха, массажер для ног и два телевизора по 100 тысяч рублей каждый.
Отдельный сюрприз Шаляпин подготовил отчиму. У него в квартире есть своя комната с мощной стереосистемой, на которой он сможет слушать любимый рок.
— Любит у меня отчим, как говорится, пригубить. Я его за это не обвиняю. Не пьют только на небеси, а на руки кому не поднеси, мой отчим не исключение, любит человек иногда повеселиться, — признается Шаляпин.
Прохор Шаляпин не скрывает, что квартира будет записана на него, но, скорее всего, это не навсегда. Если певец соберется жениться, он планирует подстраховаться и переписать ее на маму.
Как вам квартира?