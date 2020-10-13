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Тема дняПациент показал, что происходит в COVID-госпитале

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«Персонал — блеск»: заболевший коронавирусом фотограф показал, что происходит в COVID-госпитале

Ярославец Сергей Метелица рассказал, как проходит лечение

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Врачи работают только в защитных костюмах

Врачи работают только в защитных костюмах

Заболевший коронавирусом показал, что происходит в COVID-госпитале

Знаменитый ярославский фотограф Сергей Метелица заболел коронавирусом и попал в госпиталь ветеранов на Угличской улице.

— Здесь, в госпитале, начали лечение. Процесс пошёл. Самочувствие по возрасту и в процессе лечения улучшается, — рассказал Метелица порталу 76.RU.

Проходя лечение, Сергей Иванович делает снимки, по которым можно увидеть, как всё устроено в госпитале.

— Врачи — профи, младший персонал — блеск, — поделился впечатлениями фотограф.
И разрешил опубликовать снимки из госпиталя.

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По свежим данным оперштаба, 13 октября коронавирус в Ярославской области выявили у 82 жителей региона.

— В Ярославской области +82, всего 9460, новых выздоровевших — 93, летальных — 0, всего 8772 и 50 соответственно, — уточнили в оперштабе.

Сергей Метелица в конце 60-х годов начал работать в Фотохронике Казахского телеграфного агентства. С 27 декабря 1974-го по 15 мая 2005-го работал собственным корреспондентом ТАСС (с 1992-го — ИТАР-ТАСС) по Центральному региону и Северо-Западу России со штаб-квартирой в Ярославле. Снял тысячи фоторепортажей. В его архиве есть уникальные фотографии Владимира Высоцкого и Андрея Тарковского, Аллы Пугачевой и Людмилы Гурченко, Маргариты Тереховой и Иннокентия Смоктуновского, Александра Солженицына и других известных людей.
На яхте «Апостол Андрей» прошел два океана, а в составе группы под руководством известного путешественника Матвея Шпаро дважды на лыжах пересёк Гренландию. Готовил фоторепортажи из Японии, Сенегала, Аргентины, США, Дании, Исландии и многих других стран.
С конца 1990-х Сергей Иванович вместе с женой Мариной Гафаровной Шиманской подготовили и издали несколько замечательных книг.
В числе самых масштабных работ Метелицы последних лет — съемки православных святынь в России, Грузии, Сирии, Греции, Израиле, Ливане и других странах.

Яркипедия

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