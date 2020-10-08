В России у детей стали чаще выявлять коронавирус

В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей. Как сообщают РИА «Новости», об этом заявил сегодня директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко. Он рекомендовал родителям ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет.
— Надо постараться избегать посещения вместе с ребёнком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали всё подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И ещё один важный момент — постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых, — сказал Фисенко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Накануне о росте заболеваемости среди детей также говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но она считает, что рост незначительный. Роспотребнадзор больше тревожит число пожилых пациентов.
— В осеннем сезоне всё больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, [среди них] самая высокая заболеваемость, — заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».
Ранее не раз сообщалось, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Тем не менее родителей просят не отправлять детей в школу при малейших признаках ОРВИ. Также сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал российские регионы усилить меры профилактики коронавируса в школах, хотя и сейчас там действуют довольно строгие правила: классы регулярно обрабатывают и проветривают, а каждому школьнику на входе измеряют температуру.