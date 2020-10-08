В России у детей стали чаще выявлять коронавирус

В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей. Как сообщают РИА «Новости», об этом заявил сегодня директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко. Он рекомендовал родителям ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет.



— Надо постараться избегать посещения вместе с ребёнком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали всё подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И ещё один важный момент — постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых, — сказал Фисенко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

