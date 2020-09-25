В России за сутки коронавирусом заразились больше 7 тысяч человек. Впервые за три месяца

В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Последний раз такие показатели были три месяца назад — за семь тысяч количество вновь заболевших за сутки не переваливало с
Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений. В частности, людям старше 65 лет и склонным к хроническим заболеваниям рекомендовано самоизолироваться и ограничить социальные контакты, а работодателям — по возможности перевести сотрудников на удаленку. Правила начинают действовать с понедельника, мэр также подписал указ об усилении контроля за соблюдением требований санитарной безопасности.
При этом официально о второй волне до сих пор речи не идет — в Минздраве уверяют, что это ожидаемый рост заболеваемости, связанный с формированием новых школьных и рабочих коллективов. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в стране все еще первая волна. Всего в России за период эпидемии зарегистрировано