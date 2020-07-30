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В Ярославской области от коронавируса скончался ещё один человек

Данные федерального штаба о ситуации с COVID-19 на 30 июля

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В Ярославской области 28 летальных исходов от коронавируса

В Ярославской области 28 летальных исходов от коронавируса

В Ярославской области от коронавируса скончался ещё один человек

В Ярославской области от коронавируса скончался ещё один человек. Об этом 30 июля сообщил федеральный оперштаб. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось до 28.

Кроме того, за сутки в регионе был выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся с начала эпидемии составило 5996 человек. Выздоровело за последние сутки 30 человек.

Количество заболевших, выздоровевших и болеющих в Ярославской области

Количество заболевших, выздоровевших и болеющих в Ярославской области

В целом в России зафиксировано 5509 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 834 499 случаев. Выписано за весь период — 629 655 человек, умерло 13 802 человека.

Напомним, 28 июля оперштаб Ярославской области сообщил о двух скончавшихся от коронавируса.

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