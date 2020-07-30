В Ярославской области от коронавируса скончался ещё один человек. Об этом 30 июля сообщил федеральный оперштаб. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось до 28.



Кроме того, за сутки в регионе был выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся с начала эпидемии составило 5996 человек. Выздоровело за последние сутки 30 человек.

