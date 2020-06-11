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В COVID-больницы в Ярославской области попали&nbsp;824 пациента

В COVID-больницы в Ярославской области попали 824 пациента

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ярославской области на сегодняшний день коронавирусом в регионе заболели 3903 человека (+59 за последние сутки). На основе официальных данных мы составили обновлённую карту распространения инфекции, актуальную на 11 июня.

Только по данным оперштаба, от коронавируса в Ярославской области умерли 15 человек. Всего госпитализированных на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона — 824 пациента: 302 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 522 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сейчас находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2749 человек.

За последние сутки в России выявлено 8779 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 3235 (36,8%). Нарастающим итогом выявлено 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах России.

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