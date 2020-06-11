Только по данным оперштаба, от коронавируса в Ярославской области умерли 15 человек. Всего госпитализированных на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона — 824 пациента: 302 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 522 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сейчас находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2749 человек.