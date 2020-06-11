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Тема дня «Мозг опухает»: рассказ заболевшего коронавирусом

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Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает увеличиваться

Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области продолжает увеличиваться

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённые данные по заболеваемости, актуальные на 11 июня. Согласно этим данным, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8779 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (36,8%) без клинических проявлений.

— В Ярославской области зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом, — сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. — Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3903 случая заболевания COVID-19.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 174 человека, за весь период — 6532 человека.

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коронавируспандемияздоровье
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