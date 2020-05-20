По данным оперативного штаба, на 20 мая в Ярославской области зафиксирован новый антирекорд — ещё 135 заразившихся COVID-19. Ярославль по-прежнему остаётся главным очагом по количеству больных. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в области.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 20 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 073 жителей. При этом 386 человек выздоровели, 1 675 находятся на лечении. На сегодняшний день госпитализированы 647 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 189, с симптомами COVID-19 — 458 пациентов. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 179 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2 176 человек. Умерших 12 человек.
За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, 9 262 человека выздоровели, 135 скончались. Впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших — и это хороший знак! Всего же COVID-19 заболели 308 705 человек, 85 392 — выписаны из больниц, 2 972 — скончались, — передает федеральный оперштаб. С подозрением на коронавирусную инфекцию находятся еще 274 тысячи россиян, лаборатории страны провели 7,5 млн тестов.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.