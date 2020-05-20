По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 20 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 073 жителей. При этом 386 человек выздоровели, 1 675 находятся на лечении. На сегодняшний день госпитализированы 647 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 189, с симптомами COVID-19 — 458 пациентов. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 179 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2 176 человек. Умерших 12 человек.