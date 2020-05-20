Прирост заболевших и нововведения в транспорте: информация о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

В Ярославской области с начала апреля в регионе потеряли работу 14,3 тысяч человек. Такие данные приводит областная служба занятости.



- На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 20,5 тысяч человек, что в 2 с лишним раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, - пояснили в учреждении.



Сейчас уровень регистрируемой безработицы – 3,2% (для сравнения - в марте этот показатель был 1,2%). В службе занятости есть девять тысяч вакансий, из них две трети - рабочие профессиям. В 2019 году таких предложений было больше – почти 12,5 тысяч.



Только 18 мая, по статистике центра занятости, за помощью на биржу труда обратились 675 человек. Официально признали безработными 465. В среднем за полтора последних месяца в день обращаются около 300 человек. В 2019 году такой показатель был значительно ниже – около 80 заявлений ежедневно.



Также, по данным службы занятости, в режиме неполного рабочего времени находится 963 человека из 46 организаций. В состоянии простоя - 3 тысячи сотрудников из практически 90 предприятий. В отпуске без сохранения заработной платы находятся 168 человек из 11 организаций. Кроме того, на грани увольнения - 130 человек из 10 компаний.



Куда обращаться, чтобы встать на биржу труда.