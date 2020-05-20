Прирост заболевших и нововведения в транспорте: информация о COVID-19 в Ярославской области — онлайн

Жителей Ярославской области предупреждают о масочном режиме с помощью громкоговорителей на машинах полиции. Аппаратура установлена на автомобилях патрульно-постовой службы и включается нарядами во время их дежурств.
В России почти 274 тысячи человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
За минувшие сутки сделано 225,7 тысячи тестов, всего же с начала пандемии в лабораториях проведено свыше 7,5 млн исследований.
В противочумных костюмах врачи работают по 12 часов – и это уже настоящий подвиг. В этом убедилась наша коллега, журналист Ufa1.RU, которая пробыла в спецкостюме несколько часов.
— Все бы ничего, но сидеть долго слишком сложно: ты словно в духовке запекаешься — медленно, но корочка вот-вот подоспеет. Сердце бешено стучит, пытаешься думать о свежем воздухе. Подошла к открытому окошку — стало полегче, но прохожие резко разбежались.
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Медсестра пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме и стала звездой интернета. Необычная ситуация произошла в Тульской областной клинической больнице. Девушка объяснила это тем, что хотела спастись от жары в защитной форме и не рассчитывала, что она будет просвечивать.
В местном Минздраве сообщили, что медсестре сделали замечание, а с остальным медперсоналом больницы провели разъяснительную беседу и усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
В Ярославле городские власти сообщили, что усилили меры безопасности в общественном транспорте.
— Во время масочного режима в общественном транспорте необходимо находиться в масках как пассажирам, так и работникам, — напомнил начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — На муниципальных автобусных маршрутах работает около 400 водителей и 250 кондукторов. Перед сменой они получают индивидуальные средства защиты — маски и перчатки.
Вся техника проходит комплексную мойку снаружи и внутри специальными дезинфицирующими средствами, которые закуплены в достаточном количестве.
А ещё в транспорте запустили бегущую строку с объявлением о масочном режиме и обязали кондукторов инструктировать пассажиров.
В Ярославской области с начала апреля в регионе потеряли работу 14,3 тысяч человек. Такие данные приводит областная служба занятости.
- На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 20,5 тысяч человек, что в 2 с лишним раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, - пояснили в учреждении.
Сейчас уровень регистрируемой безработицы – 3,2% (для сравнения - в марте этот показатель был 1,2%). В службе занятости есть девять тысяч вакансий, из них две трети - рабочие профессиям. В 2019 году таких предложений было больше – почти 12,5 тысяч.
Только 18 мая, по статистике центра занятости, за помощью на биржу труда обратились 675 человек. Официально признали безработными 465. В среднем за полтора последних месяца в день обращаются около 300 человек. В 2019 году такой показатель был значительно ниже – около 80 заявлений ежедневно.
Также, по данным службы занятости, в режиме неполного рабочего времени находится 963 человека из 46 организаций. В состоянии простоя - 3 тысячи сотрудников из практически 90 предприятий. В отпуске без сохранения заработной платы находятся 168 человек из 11 организаций. Кроме того, на грани увольнения - 130 человек из 10 компаний.
Соблюдаете ли вы масочный режим?
С утра сразу - коротко о важных новостях за сутки.
- по данным оперштаба на 19 мая в Ярославской области зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Это пятый день подряд, когда число заболевших увеличивается;
- в Министерстве здравоохранения приняли решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии. Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев;
- с начала эпидемии COVID-19 официально подтвердился у 1 938 жителей региона. Мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
- оперштаб Ярославской области выдал обновлённые данные по статистике коронавируса в Ярославской области на 19 мая, в которой появились неучтённые заболевшие. Выяснилось, что 471 заболевший не включён в официальную общую статистику по региону;
- в Ярославской области отменили празднование Ураза-байрама. Для того, чтобы избежать массового скопления людей, в регионе не будут проводиться коллективные богослужения. Об этом рассказал председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев.