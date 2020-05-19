В крупных городах — сотни инфицированных: карта распространения коронавируса (19 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 19 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1 938 жителей. При этом 333 человека выздоровели, 1 593 находятся на лечении. На сегодняшний день госпитализированы 649 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 178, с симптомами COVID-19 — 471 пациент. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 184 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1 937 человек. Умерших 12 человек.

