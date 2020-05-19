В крупных городах — сотни инфицированных: карта распространения коронавируса (19 мая)

По данным оперативного штаба, на 19 мая в Ярославской области зафиксировано ещё 109 заразившихся COVID-19. Это очередной антирекорд. В крупных городах региона насчитывают сотни заболевших. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в области.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 19 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1 938 жителей. При этом 333 человека выздоровели, 1 593 находятся на лечении. На сегодняшний день госпитализированы 649 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 178, с симптомами COVID-19 — 471 пациент. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 184 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1 937 человек. Умерших 12 человек.
За последние сутки в России выявлено 9 263 зараженных коронавирусом, 5 921 человек выздоровел, 115 — скончались. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в стране заразился 299 941 человек, выписаны из больниц — 76 130, умерли — 2 837. Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 267 663 человека.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.