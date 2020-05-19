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Заболели сотрудники детских садов - в Ярославле закрывают ещё два учреждения

Актуальные данные о COVID-19 на 19 мая 2020

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Пока всё же безопаснее дома

Пока всё же безопаснее дома

Друзья, привет! Ситуация с коронавирусом в Ярославской области всё ещё остаётся тревожной. Поэтому мы каждый день заводим онлайн-трансляцию и оперативно рассказываем обо всем, что происходит в регионе и как из-за пандемии меняется наша с вами жизнь.

Ксения Зинова

Исполнительный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Генриетта Фор рассказала, как переживают коронавирус страны третьего мира. По её словам, пока весь мир борется с пандемией, здесь вырисовывается настоящий кризис выживания детей. И без того хрупкая система здравоохранения все больше ослабевает, блокировки нарушают работу важных медицинских услуг (например, вакцинация), растет отсутствие продовольственной безопасности. Услуги водоснабжения, санитария и гигиена напряжены, из-за чего дети оказываются под угрозой болезней и недоедания.

— В некоторых сообществах будущие матери боятся рожать в медицинских центрах. В других у медработников нет доступа к воде, мылу и остальным критически важным материалам для безопасного лечения пациентов, — отметила Генриетта Фор.

Она также подчеркнула, что с приближением глобальной рецессии многие дети могут оказаться за чертой бедности, и если не действовать сейчас, пандемия COVID-19 обернётся кризисом выживания детей.

Ксения Зинова

В Приамурье зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом. Летальных исходов пока нет в пяти регионах: Курганская область, Сахалин, Горный Алтай, Чукотка и Ненецкий округ.

Вера Кузнецова

Более 7,3 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 267 663 человека — Роспотребнадзор.

Ксения Зинова

Министр труда РФ назвал дату возвращения предприятий к работе.

По последнему прогнозу, большинство предприятий заработает к концу июня. Это совпадает с отчетом министра труда в Госдуме.

Анна Ёлкина

Заболевший в детском саду

В Ярославле закрывают на карантин детские сад №88 и №243, где коронавирус выявили у работников. Итого за сутки в городе остановили работу дежурных групп в трёх учреждениях.

— С 19 мая в областном центре приостанавливают работу детский сад №88 и детский сад №243, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В первом дошкольном учреждении с заболевшим сотрудником контактировали 18 детей и 13 взрослых, во втором — 21 ребенок и 15 работников. Все они вместе с родителями малышей отправляются на домашнюю самоизоляцию под наблюдением медиков. В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек.

Ранее мы уже сообщали, что также приостановила прием детей дежурная группа в ярославском детском саду №92. Вновь обращаюсь к родителям с просьбой взвесить все риски пребывания ребенка в дошкольном учреждении и постараться найти возможность оставить малыша дома.

Мария Захарова

В Башкирии уволена главврач республиканской больницы, где в начале апреля произошла вспышка коронавируса. Эльза Сыртланова покинула свой пост по собственному желанию, теперь она возглавит одну из поликлиник в Уфе, сообщает UFA1.RU.

С 6 апреля по 20 апреля РКБ была закрыта на карантин после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациентов. С тех пор в учреждении выявили более 50 медработников с положительным тестом на COVID-19. Сотрудники РКБ критиковали действия руководства, которое игнорировало рост больных с пневмонией и ОРВИ. На положение в больнице жаловались и пациенты.

Мария Захарова

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к землякам-дагестанцам с просьбой отметить Ураза-байрам дома. Нурмагомедов призвал всех соблюдать самоизоляцию и напомнил, что в регионе очень тяжелое положение по коронавирусу — больницы переполнены, врачи не справляются с нагрузками.

— У меня лично более 20 человек лежало [в реанимации] — это из родственников, я уже не говорю о знакомых. Многих уже нету, много знакомых умерло. Взрослые люди очень тяжело переносят [болезнь]. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. Не ходите в гости, когда у нас будет Ураза-байрам, — сказал Хабиб.

Он подтвердил, что у его отца выявлен коронавирус. Последние недели Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации, он перенес инсульт, в результате которого образовался тромб.

— Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Это вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое.

Ольга Прохорова

Совсем уже ничего святого. Мошенники стали воровать путинские пособия на детей. Внимательно изучите памятку, как не нарваться на таких подлецов!

Ольга Прохорова

«Я тоже думал, что меня это не коснётся»: обращение студента-медика, работающего с COVID-больными.

Ольга Прохорова

Устали от ситуации с ковидом?

Ольга Прохорова

Ну и сразу короткий обзор главных новостей за сутки (не смогли не включить в него медведя!)

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