Заболели сотрудники детских садов - в Ярославле закрывают ещё два учреждения

Исполнительный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Генриетта Фор рассказала, как переживают коронавирус страны третьего мира. По её словам, пока весь мир борется с пандемией, здесь вырисовывается настоящий кризис выживания детей. И без того хрупкая система здравоохранения все больше ослабевает, блокировки нарушают работу важных медицинских услуг (например, вакцинация), растет отсутствие продовольственной безопасности. Услуги водоснабжения, санитария и гигиена напряжены, из-за чего дети оказываются под угрозой болезней и недоедания.

— В некоторых сообществах будущие матери боятся рожать в медицинских центрах. В других у медработников нет доступа к воде, мылу и остальным критически важным материалам для безопасного лечения пациентов, — отметила Генриетта Фор.

Она также подчеркнула, что с приближением глобальной рецессии многие дети могут оказаться за чертой бедности, и если не действовать сейчас, пандемия COVID-19 обернётся кризисом выживания детей.