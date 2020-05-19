Заболели сотрудники детских садов - в Ярославле закрывают ещё два учреждения

Исполнительный директор ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Генриетта Фор рассказала, как переживают коронавирус страны третьего мира. По её словам, пока весь мир борется с пандемией, здесь вырисовывается настоящий кризис выживания детей. И без того хрупкая система здравоохранения все больше ослабевает, блокировки нарушают работу важных медицинских услуг (например, вакцинация), растет отсутствие продовольственной безопасности. Услуги водоснабжения, санитария и гигиена напряжены, из-за чего дети оказываются под угрозой болезней и недоедания.
— В некоторых сообществах будущие матери боятся рожать в медицинских центрах. В других у медработников нет доступа к воде, мылу и остальным критически важным материалам для безопасного лечения пациентов, — отметила Генриетта Фор.
Она также подчеркнула, что с приближением глобальной рецессии многие дети могут оказаться за чертой бедности, и если не действовать сейчас, пандемия COVID-19 обернётся кризисом выживания детей.
В Приамурье зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом. Летальных исходов пока нет в пяти регионах: Курганская область, Сахалин, Горный Алтай, Чукотка и Ненецкий округ.
Более 7,3 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 267 663 человека — Роспотребнадзор.
Министр труда РФ назвал дату возвращения предприятий к работе.
По последнему прогнозу, большинство предприятий заработает к концу июня. Это совпадает с отчетом министра труда в Госдуме.
Заболевший в детском саду
В Ярославле закрывают на карантин детские сад №88 и №243, где коронавирус выявили у работников. Итого за сутки в городе остановили работу дежурных групп в трёх учреждениях.
— С 19 мая в областном центре приостанавливают работу детский сад №88 и детский сад №243, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В первом дошкольном учреждении с заболевшим сотрудником контактировали 18 детей и 13 взрослых, во втором — 21 ребенок и 15 работников. Все они вместе с родителями малышей отправляются на домашнюю самоизоляцию под наблюдением медиков. В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек.
Ранее мы уже сообщали, что также приостановила прием детей дежурная группа в ярославском детском саду №92. Вновь обращаюсь к родителям с просьбой взвесить все риски пребывания ребенка в дошкольном учреждении и постараться найти возможность оставить малыша дома.
В Башкирии уволена главврач республиканской больницы, где в начале апреля произошла вспышка коронавируса. Эльза Сыртланова покинула свой пост по собственному желанию, теперь она возглавит одну из поликлиник в Уфе, сообщает UFA1.RU.
С 6 апреля по 20 апреля РКБ была закрыта на карантин после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациентов. С тех пор в учреждении выявили более 50 медработников с положительным тестом на COVID-19. Сотрудники РКБ критиковали действия руководства, которое игнорировало рост больных с пневмонией и ОРВИ. На положение в больнице жаловались и пациенты.
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к землякам-дагестанцам с просьбой отметить Ураза-байрам дома. Нурмагомедов призвал всех соблюдать самоизоляцию и напомнил, что в регионе очень тяжелое положение по коронавирусу — больницы переполнены, врачи не справляются с нагрузками.
— У меня лично более 20 человек лежало [в реанимации] — это из родственников, я уже не говорю о знакомых. Многих уже нету, много знакомых умерло. Взрослые люди очень тяжело переносят [болезнь]. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. Не ходите в гости, когда у нас будет Ураза-байрам, — сказал Хабиб.
Он подтвердил, что у его отца выявлен коронавирус. Последние недели Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации, он перенес инсульт, в результате которого образовался тромб.
— Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Это вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое.
Совсем уже ничего святого. Мошенники стали воровать путинские пособия на детей. Внимательно изучите памятку, как не нарваться на таких подлецов!
Устали от ситуации с ковидом?
Ну и сразу короткий обзор главных новостей за сутки (не смогли не включить в него медведя!)
- по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, 18 мая за сутки в Ярославской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших — 103 человека;
- с начала эпидемии COVID-19 официально подтвердился у 1829 жителей региона. Мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
- Ярославская область заняла 11-е место среди 81 региона России по распространению нового вируса за сутки. Эпидемиологи объяснили, почему каждый день в регионе устанавливается новый антирекорд по заболевшим;
- в Ярославле у воспитателя детсада нашли коронавирус. Но на карантин отправили не всех;
- в Ярославле сотрудники ГИБДД устраивают рейды по проверке соблюдения масочного режима таксистами и их пассажирами. Пока гаишники только проводят профилактические беседы;
- в Ярославле в ночь на 18 мая прямо по улицам города бегал дикий медведь. Зверь напал на нескольких жителей Брагино. Позже появилось видео, на котором медведь атакует мужчину.