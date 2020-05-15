«Знаменитого сухого кашля не было»: житель Ярославля рассказал, как подхватил коронавирус в Москве

— В марте я приезжал на несколько дней в Москву по рабочим делам и там подхватил коронавирус. В метро ли или в офисе подхватил? Каким таким образом? Даже ума не приложу. Но факт остаётся фактом: в четверг вечером приехал к семье в Ярославль, а в субботу утром температура резко 39, добротная лихорадка, слабость и прочие прелести вирусологии. При этом никакого знаменитого сухого кашля, никаких проблем с лёгкими или банального насморка и в помине не было. Но в больницу я приехал уже без обоняния.



Естественно, близкие пугаются, логическая цепочка Москва — вирус напрашивается поневоле. Тем более что деловых встреч было много, включая и общение с людьми, прибывшими из-за границы. Я вызвал скорую. Приехали весёлые ребята в смокингах Судного дня, то есть в костюмах биохимзащиты, если кто-то смотрел фильм «Сайлент Хилл», то вот та самая декорация. Одним только своим видом они вызвали панику у местных наркоманов, затем у соседей по подъезду и ещё большую — у детей и жены, про нашу кошку вообще молчу, спасибо, что приехали хотя бы без огнемёта. Дальше — дорога в инфекционную больницу. Там взяли анализ на коронавирус.