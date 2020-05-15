«Знаменитого сухого кашля не было»: житель Ярославля рассказал, как подхватил коронавирус в Москве

Александр Белов из Ярославля работает строителем и часто бывает по работе в Москве. Коронавирусом он переболел ещё в марте. Мужчина рассказывает, как перенёс болезнь сам, и как переболели его супруга и дети. Он пережил неприятные последствия COVID-19: от высокой температуры и лихорадки до двусторонней пневмонии. И теперь наставляет тех, кто до сих пор игнорирует меры предосторожности, не считая ситуацию опасной. О своей болезни Александр рассказал нашим коллегам из «Угличской газеты». Публикуем историю заболевшего:
— В марте я приезжал на несколько дней в Москву по рабочим делам и там подхватил коронавирус. В метро ли или в офисе подхватил? Каким таким образом? Даже ума не приложу. Но факт остаётся фактом: в четверг вечером приехал к семье в Ярославль, а в субботу утром температура резко 39, добротная лихорадка, слабость и прочие прелести вирусологии. При этом никакого знаменитого сухого кашля, никаких проблем с лёгкими или банального насморка и в помине не было. Но в больницу я приехал уже без обоняния.
Естественно, близкие пугаются, логическая цепочка Москва — вирус напрашивается поневоле. Тем более что деловых встреч было много, включая и общение с людьми, прибывшими из-за границы. Я вызвал скорую. Приехали весёлые ребята в смокингах Судного дня, то есть в костюмах биохимзащиты, если кто-то смотрел фильм «Сайлент Хилл», то вот та самая декорация. Одним только своим видом они вызвали панику у местных наркоманов, затем у соседей по подъезду и ещё большую — у детей и жены, про нашу кошку вообще молчу, спасибо, что приехали хотя бы без огнемёта. Дальше — дорога в инфекционную больницу. Там взяли анализ на коронавирус.
«У меня не было никаких общеизвестных признаков ковида».
Гриппом я, как и многие, бывало, болел, и запоминался он только высокой температурой. К тому же я каждый вечер, начиная с февраля, съедал по целой луковице с чёрным хлебом и принимал витамины днём. На грипп это было совсем не похоже, так тяжело я не болел никогда. И такого ощущения, что болезнь со мной играет, как кошка с мышкой, извращённо, разнообразно и неотступно, тоже никогда не было. Через пять дней лаборатория подтвердила — ковид. Так я сразу удостоился отдельного инфекционного бокса и врачей в масках и горнолыжных очках…
Три следующие недели, проведённые в больнице, — поверьте, не лучшее время в моей жизни. Из хорошего — наши врачи и медсёстры. Медсёстры — вообще просто ангелы. Это не преувеличение, это факт. Есть такое русское слово — «самоотверженность». Так вот они все без исключения, вполне понимая риски работы с такими пациентами, как я, работали профессионально и самоотверженно. А ведь тогда они сами учились на ходу бороться с этим вирусом.
«Медсёстрам руки надо целовать и недельную сечинскую зарплату раздавать ежемесячно».
Из неприятного — ежедневный приём ушанки противовирусных препаратов. Лихорадка. Температура. Головные боли. Вдруг отказ обоняния. Нарастающая слабость. Уколы постоянно. На 8–10 день резко, буквально за сутки, развилась двусторонняя пневмония. Утром, в обед и вечером три капельницы с антибиотиками. И только к концу трёх недель весь этот шторм стих. Господь милостив. Новые анализы показали, что вирус меня покинул. Компьютерная томография подтвердила, что в лёгких тоже распогодилось. Меня отпустили домой.
Прошёл почти месяц. Я до сих пор восстанавливаю здоровье. И каждый день утром и вечером читаю новости. Вижу, как цифры статистики по новым случаям заражения ковидом и летальных исходов растут. И мне становится не по себе. Я вижу десятки людей с детьми, гуляющих по городу без масок, без перчаток, словно не понимающих той реальной опасности, которая присутствует буквально на каждом шагу. Именно так и я относился к этому вирусу в начале марта. Игнорировал и маски, и перчатки. Уповал на крепость своего здоровья. Я понимаю, что, пока гром не грянет, никто не перекрестится. Но вот и гром прогремел, и дождь начался, и вообще шторм приближается… Но по-прежнему улицы полны беззаботных горожан.
«Мне, можно сказать, повезло пережить это в самом начале».
Неизвестно, что было бы сейчас, когда больницы переполнены, приняли бы меня на лечение или оставили дома. Однозначно скажу, что с осложнением, как пневмония, дома лечиться нельзя. Так и до реанимации недалеко. Почти так же, но с меньшим поражением лёгких пневмонией переболела моя жена. По детям не до конца понятно: тогда анализы были не совсем качественные, показывали разный результат. Сегодня положительный, через два дня — отрицательный. Из симптомов была только высокая температура.
Сейчас мы всей семьёй уехали в деревню. Могу сказать только, что лук не помог — на этот вирус он не повлиял. Мойте руки, не пренебрегайте рекомендациями. И берегите себя.