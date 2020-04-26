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Больных с коронавирусом лечат в инфекционной больнице и в госпитале ветеранов войн

Больных с коронавирусом лечат в инфекционной больнице и в госпитале ветеранов войн

В ярославской инфекционной больнице одновременно лечатся не менее 20 различных инфекций. В том числе и пациенты, инфицированные COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал видео, на котором видно, что там происходит.

— Для изоляции больных коронавирусной инфекцией есть специальные боксы, вход в них только с улицы через стерильные шлюзы, — уточнили в оперштабе. — Посуда, постельное бельё и другие предметы обихода проходят специальную обработку. Также в больнице создан достаточный запас противовирусных антибактериальных препаратов, антисептиков и средств дезинфекции.

Инфекционная больница находится на пересечении проспекта Октября и улицы Загородный сад

По официальным данным на 25 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 342 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону. За сутки в регионе заболели ещё 37 человек, на лечении в больницах находятся 316 человек с COVID-19. Умерли трое, 23 человека вылечились.

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