В ярославской инфекционной больнице одновременно лечатся не менее 20 различных инфекций. В том числе и пациенты, инфицированные COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал видео, на котором видно, что там происходит.



— Для изоляции больных коронавирусной инфекцией есть специальные боксы, вход в них только с улицы через стерильные шлюзы, — уточнили в оперштабе. — Посуда, постельное бельё и другие предметы обихода проходят специальную обработку. Также в больнице создан достаточный запас противовирусных антибактериальных препаратов, антисептиков и средств дезинфекции.

