В ярославской инфекционной больнице одновременно лечатся не менее 20 различных инфекций. В том числе и пациенты, инфицированные COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал видео, на котором видно, что там происходит.
— Для изоляции больных коронавирусной инфекцией есть специальные боксы, вход в них только с улицы через стерильные шлюзы, — уточнили в оперштабе. — Посуда, постельное бельё и другие предметы обихода проходят специальную обработку. Также в больнице создан достаточный запас противовирусных антибактериальных препаратов, антисептиков и средств дезинфекции.
По официальным данным на 25 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 342 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону. За сутки в регионе заболели ещё 37 человек, на лечении в больницах находятся 316 человек с COVID-19. Умерли трое, 23 человека вылечились.