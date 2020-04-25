25 апреля 2020 от последствий коронавирусной инфекции в Ярославской области скончалась пожилая женщина. Ей было больше 70 лет, в анамнезе были хронические заболевания.

— Приношу свои соболезнования родным и близким. Именно старшее поколение сейчас оказывается под ударом. Спасти пожилых оказывается очень трудно, порой невозможно. Но врачи продолжат бороться за каждую жизнь. Давайте поможем им и не будем лишний раз подвергать опасности себя и окружающих, по возможности постараемся оставаться дома, — сообщил губернатор Ярославской области.