25 апреля 2020 от последствий коронавирусной инфекции в Ярославской области скончалась пожилая женщина. Ей было больше 70 лет, в анамнезе были хронические заболевания.
— Приношу свои соболезнования родным и близким. Именно старшее поколение сейчас оказывается под ударом. Спасти пожилых оказывается очень трудно, порой невозможно. Но врачи продолжат бороться за каждую жизнь. Давайте поможем им и не будем лишний раз подвергать опасности себя и окружающих, по возможности постараемся оставаться дома, — сообщил губернатор Ярославской области.
Ещё трое заболевших в возрасте за 70 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, пациенты в крайне тяжелом состоянии.
За сутки в регионе заболели ещё 37 человек (сего 342), выздоровели четверо. На лечении в больницах находятся 316 человек с коронавирусом.