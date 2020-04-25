По данным университета Хопкинса, всего в мире зафиксировано 2,7 млн заражений, скончались почти 196 тысяч человек, 781 тысяча — вылечилась. На первом месте — США (890 тысяч заражений), на втором — Испания (219 тысяч), на третьем — Италия (192 тысячи случаев). Россия остается на 10-м месте в списке стран с коронавирусом, но отрыв от Китая (где 84 тысячи случаев COVID-19) постепенно сокращается. При этом ситуация с распространением коронавируса в России пока не позволяет экспертам говорить о достижении пика или плато заболеваемости.

