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Срочно Третья смерть от COVID в Ярославской области
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В лаборатории ежедневно делают сотни тестов на коронавирус

В лаборатории ежедневно делают сотни тестов на коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях подтверждённого заболевания у жителей Ярославской области:

— На 25 апреля зафиксирован прирост заболевших на 37 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 342 случая заболевания.

Известно, что в регионе 23 пациенты вылечились от COVID-19 и умерла ещё одна пациентка.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 5 966 в 83 регионах, в том числе выявлены активно контактные и без клинических проявлений 2 915 (48,9%).

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Накануне губернатор Дмитрий Миpонов заявил o введении в регионе элeктронныx пропусĸов.

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