Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях подтверждённого заболевания у жителей Ярославской области:



— На 25 апреля зафиксирован прирост заболевших на 37 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 342 случая заболевания.



Известно, что в регионе 23 пациенты вылечились от COVID-19 и умерла ещё одна пациентка.