В переславской епархии зайти на пасхальную службу дадут только тем прихожанам, которые попали в заранее составленные списки. О решении принять такие серьезные меры предосторожности в период пандемии сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист — волнуются из-за возможного наплыва москвичей.



— Очевидно, что так как храмы у нас относительно небольшие, то все желающие попросту не смогут поместиться с соблюдением необходимой дистанции. Мы приняли решение составить для каждого городского храма и монастыря списки постоянных прихожан с тем, чтобы в пасхальную ночь пускать внутрь храмов только тех людей, чьи имена есть в этих списках. Все же остальные, те, кто не окажется в этих списках, могут либо стоять на улице, либо поехать туда, где меньшее количество прихожан, либо принять участие в богослужениях, которые будут совершаться утром 19 апреля. В первую очередь, все это я пишу для тех, кто решит приехать к нам из Москвы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы не сможете Пасхальной ночью попасть внутрь храмов.

