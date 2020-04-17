Специальные санитарные правила: что будет на Пасху в Ярославле

Также митрополит попросил не ходить в церковь тех, кто болеет, чтобы они не заражали других. А всех тех, кто придёт в церкви, он попросил быть в масках и соблюдать правила разметки, которую нанесли на полу, и держаться друг от друга на расстоянии.



— Главное, не сейте панику и не бойтесь, — добавил митрополит. — Болезнь чаще всего пристаёт к тем, кто подавлен морально. Потому храните это доброе моральное чувство.



Врачи также призывают людей не паниковать, но вот бояться коронавируса всё же стоит, так как он очень тяжёлый и оседает на вещах, а потому заразиться им может любой человек.



— Никуда ходить не стоит, даже в церковь, — предостерегают медики. — Никакие «мы будем стоять подальше друг от друга» не спасут. Лучше оставаться дома, а когда мы все вместе сможем побороть эту заразу, тогда можно будет и в церковь, и на кладбище.



Ранее медики также посоветовали отказаться и от услуги вызова священника на дом и не выходить на субботники, как бы грязно ни было вокруг.



Друзья, трансляцию Пасхи из Ярославского храма можно будет посмотреть на сайте 76.RU.