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В церквях на Пасху будут действовать специальные санитарные правила

В церквях на Пасху будут действовать специальные санитарные правила

Губернатор Ярославской области обратился к жителям региона с просьбой отказаться от похода в церковь на Пасху из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

— Постарайтесь остаться с родными дома, — сказал Дмитрий Миронов. — Это может помочь остановить распространение опасной инфекции. Рассчитываем на ваше понимание, но оставляем решение на ваш выбор. Я свой сделал. Это лишь временные лишения, необходимые ради жизни и здоровья наших близких. Трансляции богослужений можно будет посмотреть по телевизионным каналам и в интернете.

Трансляцию Пасхи из ярославского храма можно будет посмотреть на сайте 76.RU. Ранее митрополит ярославский и ростовский Вадим сообщил, что церкви на Пасху работать будут, но там ввели специальные санитарные правила.

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Пасхацерковькоронавирус
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