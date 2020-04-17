Губернатор Ярославской области обратился к жителям региона с просьбой отказаться от похода в церковь на Пасху из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.



— Постарайтесь остаться с родными дома, — сказал Дмитрий Миронов. — Это может помочь остановить распространение опасной инфекции. Рассчитываем на ваше понимание, но оставляем решение на ваш выбор. Я свой сделал. Это лишь временные лишения, необходимые ради жизни и здоровья наших близких. Трансляции богослужений можно будет посмотреть по телевизионным каналам и в интернете.

