Самоизолируйтесь правильно: 5 советов тем, кто остался дома

Все, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с прибывшими, обязаны уйти на карантин. Его главное правило — не выходить из дома весь период даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты и выбросить мусор. Срок карантина — 14 дней, если за это время у вас не появятся признаки болезни, то закрывайте больничный (он обязательно оформляется в этом случае) и возвращайтесь к обычной жизни.
Если же вы из тех, кто просто боится подхватить вирус, сбегать от мира не нужно. Достаточно просто не ходить в общественные места, мыть руки и не контактировать с людьми на близком расстоянии. Вот пять правил, чтобы пройти самоизоляцию легко.
Забейте холодильник
Да, ближайшие пару недель сбегать в магазин по первой возможности не получится. Поэтому составьте рацион и закупите необходимое с запасом, ведь дома есть хочется чаще, чем когда целыми днями бегаешь по делам. На гречке и туалетной бумаге свет клином не сошелся. Помните о фруктах и овощах, консервах и заморозке. В конце концов, всегда можно воспользоваться курьерской доставкой еды, тем более что многие компании ввели услугу «оставить заказ у двери».
Сведите контакты к минимуму
Походы в гости и приемы гостей, рабочие встречи в кафе напротив дома — всё это придется отменить, вы же на самоизоляции! Роспотребнадзор советует открыть волшебный мир дистанционной связи:
— Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное, не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин, — наставляют в ведомстве.
Правительство России тоже позаботилось о тех, кто на удаленке, и запустило портал «Все.Онлайн», где можно найти программы и сайты для заказа еды, пересылки документов, безлимитного общения по телефону, прослушивания музыки. Можно даже отправить открытку родственнику или коллеге, если вы соскучились, а изоляция только началась.
Прогулки — на балконе
Если у вас есть животные, которым нужен выгул, выходите с ними рано утром или поздно вечером. Променады на свежем воздухе тоже придется отложить, если уж вы решили изолироваться по полной программе. Если у вас не карантин из-за подозрения на коронавирус, а вы сами решили изолироваться — гуляйте в безлюдном месте.
Открывайте окна чаще
За последнюю неделю фразу «мойте руки» мы выучили как мантру — мыть руки нужно каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, а также перед приемом пищи. Во время самоизоляции каждый день проводите влажную уборку помещений и раз в несколько часов проветривайте квартиру.
— Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров, — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
Придумайте подобие офиса
Организация хоум-офиса — отдельная история. С переходом на удаленку люди делятся на два типа: одним сложно начать рабочий день, другие не могут остановиться — поздним вечером возвращаются к компьютеру, чтобы ответить на рабочие сообщения. Для тех и для других психолог Мария Либерман дает совет, как начать работать продуктивно.
— Первое: выделите место для работы. Неважно, где оно будет — в комнате или на кухне, важно, чтобы вы приходили к нему именно для работы. Изолируйтесь от домашних, чтобы они не соблазняли вас своим бездельем. Второе: соблюдайте режим, определите для себя время начала и окончания рабочего дня, обеденный перерыв и кофе-брейки. Третье: попробуйте переодеваться из домашней одежды в рабочую и обратно — такой ритуал поможет подсобраться и настроить себя на рабочий лад.
В Ярославле ситуация с коронавирусом не самая критичная. Официально был выявлен один случай заражения, но больная сейчас пошла на поправку. Более 800 человек отправлены на самоизоляцию, а школьников перевели на дистанционное обучение.