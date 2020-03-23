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Самоизолируйтесь правильно: 5 советов тем, кто остался дома

Как сделать из дома офис и куда ходить гулять, если вы решили оторваться от общества

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Когда еще вы сможете поработать, не вставая с постели?

Когда еще вы сможете поработать, не вставая с постели?

Все, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с прибывшими, обязаны уйти на карантин. Его главное правило — не выходить из дома весь период даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты и выбросить мусор. Срок карантина — 14 дней, если за это время у вас не появятся признаки болезни, то закрывайте больничный (он обязательно оформляется в этом случае) и возвращайтесь к обычной жизни.

Если же вы из тех, кто просто боится подхватить вирус, сбегать от мира не нужно. Достаточно просто не ходить в общественные места, мыть руки и не контактировать с людьми на близком расстоянии. Вот пять правил, чтобы пройти самоизоляцию легко.

Забейте холодильник

Да, ближайшие пару недель сбегать в магазин по первой возможности не получится. Поэтому составьте рацион и закупите необходимое с запасом, ведь дома есть хочется чаще, чем когда целыми днями бегаешь по делам. На гречке и туалетной бумаге свет клином не сошелся. Помните о фруктах и овощах, консервах и заморозке. В конце концов, всегда можно воспользоваться курьерской доставкой еды, тем более что многие компании ввели услугу «оставить заказ у двери».

Сведите контакты к минимуму

Походы в гости и приемы гостей, рабочие встречи в кафе напротив дома — всё это придется отменить, вы же на самоизоляции! Роспотребнадзор советует открыть волшебный мир дистанционной связи:

— Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное, не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин, — наставляют в ведомстве.

Правительство России тоже позаботилось о тех, кто на удаленке, и запустило портал «Все.Онлайн», где можно найти программы и сайты для заказа еды, пересылки документов, безлимитного общения по телефону, прослушивания музыки. Можно даже отправить открытку родственнику или коллеге, если вы соскучились, а изоляция только началась.

Прогулки — на балконе

Если у вас есть животные, которым нужен выгул, выходите с ними рано утром или поздно вечером. Променады на свежем воздухе тоже придется отложить, если уж вы решили изолироваться по полной программе. Если у вас не карантин из-за подозрения на коронавирус, а вы сами решили изолироваться — гуляйте в безлюдном месте.

Дайте котику подышать свежим воздухом хотя бы на балконе

Дайте котику подышать свежим воздухом хотя бы на балконе

Открывайте окна чаще

За последнюю неделю фразу «мойте руки» мы выучили как мантру — мыть руки нужно каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, а также перед приемом пищи. Во время самоизоляции каждый день проводите влажную уборку помещений и раз в несколько часов проветривайте квартиру.

— Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров, — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Придумайте подобие офиса

Организация хоум-офиса — отдельная история. С переходом на удаленку люди делятся на два типа: одним сложно начать рабочий день, другие не могут остановиться — поздним вечером возвращаются к компьютеру, чтобы ответить на рабочие сообщения. Для тех и для других психолог Мария Либерман дает совет, как начать работать продуктивно.

— Первое: выделите место для работы. Неважно, где оно будет — в комнате или на кухне, важно, чтобы вы приходили к нему именно для работы. Изолируйтесь от домашних, чтобы они не соблазняли вас своим бездельем. Второе: соблюдайте режим, определите для себя время начала и окончания рабочего дня, обеденный перерыв и кофе-брейки. Третье: попробуйте переодеваться из домашней одежды в рабочую и обратно — такой ритуал поможет подсобраться и настроить себя на рабочий лад.

В Ярославле ситуация с коронавирусом не самая критичная. Официально был выявлен один случай заражения, но больная сейчас пошла на поправку. Более 800 человек отправлены на самоизоляцию, а школьников перевели на дистанционное обучение.

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коронавируссамоизоляциядомашний карантинРоспотребнадзор
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