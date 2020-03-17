В России делают 1,5 млн масок каждый день. Мы спросили, когда они дойдут до аптек

На производствах подтверждают — работать приходится круглосуточно. Но даже в таком режиме не удается справиться со всеми заказами. В НПП «Лейко» заказы не принимают, поскольку производство загружено на пять месяцев вперед. «Биомедторг» клиентов тоже заранее предупреждает, что обеспечить масками не сможет.



— Масок и респираторов нет в наличии до конца апреля, и заказы по ним не принимаются. Также приносим извинения, но многотысячные заказы по одноразовой одежде для отправки в Китай обеспечить не сможем из-за загрузки производств, — сообщает автоответчик.



Уральский филиал компании «Здравмедтех» в последнее время вообще не работает с частными заказами.



— Мы с первых чисел февраля перешли на круглосуточный режим и работаем только по госконтрактам. Маски поставляем только в города уральского региона, это распоряжение правительства Свердловской области. Всем коммерческим организациям нам пока пришлось отказать, — сообщили на производстве.



Консультант по производству медицинских изделий компании «КИТ» Павел Спичаков рассказал, что фирма также работает сейчас только с государственными учреждениями.

