Талия больше 80 сантиметров — пора к врачу. Эндокринолог рассказала, как избавиться от лишнего веса

Недосып, стресс, непреодолимое желание всё время что-то жевать... Это весна издевается? Играй, гормон — ширься попа и талия? Или наш организм устроен иначе? О том, как лишний вес связан с гормонами, какие проблемы у ярославцев с шитовидкой и как понять, что пора бежать к эндокринологу, мы поговорили с врачом поликлиники № 2 Натальей Михайловой. — Есть какие-то заболевания эндокринной системы, характерные именно для Ярославской области? — Конечно. Ярославль, как и практически вся Российская Федерация — йододефицитный регион. Поэтому распространены заболевания щитовидной железы, связанные с йододефицитом. Это прежде всего диффузный и узловой зоб.

Врачи советуют есть больше продуктов, богатых йодом Фото: Александра Савельева

— Ужас. И что делать? Йодированную соль есть пачками?

— Профилактика этих заболеваний, естественно очень важна, особенно с детства. Это и пищевая профилактика — использование йодированной соли, употребление морепродуктов. И таблетированные препараты. Потребность в йоде у ярославцев установлена и зависит от возраста, но перед применением лекарственных препаратов все-таки желательна консультация эндокринолога. — Есть такое убеждение, что наш вес, набор веса очень сильно зависит от гормонов. Так это или это миф? — Конечно, это миф. Сейчас эпидемия ожирения во всём мире, и в России в том числе. У нас почти 50% населения страдают избыточным весом.

Мужчины с талией больше 94 сантиметров находятся в зоне риска Фото: Александра Савельева

— А с сахарным диабетом? Большинство людей, страдающих этим заболеванием, полные.

— Да, около 80 % наших пациентов с сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела. Вообще, ожирение — фактор риска сахарного диабета. — То есть наоборот получается? Лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета? — Чаще всего, да. Есть, конечно, и эндокринные заболевания, которые сопровождаются набором веса и повышением сахара, но у большинства пациентов они отсутствуют. Изначально избыточный вес плюс стечение ещё некоторых обстоятельств. Каких? Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, наследственность, стрессы — это всё может привести к развитию сахарного диабета. Но ожирение, наверное, самый мощный фактор риска. А кроме того, оно — фактор риска множества других заболеваний.

При лишнем весе необходимо обратиться к врачам Фото: Александра Савельева

— Каких?

— Ишемическая болезнь сердца, недостаточность кровообращения, артериальная гипертензия, остеоартрозы (заболевания суставов), злокачественных опухолей отдельных локализаций, желчно-каменная болезнь. — Хроническая усталость может быть связана с нарушениями в гормонах? — Это жалоба, с которой к нам очень часто приходят пациенты. Говорят: «Проснулся утром, а уже сил нет ничего делать». Это показание к проверке. Но, честно скажу, в очень небольшом проценте случаев мы находим какую-то патологию. Потому что сейчас, действительно, сложная жизнь: стрессы, ненормированный рабочий день, неправильный режим труда и отдыха, многие люди находятся в депрессии. Причины могут быть разные: у кого житейские проблемы, у кого другие проблемы со здоровьем. Но это показание для обследования щитовидной железы.

Повышенная усталость — самая распространённая жалоба пациентов. Фото: Александра Савельева

— Повышенное оволосение — повод бежать к вам? — Начинать надо с гинеколога. Нередко это сочетанная проблема — и гинекологическая, и эндокринологическая. И в зависимости от того, какие ещё есть проблемы: нарушение менструального цикла, неудачные беременности проводят обследование и гинеколог, и эндокринолог, а в идеале — гинеколог-эндокринолог.



Посещать эндокринолога раз в год вовсе не обязательно Фото: Александра Савельева

— Как понять, что пора к эндокринологу? Есть какие-то внешние признаки того, что в организме не всё гладко?

— Каждый может увидеть у себя проблему с весом. Не каждый может высчитать индекс массы тела, хотя в интернете и есть все формулы, но окружность талии измерить очень просто. Так вот у женщины больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 — всё, вперёд к эндокринологу. Хотя, конечно, ожирение очень сложно лечить. Ведь это отказ от привычной для человека жизни: изменение своих привычек, которые формируются с детства. А мы ему говорим: «Не ешь, двигайся». Пациенты, конечно, на нас смотрят непонимающе. Есть препараты, которыми лечат ожирение. Их можно разделить на три группы: те, которые препятствуют всасыванию жиров в желудочно-кишечном тракте, те, которые влияют на голову, блокируя центр голода, и третьи более сложные, которые используются также при лечении сахарного диабета. Естественно, пациент не может принимать, какой угодно препарат, все их подбирают и назначают только врачи. Лечение ожирения достаточно дорогостоящее, поэтому лучше не доводить до этого.

Доктор предупреждает: хотите избавиться от лишнего веса — придётся попыхтеть Фото: Елена Вахрушева

— Как часто надо посещать эндокринолога, сдавать анализы на гормоны? — Это не рутинное обследование, то есть не надо всем раз в год ходить к эндокринологу. С избыточной массой тела человек может и сам обратиться к эндокринологу, минуя терапевта. Если с лишним весом всё понятно, это видно, то с щитовидной железой жалобы не очень специфические. При нарушении функций щитовидной железы может быть слабость, сонливость, нарушение памяти, внимания, сухость кожи, отёчность, нарушение сна, сердцебиение, потливость. Такие жалобы могут быть и при других проблемах в организме, поэтому сам человек не может диагностировать у себя проблемы с щитовидкой. Обращается к терапевту, тот уже посылает к нам, если сочтет нужным. И если в стандартное ежегодное обследование входит анализ на сахар, холестерин, общий анализ крови, то исследование на гормоны щитовидной железы делается по показаниям. Хотя после 40 лет проверить гормоны щитовидной железы, а именно, тиреотропный гормон надо. Важно проверить кровь на гормон щитовидной железы при планировании беременности, чтобы знать, что всё в порядке, и правильно готовиться, принимая йод в достаточной дозировке. Проверить гормоны надо при нарушении менструального цикла, при невозможности забеременеть. Но с этими проблемами к нам пациентов направляют гинекологи.

После 50 лет узлы на щитовидной железе встречаются в половины женщин и 20% мужчин Фото: Александра Савельева

— С какими самыми большими страхами и заблуждениями приходили пациенты? — Наиболее частая проблема, с которой к нам приходят пациенты, — узлы в щитовидной железе. Многие ходят проверять их каждый год. Надо понимать, что узлы — это, как правило, доброкачественные образования, не влияющие на качество и продолжительность жизни. Рак щитовидной железы бывает где-то в 5% случаев всех узлов, а узлы после 50 лет встречаются у 50% женщин и 20% мужчин. И чем старше человек, тем больше этот процент. Все узлы больше 1 сантиметра подлежат пункции. Если они доброкачественные, то даже в наблюдении раз в год пациенты не нуждаются, потому что доброкачественные узлы в злокачественные не переходят. Динамическое наблюдение ведется для того, чтобы следить, не появились ли новые узлы, и за ростом имеющихся, так как даже доброкачественные узлы растут, но растут довольно медленно и при отсутствии жалоб, УЗИ достаточно делать 1 раз в 1,5–2 года. Доказано: доброкачественный узел (по результату тонкоигольной аспирационной биопсии) никогда в рак не перейдёт, а люди боятся, считают, что он может переродиться в злокачественный. При узлах щитовидной железы её функция, как правило, не страдает, и гормоны остаются в норме. Нарушения могут быть в случаях, когда узлы бывают на фоне других заболеваний щитовидки (аутоиммунного тиреоидита, диффузно-узлового токсического зоба).

Проблемы с щитовидкой человек не может сам диагностировать, необходимо будет обратиться к терапевту Фото: Александра Савельева