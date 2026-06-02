Готовьте аптечки: календарь магнитных бурь на июнь 2026 года

Готовьте аптечки: календарь магнитных бурь на июнь 2026 года

Рассказываем, в какие дни метеозависимым придется тяжелее всего

Этим девушкам не страшны магнитные бури. А вам?

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Погода в начале этого лета будет штормить не только на Земле, но и в космосе: ученые из Лаборатории солнечной астрономии предупреждают о геомагнитных возмущениях, которые накроют планету в ближайшие недели. Для метеочувствительных людей это означает только одно — пора переводить организм в режим энергосбережения и инспектировать домашнюю аптечку. Рассказываем, в какие дни геоудары достигнут пика и как защитить свое здоровье.

Чем опасна магнитная буря

Магнитная буря — это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное повышенной солнечной активностью. Процесс начинается на Солнце, где происходят мощные вспышки и выбросы плазмы — огромных облаков заряженных частиц. Когда этот поток достигает нашей планеты, он сталкивается с ее защитным магнитным слоем, заставляя его колебаться и вибрировать.

Такие геомагнитные колебания оказывают серьезное влияние на технику, поскольку вызывают индуцированные токи в проводниках. Во время мощных геомагнитных штормов могут происходить масштабные сбои в работе спутниковой навигации и сотовой связи, а также перегрузки в электросетях, способные вывести из строя трансформаторы и спровоцировать отключение электричества.

Для человеческого организма магнитная буря является сильным стресс-фактором. Особенно уязвимы в такие периоды люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитные бури в июне 2026 года

Начало месяца станет и передышкой, и подготовкой к новому геомагнитному возмущению. 1–3 июня магнитосфера будет спокойной, а 4 числа эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики ожидают, что будет возбужденная магнитосфера, и метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Затем обстановка успокоится почти на неделю, а 11 и 12 июня разразится магнитная буря. В первый день она достигнет среднего уровня, во второй ее интенсивность немного упадет. 13 июня будут отголоски — возмущенная геомагнитная обстановка. Так что праздники метеозависимым омрачат капризы погоды.

Вторая половина месяца, с 14 по 30 июня, обещает быть спокойной и не тревожить людей вспышками солнечной активности. Впрочем, ученые предупреждают, что этот прогноз может измениться.

Сохраняйте календарик, чтобы заранее позаботиться о самочувствии

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Как легче пережить магнитную бурю

Чтобы магнитная буря не застала вас врасплох, за 24–48 часов до ее начала скорректируйте свои привычки:

  1. Убедитесь, что в домашней или дорожной аптечке есть все прописанные вам препараты экстренной помощи — от давления, боли в сердце или мигрени.

  2. Если вы принимаете базовые лекарства курсом, строго соблюдайте график, назначенный врачом.

  3. Держите поблизости тонометр, чтобы измерить давление при первых признаках недомогания.

  4. Пейте больше чистой негазированной воды, чтобы улучшить кровоток.

  5. Минимизируйте потребление соли, копченостей и фастфуда, чтобы избежать скачков артериального давления.

  6. Исключите алкоголь, энергетические напитки и ограничьте курение; уменьшите количество крепкого чая и кофе.

  7. Спите не менее 7–8 часов и ложитесь в постель до полуночи, чтобы поддержать выработку гормона сна мелатонина.

  8. Перенесите тяжелые силовые тренировки, изнурительный физический труд и решение сложных стрессовых вопросов на другие дни.

  9. Замените интенсивный спорт легкой гимнастикой, контрастным душем для тонуса сосудов или 30-минутной прогулкой в парке.

Как магнитные бури влияют на вашу жизнь и работу?

Приходится отменять или переносить важные встречи
Работаю через силу, продуктивность на нуле, совершаю глупые ошибки
Дела в порядке, но из-за головной боли под вечер нет сил
Перешел(-а) на щадящий режим: делаю только самое срочное, остальное отложил(-а)
Никак не повлияли, работаю в обычном ритме, бури мне не помеха
Всё и сразу
Какие такие магнитные бури?
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Календарь Метеозависимость Головная боль Магнитная буря Июнь Лето
