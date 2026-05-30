В продажу попали миллионы бутылок опасной воды — ее массово снимают с полок магазинов

В магазинах и на онлайн-платформах оказалось более 100 миллионов бутылок минеральной воды марки «Джермук», которая, по результатам проверок, может быть опасна для здоровья. Сейчас ее изымают.

По требованию Роспотребнадзора с начала 2026 года уже была временно запрещена продажа 38,4 миллионов бутылок этой продукции. Сейчас запрет продлили: с 28 мая из магазинов начали массово снимать ещё 64,5 миллиона бутылок воды, произведенной армянской компанией «Джермук Групп».

Причиной блокировки стало превышение допустимых норм вредных веществ в воде. В её составе обнаружили избыток гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Превышение концентрации этих соединений может нанести вред организму. Таким образом заявленное производителем лечебное свойство минералки не соответствует действительности.

Отгружать и продавать эту воду теперь запрещено до получения официального разрешения. Продукцию отзывают из розничных сетей и интернет-магазинов. Это значит, что владельцы торговых точек обязаны изъять её с полок.

В последние дни российские власти уже не в первый раз ограничили импорт армянской продукции. Так, 22 мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в РФ цветов из Армении. Еще через сутки, 23 мая, Роспотребнадзор приостановил продажу в России коньяков и вин трех армянских производителей, так как они не соответствовали действующим стандартам качества.