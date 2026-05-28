НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 740мм 62%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Афиша на День города
Застройка у третьего моста
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Как увеличить рождаемость
Как отметить свадьбу в Ярославле
История чемпионства «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Скандал из-за детской площадки
Снесли бывший магазин
Здоровье «Выделено почти 700 млн рублей»: в Ярославской области запланирован масштабный ремонт больниц

«Выделено почти 700 млн рублей»: в Ярославской области запланирован масштабный ремонт больниц

В некоторых медучреждениях уже начали работы

176
В Ярославской области обещают отремонтировать более 20 больниц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области обещают отремонтировать более 20 больниц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области обещают отремонтировать более 20 больниц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области анонсировали капитальный ремонт более 20 больниц. Об этом рассказал главный врач Ярославской областной больницы Михаил Осипов.

«В этом году в нашем регионе запланирован капитальный ремонт более 20 больниц, на который выделено почти 700 миллионов рублей, — написал Осипов в соцсетях. — Эти работы охватят как внутренние помещения, так и территории лечебных учреждений, что позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала».

Михаил Осипов отметил, что в Областной детской клинической больнице уже ремонтируют крышу и фасад. В больнице № 3 обновляются палаты, коридоры и пищеблок терапевтического отделения, а в гинекологии — операционную и палаты.

«Также завершен ремонт ожогового отделения в больнице имени Соловьева, а в кожно-венерологическом диспансере, второй и девятой больницах Ярославля, Рыбинской городской больнице № 1, областной туберкулезной больнице и больнице имени Семашко продолжаются восстановительные работы. Все запланированные ремонты будут завершены к осени», — рассказал главврач областной больницы Михаил Осипов.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, у Тутаевской и Ростовской ЦРБ, а также у подразделения Областной клинической больницы — госпиталя ветеранов войн — отремонтируют прилегающие территории. В Тутаеве подготовлен проект по ремонту холла поликлиники № 1 на улице Комсомольской и прилегающей территории.

Как считаете, какие больницы в Ярославской области нуждаются в ремонте? Свое мнение пишите в комментариях!

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Больница Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
56 минут
сейчас много для медицины делают. И ремонты, и оборудование
Гость
1 час
17 миллиардов долларов Его Превосходительство выдал Казахстану на АЭС только за последнее время таких сумм было много
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем