«Выделено почти 700 млн рублей»: в Ярославской области запланирован масштабный ремонт больниц

В Ярославской области обещают отремонтировать более 20 больниц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области анонсировали капитальный ремонт более 20 больниц. Об этом рассказал главный врач Ярославской областной больницы Михаил Осипов.

«В этом году в нашем регионе запланирован капитальный ремонт более 20 больниц, на который выделено почти 700 миллионов рублей, — написал Осипов в соцсетях. — Эти работы охватят как внутренние помещения, так и территории лечебных учреждений, что позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала».

Михаил Осипов отметил, что в Областной детской клинической больнице уже ремонтируют крышу и фасад. В больнице № 3 обновляются палаты, коридоры и пищеблок терапевтического отделения, а в гинекологии — операционную и палаты.

«Также завершен ремонт ожогового отделения в больнице имени Соловьева, а в кожно-венерологическом диспансере, второй и девятой больницах Ярославля, Рыбинской городской больнице № 1, областной туберкулезной больнице и больнице имени Семашко продолжаются восстановительные работы. Все запланированные ремонты будут завершены к осени», — рассказал главврач областной больницы Михаил Осипов.