ВОЗ объявила о ЧС международного уровня из-за смертельной болезни: что известно о зараженных и географии распространения

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность. Такое решение принял генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям.

«Комитет по ЧС рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом», — пояснил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам заседания экспертов.

Вирус Эболы передается человеку от диких животных. Первые симптомы — лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Позже развиваются нарушения работы почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%. Однако в зависимости от конкретного штамма вируса, своевременности лечения и качества медицинской помощи этот показатель во время различных вспышек может варьироваться от 25 до 90%.

По словам Гебрейесуса, комитет дал такие рекомендации из-за роста числа случаев в ДРК и Уганде. Он подчеркнул, что речь идет о тревожном расширении географии вируса.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с ДРК и призывает мировое сообщество проявить солидарность с народом этой страны. Организация не видит необходимости в международном карантине или закрытии границ.

По данным ВОЗ, в трех зонах ДРК зафиксировали 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предполагаемых случаев заражения, из которых лабораторно подтвердили только восемь. Кроме того, в столице Уганды Кампале 15 и 16 мая зарегистрировали два подтвержденных случая у людей, прибывших из Демократической Республики Конго, один из них закончился смертью. Эксперты ВОЗ отмечают, что точное число инфицированных и районы распространения болезни пока неизвестны.