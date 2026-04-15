Сколько врачей не хватает в Ярославской области: данные Минздрава

В Минздраве озвучили, каков дефицит врачей в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области дефицит врачей составляет — 172 человека, дефицит среднего медицинского персрнала — 264 человека. Дефицита младшего медперсонала нет. Такие данные 15 апреля на заседании комитета региональной Думы по здравоохранению озвучила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

«Эти цифры возникли из-за дисбаланса кадров. Где-то у нас много врачей, как в стационаре, а где-то их меньше. Одновременно мы открыли несколько крупных направлений, которые потребовали дополнительное количество врачей. Это узкоспециализированные врачи — онкологи, реабилитологи. Их нам нужно готовить. И в этом плане дефицит пока сохраняется», — пояснила она.

При этом, по данным Минздрава, общая обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом в Ярославской области достаточная и даже превышает поставленный на федеральном уровне план — 52,97 врача и 78,7 работника из числа среднего медперсонала на 10 тысяч населения (план — 49 врачей и 76,9 работника из числа среднего медперсонала).

Общая численность врачей в Ярославской области — около 5000, медсестер — около 7900, прочего медицинского персонала — около 1000.

Напомним, данные о нехватке медработников Мария Можейко озвучивала ранее в феврале 2026 года. Судя по цифрам, с того времени ситуация не изменилась.