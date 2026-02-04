«Антибиотики абсолютно бесполезны». Что за вирусы косят россиян этой зимой, чем они отличаются и как лечиться

При ярко выраженных симптомах ОРВИ лучше полежать, а не бежать на работу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Зимой каждую неделю Роспотребнадзор рассказывает, какими ОРВИ заболели россияне. И в отчетах из раза в раз фигурируют одни и те же названия инфекций. Наши коллеги из 63.RU решили разобраться, чем же схожи и чем отличаются все эти вирусы. А еще узнали, действительно ли встречаются суперинфекции или это просто страшилки. И стоит ли ждать вторую эпидемию гриппа.

На эти и другие вопросы 63.RU ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням по Самаре, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, врач-инфекционист Екатерина Киндалова.

Без мазка не разобраться

— Роспотребнадзор сообщает, что сейчас у россиян наиболее часто встречаются парагрипп, аденовирус, РС-вирус, метапневмовирус, риновирус и ковид. И вот хотелось бы разобрать особенности каждого из этих вирусов. Чем они отличаются, чем похожи?

— Сводки Роспотребнадзора неудивительны. Осень, зима, начало весны — традиционное время, когда отмечается подъем заболеваемости респираторными вирусами. Их более двухсот различных, вы перечислили те, которые наиболее часто у нас встречаются.

Различать их, наверное, простому обывателю большого смысла нет, потому что они похожи. Иногда даже врач первичного звена (амбулаторного) не может точно сказать без лабораторного подтверждения, чем же вы заболели. Для всех этих вирусов будет характерно повышение температуры, признаки интоксикации (то есть слабость, недомогание, боли в мышцах), может быть то или иное поражение дыхательной системы.

У некоторых вирусов из названия понятны их основные проявления. Например, риновирусы. Ринос — это нос, те вирусные инфекции, которые наиболее часто встречаются, до 40% всех патологий. Ведущий симптом — это ринит, насморк.

Парагрипп поражает гортань, выражается ларингитом, грубым сухим лающим кашлем. У детей чаще, чем у взрослых, ларингит осложняется стенозом гортани, это тоже одна из основных причин, когда обращаются с детьми в стационары, педиатрические или инфекционные.

Аденовирус поражает железистую ткань, то есть увеличиваются лимфоузлы, поражаются глаза, бывают конъюнктивит, боли в горле, ангина.

Респираторно-синтициальный вирус поражает больше нижние отделы дыхательных путей. У детей часто проявляется в виде бронхиолитов.

Метапневмовирус. Им чаще болеют дети, а по клинике заболевание напоминает грипп. Поэтому я повторюсь, что без лабораторного подтверждения, то есть без мазка из носа, из горла, мы не всегда можем четко сказать, что «да, вы болеете именно таким вирусом».

Насморк — ведущий симптом риновирусов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чем лечиться

— А лечатся эти вирусы по-разному? Или препараты для их лечения схожи?

— Специфическая терапия есть только от вируса гриппа (я говорю о препаратах с прямым действием на вирус). Для всех остальных вирусов она не разработана, и лечение симптоматическое. Например, соблюдение постельного режима в период высокой температуры, обильное питье. Или промывание носа, или сосудосуживающие капли в нос, лечение горла, если есть боли.

— Что касается противовирусных препаратов, при каких симптомах их применять не следует, а при каких уже обязательно надо?

— Все противовирусные препараты наиболее эффективны при раннем приеме, в первые 48, а желательно 24 часа, с начала симптомов. Потом они просто теряют ту эффективность, которую бы мы хотели получить. И безусловно применять эти препараты нужно только по назначению врача.

То, что мы можем сделать без назначения врача, — это выпить жаропонижающее, закапать сосудосуживающие капли в нас, если есть чувство заложенности, следить за состоянием. И следить за своими сопутствующими заболеваниями, если они есть. Например, пациентам с сахарным диабетом тщательно мониторить уровень глюкозы в крови, следить за артериальным давлением, у кого есть с этим проблемы.

Это может сделать каждый пациент дома сам, но не назначать себе ни в коем случае какие-то препараты противовирусные, потому что это лекарственное средство имеет как показания, так и противопоказания.

— Можете назвать несколько самых типичных ошибок, которые люди, пытаясь самостоятельно вылечиться, делают из раза в раз несмотря на все рекомендации.

— Во-первых, с какими-то клиническими проявлениями, то есть с кашлем, насморком, с температурой, продолжать посещать работу, учебные заведения. Мало того что человек болеет сам, он заражает еще и людей, которые находятся рядом с ним. Поэтому в период, когда есть яркие клинические проявления, надо остаться дома.

Второе, безусловно, это назначение самому себе антибактериальных препаратов (антибиотиков). При вирусных инфекциях они абсолютно не работают и бесполезны, потому что возбудитель — не бактерия, а вирус. И они в ряде случаев могут даже навредить, потому что повлияют на собственную микрофлору человека, которая у нас находится и в дыхательных путях, и в кишечнике.

Еще назвала бы и злоупотребление жаропонижающими, нестероидными противовоспалительными препаратами. Когда превышают рекомендуемые дозировки, это уже может привести к ряду последствий, достаточно неблагоприятных.

Таблетки при ОРВИ лучше самим себе не назначать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«От того, что мы промочили ноги, мы не заболеем»

— А может человек сам понять: вирус он подхватил или простудился? Например, у него заболело горло, а накануне он промочил ноги.

— От того, что мы промочили ноги, мы не заболеем. Мы заболеваем, когда в нас попал какой-то возбудитель. Или в случае, если у человека есть какие-то хронические проблемы, например хронические тонзиллиты, проблемы с миндалинами, существующие давно. Просто факт переохлаждения может активировать ту флору, которая уже была у человека, патогенная, просто он ее контролировал. И вот с этим уже нужно разбираться, что это за причина и что это за возбудитель.

— Можно ли заразиться несколькими видами ОРВИ одновременно? Имею в виду ту самую суперинфекцию, про которую говорят в последнее время.

— Да, такое возможно. Например, в пандемию мы видели пациентов, которые одновременно заражались и гриппом, и ковидом. Поэтому подхватить несколько вирусов одновременно вполне возможно, ведь они циркулируют одновременно.

— Как тогда будет выглядеть клиническая картина? Какой-то вирус все-таки будет преобладать и его симптомы будут проявляться сильнее? Или человека сразу, условно говоря, накроет и температурой, и горло заболит, и нос потечет, и будет тошнить?

— Здесь зависит от того, какое количество патогенного возбудителя попало в организм. И может на первое место выйти клиника одного респираторного заболевания. А может быть так, что вообще будет непонятно, чем же человек болеет, когда будут совершенно разные проявления от разных органов и систем. Здесь на помощь опять же нам придут лабораторные методы исследований.

Но, как правило, это более тяжело болеющие пациенты, и они чаще нуждаются в госпитализации, иногда даже в каких-то мероприятиях интенсивной терапии.

Человек может подхватить и сразу два вируса Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— А суперинфекций в последнее время стало больше? Или теперь стала лучше диагностика?

— После встречи с коронавирусной инфекцией, когда несколько были пересмотрены вообще подходы к организации и фильтры, боксы были организованы, у нас появилось больше возможностей диагностики, и экспресс-тесты есть для разных вирусов. Мы стали больше выявлять, больше диагностировать.

— Как сейчас ситуация с заболеваемостью ковидом?

— Ковид встречается сейчас не так часто, как это было в 2020−2021 годах, но и ковид сейчас поменялся, мы сейчас очень редко, к счастью, видим пациентов с тяжелым течением, с большим поражением легких.

Аденовирусной инфекции достаточно много, парагриппа мы много встречаем.

— Вопрос про супервирус. Врачи сейчас говорят о том, что может возникнуть эпидемия некоего супервируса — микс и оспы обезьян, и краснухи, и птичьего гриппа, и лихорадки Оропуш. Грозит ли эпидемия такого супервируса россиянам?

— «Супервирус» — это больше немедицинский термин. А в медицине у эпидемиологов, инфекционистов есть такое понятие, как «X-агент», то есть какой-то неизвестный агент, но который потенциально может возникнуть.

Потенциально риск возникновения какого-то нового возбудителя, безусловно, существует. У нас тщательно мониторятся все системы, все возникающие вспышки. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы ни с чем таким серьёзным в России не столкнемся.

— Зимой циркулируют чаще всего респираторные вирусы, а весной?

— Летом, в конце весны, в начале осени — это кишечная инфекция, энтеровирусная инфекция, норо-, ротавирусная инфекция. Хотя они сейчас тоже и в течение года встречаются, но заболеваемость, безусловно, выше в более теплый период.

Зима — время разгула респираторных вирусов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Вирус гриппа не любит сухую и морозную погоду»

— А с чем это связано? С тем, что респираторные вирусы распространяются лучше в закрытых помещениях, при холодной погоде, при сухом воздухе?

— Каждый вирус имеет разные условия, при которых он чувствует себя комфортно, разную температуру, влажность. Зимой, осенью мы находимся в скученных коллективах, когда все вышли после отпусков на работу, в школу, в садики вернулись. И погода, конечно, играет свою роль, хотя вирус гриппа, например, сильно холодную, сухую погоду и не любит. Он активнее размножается, когда как раз более влажно и температура -10−15. Это лучше для него, чем сухая морозная погода.

— Есть такая информация, что в феврале нас ждет еще одна эпидемия — на этот раз гриппа В. Действительно существуют такие прогнозы?

— Как правило, грипп B не вызывает такие большие вспышки, поэтому прогнозов на тотальную эпидемию нет. Сейчас у нас активно циркулирует грипп A — H3N2. Грипп B входил и входит в состав вакцин, которыми население у нас прививалось осенью. И я все-таки надеюсь, что большой вспышки не будет.

— А если человек переболел гриппом А, он может потенциально заболеть гриппом В?

— Конечно.

— Какие есть меры профилактики? Понятно, что прививку от гриппа, если кто-то сейчас и желает, делать уже поздно. А как можно спастись от гриппа или другой ОРВИ здесь и сейчас?

— Соблюдать социальную дистанцию, чему мы научились все в период коронавирусной инфекции, в людных местах носить маски, не подносить руки к лицу, глаза не тереть, пользоваться санитайзерами. Если кто-то уже заболел, ему целесообразнее дома остаться. Еще из рекомендаций — вести здоровый образ жизни, в это понятие входит достаточное количество сна, ограничение стрессов, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, рациональное питание.

Я хотела бы сказать, что прививка в настоящее время, в частности от гриппа, — это наиболее эффективный, безопасный и, к счастью, доступный способ для нашего населения провести профилактику этого заболевания, чтобы избежать в дальнейшем глобальных проблем — тяжелого течения, осложнений, летального исхода. Поэтому все-таки про прививки не надо забывать. И лучше делать их в сентябре — октябре, потому что после любой прививки организму нужно время, чтобы выработать антитела, сформировать защиту.

Вы прививаетесь от гриппа? Да, каждый год. По своей инициативе Да, каждый год. На работе заставляют Когда да, когда нет Было дело как-то раз Нет