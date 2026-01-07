НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нашли опасный токсин: популярные детские смеси запретили ввозить в Россию

Нашли опасный токсин: популярные детские смеси запретили ввозить в Россию

Симптомы отравления проявляются в первые часы

257
Ограничения коснулись восьми торговых марок смесей

Ограничения коснулись восьми торговых марок смесей

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Ввоз нескольких видов детского питания производства Nestle в Россию приостановили из-за возможного наличия токсина. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции — сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания», — говорится в сообщении.

Под ограничения попала соответствующая продукция, произведенная с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, под торговыми марками:

  • NAN 1 OPTIPRO;

  • NAN 2 OPTIPRO;

  • NAN Supreme;

  • NAN EXPERPRO;

  • «NAN безлактозный»;

  • PreNAN;

  • «Nestogen Комфорт»;

  • «Алфаре Амино».

Такое решение приняли, так как в сырье поставщика компании нашли токсин цереулид.

Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Они обычно проявляются в первые шесть часов после употребления продукта. Особую опасность он представляет для младенцев с незрелой иммунной системой.

«Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также обратили внимание, что данная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке в России.

Ранее ООО «Нестле Россия» объявило о добровольном отзыве ограниченного количества партий этой продукции. В своем пресс-релизе компания объяснила, что это является мерой предосторожности и частью глобальных действий холдинга. Причиной назван потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика. Компания подчеркивает, что отзыв носит предупредительный характер, обусловлен строгими внутренними протоколами и затрагивает только конкретные партии.

Всего Nestle отзывает продукцию в 25 странах мира. После проведенных проверок компания начала сотрудничество с другим поставщиком сырья, пишет Reuters.

Детские смеси уже предлагали продавать по рецепту. Как объяснила депутат Госдумы, важно учитывать, что они имеют свои противопоказания.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
