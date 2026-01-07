Нашли опасный токсин: популярные детские смеси запретили ввозить в Россию

Ввоз нескольких видов детского питания производства Nestle в Россию приостановили из-за возможного наличия токсина. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции — сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания», — говорится в сообщении.
Под ограничения попала соответствующая продукция, произведенная с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, под торговыми марками:
NAN 1 OPTIPRO;
NAN 2 OPTIPRO;
NAN Supreme;
NAN EXPERPRO;
«NAN безлактозный»;
PreNAN;
«Nestogen Комфорт»;
«Алфаре Амино».
Такое решение приняли, так как в сырье поставщика компании нашли токсин цереулид.
Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Они обычно проявляются в первые шесть часов после употребления продукта. Особую опасность он представляет для младенцев с незрелой иммунной системой.
«Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также обратили внимание, что данная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке в России.
Ранее ООО «Нестле Россия» объявило о добровольном отзыве ограниченного количества партий этой продукции. В своем пресс-релизе компания объяснила, что это является мерой предосторожности и частью глобальных действий холдинга. Причиной назван потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика. Компания подчеркивает, что отзыв носит предупредительный характер, обусловлен строгими внутренними протоколами и затрагивает только конкретные партии.
Всего Nestle отзывает продукцию в 25 странах мира. После проведенных проверок компания начала сотрудничество с другим поставщиком сырья, пишет Reuters.
Детские смеси уже предлагали продавать по рецепту. Как объяснила депутат Госдумы, важно учитывать, что они имеют свои противопоказания.