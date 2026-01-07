Нашли опасный токсин: популярные детские смеси запретили ввозить в Россию

Ограничения коснулись восьми торговых марок смесей Источник: Дарья Пона / 74.RU

Ввоз нескольких видов детского питания производства Nestle в Россию приостановили из-за возможного наличия токсина. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции — сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания», — говорится в сообщении.

Под ограничения попала соответствующая продукция, произведенная с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, под торговыми марками:

NAN 1 OPTIPRO;

NAN 2 OPTIPRO;

NAN Supreme;

NAN EXPERPRO;

«NAN безлактозный»;

PreNAN;

«Nestogen Комфорт»;

«Алфаре Амино».

Такое решение приняли, так как в сырье поставщика компании нашли токсин цереулид.

Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Они обычно проявляются в первые шесть часов после употребления продукта. Особую опасность он представляет для младенцев с незрелой иммунной системой.

«Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также обратили внимание, что данная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке в России.

Ранее ООО «Нестле Россия» объявило о добровольном отзыве ограниченного количества партий этой продукции. В своем пресс-релизе компания объяснила, что это является мерой предосторожности и частью глобальных действий холдинга. Причиной назван потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика. Компания подчеркивает, что отзыв носит предупредительный характер, обусловлен строгими внутренними протоколами и затрагивает только конкретные партии.

Всего Nestle отзывает продукцию в 25 странах мира. После проведенных проверок компания начала сотрудничество с другим поставщиком сырья, пишет Reuters.