«Повышает общий уровень стресса»: психолог из Ярославля рассказал, как погодные условия влияют на наши эмоции

«Повышает общий уровень стресса»: психолог из Ярославля рассказал, как погодные условия влияют на наши эмоции

Эксперт объяснил, почему мы радуемся снегу и грустим, когда его нет

139
Психолог рассказал, как погода влияет на наши эмоции | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПсихолог рассказал, как погода влияет на наши эмоции | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Психолог рассказал, как погода влияет на наши эмоции

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«У природы нет плохой погоды» — пытаемся мы себя успокоить когда бушует метель или все вокруг серое и тоскливое. При этом настроение в связи с этим все же частенько пропадает. Мы обратились к психологу ярославской клиники PsyDi Clinic Максиму Баранову, чтобы узнать, почему так происходит и как погода влияет на наши эмоции.

По словам специалиста, воздействие погодных условий на наше состояние — это объективный биологический фактор. Например, солнечный свет регулирует выработку нейромедиаторов, в частности серотонина, который напрямую связан с позитивными ощущениями. При его дефиците мы можем испытывать вялость.

Серотонин — это нейромедиатор, вещество, которое отвечает за передачу сигналов между нервными клетками. Гормон исполняет несколько функций нашего организма: поддерживает чувство удовлетворенности и спокойствия, сигнализирует мозгу о поступлении пищи, отвечает за память, обучение, внимание и т. д.

— Свет управляет нашими циркадными ритмами через выработку мелатонина. Например, в условиях постоянного полумрака этот ритм может сбиваться, приводя к нарушению сна, дневной сонливости и ощущению «разбитости», — объяснил психолог.

Наше мышление, по словам психолога, склонно ассоциировать визуальные образы с определенными состояниями. Туман, низкая облачность и отсутствие ярких красок бессознательно могут интерпретироваться как метафора застоя и подавленности. Автоматически появляется мысль «как все уныло», которая формирует эмоциональный фон.

Как утверждает эксперт, однообразные природные краски на улице создают сенсорный дефицит. Мозг получает слишком мало новых и позитивных стимулов для обработки, ему недостает «пищи», которая поддерживает тонус и интерес.

На эмоциональное состояние помимо внешней картины также может повлиять температура. По словам специалиста, холод делает нас более раздражительными, пассивными и психологически истощенными. Это происходит из-за нескольких факторов:

  • сокращение социальной и физической активности: из-за пониженной температуры мы реже выходим на улицу, меньше гуляем, отменяем необязательные встречи. Таким образом, лишаем себя ключевых источников позитивных эмоций и подкрепления: движения, смены обстановки, случайных социальных контактов и солнечного света.

  • физиологический стресс: длительное воздействие холода требует от тела напряжения для терморегуляции, это повышает общий уровень стресса. Фактор может проявляться как повышенная чувствительность или желание «свернуться в клубок», избегая активности.

  • фактор ограничения свободы: холод заставляет нас тратить больше усилий на сборы, надевать многослойную, иногда неудобную одежду. Это создаёт мелкие, но постоянные барьеры и дискомфорт, которые истощают психологические ресурсы.

Почему снег приносит радость

Снег, по словам эксперта, многогранный психологический стимул. Он кардинально меняет акустику (приглушает звуки) и визуально наполняет среду чистым светом. Также в культуре снег прочно закрепился как ассоциация праздника, волшебства и ожидания чуда. Такой мощный «якорь» запускает поток позитивных воспоминаний.

Кроме того, снег часто становится поводом для совместных простых радостей: прогулка, игра в снежки, лепка снеговика и созерцание красоты. Благодаря этому укрепляются социальные связи и чувство общности.

Помимо наслаждения снегом, воссоздать чувство приближения чуда и завершенности года можно следующим образом:

  • сделайте акцент на тактильности и обонянии: пледы, теплый напиток в руках, запах мандаринов, хвои и корицы — все эти сенсорные ощущения ассоциируются с комфортом и праздником.

  • сместите фокус на смыслы: Новый год — это подведение итогов, выражение благодарности близким и составление планов на будущее. Такие ритуалы, например, разговоры или пост в социальных сетях о пройденном годе, могут дать более глубокое и осмысленное ощущение праздника.

  • создайте атмосферу вокруг себя: гирлянды, свечи и яркие фонарики дадут почувствовать праздничный уют.

Эксперт советует перейти от пассивной роли к активной, сделать так, чтобы не внешние условия создавали ваше настроение, а внутренние стимулы.

Для компенсации биологических эффектов можно использовать яркое освещение, особенно утром, так как это дает сигнал мозгу к запуску «дневного» режима. Поднять уровень эндорфинов и дофамина поможет физическая активность, даже кратковременная.

Максим Баранов

Не ждите вдохновения, совершите поступок. Начните с малого, действие порождает эмоцию, а не наоборот.

Максим Баранов

психолог

Мы уже делились советами, как поднять новогоднее настроение, если даже атмосфера вокруг не радует.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 минута
живя в дурдоме психолог мало поможет.
Гость
