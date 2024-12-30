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Здоровье Новый год эксперт Приближение праздников не радует? Инструкция, как создать новогоднее настроение

Приближение праздников не радует? Инструкция, как создать новогоднее настроение

Врач объяснил, с чем может быть связана апатия

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6 комментариев

Разбираемся, как вновь радоваться празднику

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Новый год совсем скоро, а вы не чувствуете его приближения? Корреспондент 76.RU узнал у психиатра ярославской клиники PsyDi Clinic Максима Корнилова, как вернуть ощущение волшебства в свою жизнь.

Почему нет новогоднего настроения

— Самое главное, что мешает радоваться празднику, — это накопленная усталость, вызванная множеством проблем в течение года. Какие-то проблемы, возможно, решались с усилием и отняли много сил, а какие-то до сих пор могут быть не решены, — объяснил специалист. — Длительное пребывание в стрессовой ситуации и отсутствие полноценного отдыха могут привести к эмоциональному выгоранию и развитию тревожных и депрессивных расстройств.

Психиатр отмечает, что выгорание и хроническая усталость истощают эмоциональные и физические ресурсы организма, что напрямую влияет на способность радоваться и испытывать положительные эмоции. В таком состоянии человек чувствует себя эмоционально опустошенным, циничным и отстраненным от всего происходящего, включая праздники.

В преддверии Нового года появляется множество дел: поиск подарков, покупка необходимых продуктов и организация праздника. Вся эта суета подливает масла в огонь, создавая дополнительный стресс и тревогу.

По словам врача, на ощущения от самого праздника могут влиять наши установки и детские воспоминания.

— Для многих Новый год — это праздник детства, связанный с теплом, уютом и семейными традициями. Если у вас с детства остались не самые приятные воспоминания о празднике, то и в будущем вам будет сложно настроиться на позитивный лад, — объяснил Максим Корнилов.

Как утверждает специалист, не стоит забывать и о социальных факторах. Одиночество, отсутствие близких людей рядом, конфликты в семье или коллективе могут омрачить праздник.

— Если же говорить не о психологических, а о соматических (связанных с телом) причинах, то на отсутствие праздничного настроения могут влиять недостаток витаминов (D и группы B), гормональные сбои и нарушения сна, — рассказал психиатр.

В большинстве случаев отсутствие новогоднего настроения — это временное состояние, вызванное внешними факторами. Однако если апатия и отсутствие интереса к жизни сохраняются длительное время и сопровождаются другими симптомами, такими как подавленное настроение, нарушения сна и аппетита, то, по словам врача, это может указывать на депрессивное расстройство или другие психические проблемы. В таких случаях следует обратиться к специалисту, чтобы понять причину вашего недомогания.

Как поднять себе настроение

Новый год в детстве — это не только праздник, но и время волшебства. С возрастом появляется больше ответственности и столкновений с трудностями, что может притуплять ощущения от приятных событий.

— С взрослением меняется восприятие мира. Детская непосредственность и вера в чудеса постепенно уступают место более рациональному взгляду на жизнь, — отметил психиатр.

<p>Максим Корнилов </p><p>Максим Корнилов </p>

Повторяющиеся из года в год праздничные ритуалы могут со временем утратить свою новизну и стать скучными.

Как объясняет врач, у кого-то ощущение волшебства начинает угасать в подростковом возрасте, а у кого-то сохраняется на протяжении всей жизни. Это зависит от личностных качеств человека, умения сохранять позитивный настрой и поддерживать связь с внутренним ребенком, создавая себе праздничную атмосферу. Четкой возрастной границы здесь нет, всё индивидуально.

— Прежде чем приступать к активностям, поднимающим настроение, необходим физический и психический отдых, который, как правило, проходит без спешки и в спокойствии, — отмечает специалист.

Первый этап — восстановление

Психиатр советует для начала устранить раздражители, постараться замедлить темп жизни.

Следует наладить режим сна: достаточным временем для отдыха считается 7–9 часов, при условии, что вы засыпаете до 23:00. Для более быстрого засыпания, по словам врача, нужно создать комфортные условия: прохладную температуру в спальне, полную темноту и тишину.

За несколько часов до сна можно принять теплую ванну с морской солью. Добавление в воду магния или эфирных масел (например, ромашки и лаванды) помогает снять стресс и мышечное напряжение. Утром для бодрости на весь день специалист рекомендует контрастный душ (чередование горячей и холодной воды).

— Запишитесь на профессиональный массаж — он поможет снять мышечные зажимы, улучшить кровообращение и расслабиться, — советует психиатр.

Необходимо также чаще отдыхать на природе: прогулки в лесу или в парке у воды помогают отвлечься от городской суеты.

Второй этап — создание праздничной атмосферы

— Для создания определенных чувств и атмосферы воздействуем на все рецепторы: зрение, слух и обоняние. Подготовку к празднику начинаем за 3–7 дней до Нового года, — рассказал врач.

Глазами мы воспринимаем красивую картинку, поэтому ее необходимо создать. Украсьте дом гирляндами и мишурой, нарядите елку, приглушите свет и зажгите ароматизированные свечи (с мандарином, корицей, хвоей).

Порадуйте себя прослушиванием новогодних мелодий или композиций, ассоциирующихся с праздником. Музыка задаст ритм и подарит ощущение ожидания волшебства.

Подготовка подарков родным и близким, добрые дела и помощь нуждающимся, по мнению специалиста, также наполняют нас чувством радости и сопричастности.

Как утверждает врач, одни и те же праздничные ритуалы могут периодически надоедать — это нормально. В таких ситуациях стоит отказаться от привычного сценария празднования Нового года, попытаться прислушаться к своим желаниям и подумать, от чего именно вы получили бы удовольствие.

— Это может быть спокойный отдых — празднование в арендованном загородном домике в лесу или у озера, посещение спа-отеля или санатория, тематический вечер (например, пижамная вечеринка или вечер настольных игр), вечер гаданий и предсказаний на будущее. Можно выбрать и более активный отдых — поездку в другой город или страну, участие в новогодних гуляниях в своем городе, вечеринку дома в определенном стиле (например, 80-х или в стиле маскарада), поездку в горнолыжный тур. Главное, ориентироваться на свои желания, тогда от праздника останутся лишь приятные ощущения, — посоветовал Максим Корнилов.

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Новый год - 2025 Врач-психиатр Новогоднее настроение Здоровье
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Комментарии
6
Гость
43 минуты
Настоящее новогоднее настроение создаюи новости РФ о ежедневных Победах прорывах рывках без времени на раскачку и конечно поздравления Таврического и Кирила , а ещё новые ещё большие счета за ЖКХ ,связь, налоги, штрафы, электричество, бензин - всё в праздничной атмосфере и не вспомнишь! Поздравляю вас и себя тоже! 26 год от сотворения Стабильности!
Гость
36 минут
Да уж. Чему радоваться-то? Инфляции в 40 % что не было 25 последних лет? Или повышению тарифов ЖКХ, вгоняющих в долги людей ? Этому радоваться может только глупый.
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