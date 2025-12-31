«Больше воды и пауз»: как пить в новогоднюю ночь, чтобы наутро не страдать от похмелья. Советы от врачей

Рассол поможет восполнить потерю жидкости и улучшить работу почек, а также восстановить баланс электролитов Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Многие начинают злоупотреблять алкоголем в преддверии праздников, а на январских каникулах вообще мало кто может устоять перед увеселительным соблазном. Последствия обильных возлияний не заставляют себя долго ждать, и борются с ними по-разному: кто-то пытается уменьшить воздействие спиртного сорбентами, кто-то на утро пьет рассол. Что лучше помогает при похмелье, наши коллеги из NGS.RU узнали у врачей.

Есть ли безопасная доза

Врачи едины во мнении, что не существует безопасной дозы алкоголя. Они считают, что даже небольшое количество этанола, содержащегося в спиртных напитках, оказывает пагубное влияние на организм.

Врач-кардиолог «ИНВИТРО» Алексей Никитин говорит, что современные исследования всё чаще подтверждают, что риск для здоровья начинается уже с первой порции.

По данным медицинского журнала The Lancet, около 10 г чистого этанола содержится в 375 мл пива крепостью 3–5% или в 100 мл вина крепостью около 13%. Даже такие дозы не являются полностью безопасными, а лишь считаются относительно низкими по уровню риска.

Важно пить как можно больше простой воды — на одну порцию алкоголя не меньше двух порций воды

«Алкоголь является токсином, который воздействует практически на все системы организма. Даже умеренное употребление повышает вероятность развития онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, ротовой полости, пищевода, печени и кишечника», — предупреждает врач.

И добавляет, что алкоголь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск гипертонии, аритмий и инсульта, а также повреждает клетки печени и способствует развитию жировой болезни, фиброза и цирроза. Влияние алкоголя на мозг проявляется ухудшением концентрации, памяти и качества сна, повышением тревожности и риском развития депрессивных состояний.

Кроме того, этанол может способствовать набору веса, нарушению обмена веществ и снижению иммунитета, а также увеличивает вероятность формирования зависимости, которая развивается постепенно и часто остается незаметной.

Чего лучше не делать, а что можно

Врач-терапевт, гастроэнтеролог клиники ЦНМТ Юлия Ивашкевич замечает, что лучше не смешивать разные виды алкоголя в один день. И не смешивать его с лекарственными препаратами.

«Если вы принимаете лекарственные препараты по назначению врача, лучше отказаться от алкоголя совсем либо принимать совсем маленькую дозу. Желательно не сочетать алкоголь с такими препаратами, как парацетамол», — уточняет Юлия Ивашкевич.

Она добавляет, что нужно пить достаточное количество воды: на одну порцию алкоголя не меньше двух порций воды.

Лучше не употреблять алкоголь натощак: принимайте пищу до и после алкоголя. Но лучше, если это будет не жирная пища, а белковая, и овощи, зелень

Гастроэнтеролог сети центров семейной медицины «Здравица» Юлия Кулыгина рекомендует пить спиртное небольшими глотками и делать паузы: «Лучше закусывать, а не запивать, тем более исключить сладкие газированные напитки. За 3–4 часа до застолья лучше перекусить продуктами, которые хорошо насыщают и долго перевариваются без вреда для желудка. Это каши — гречневая, пшеничная, овсяная. К тому же они богаты клетчаткой, а она дополнительно замедляет всасывание алкоголя».

Врач акцентирует внимание: если чувствуете, что пьянеете, потанцуйте, подышите свежим воздухом, съешьте яблоко, выпейте сока или воды. В воду можно добавлять лимонный сок, если нет противопоказаний, например заболеваний желудка.

Как облегчить последствия употребления алкоголя

Главный совет от врачей — выпивать как можно меньше.

«Кроме того, держать себя в руках и не злоупотреблять спиртным позволяют два лайфхака: чередовать алкоголь с водой или другими безалкогольными напитками и двигаться как можно больше, чтобы мозг не решал, что пора выпить от скуки», — приводит примеры Алексей Никитин.

Существует распространенное мнение, что прием активированного угля и других энтеросорбентов до праздника, во время и после позволяет минимизировать вред от алкоголя.

Врачи рекомендуют выбирать один напиток на вечер, желательно несладкий, например красное сухое вино

«Все эти средства по принципу губки связывают и выводят из организма токсины, которые в нем присутствуют на момент, когда эти препараты попадают внутрь. Поэтому как профилактическая мера энтеросорбенты не работают», — подчеркивает Алексей Никитин.

Сочетаемость этих средств с алкоголем не является абсолютно безопасной, поэтому в течение вечера их принимать не разумно.

А вот после праздника перечисленные препараты могут помочь, если они подобраны врачом, который учтет при назначении индивидуальные особенности человека. Но при серьезном отравлении, особенно недоброкачественными напитками, они будут неэффективны. Здесь необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.

Почему на следующий день хочется рассола?

Этиловый спирт обладает мочегонным действием. Это, соответственно, приводит к обезвоживанию и снижению уровня веществ-электролитов, необходимых для нормального функционирования всего организма и, в частности, сердечно-сосудистой и нервной систем (именно поэтому после застолья человек чувствует себя вяло и слабо).

«И здесь рассол кажется отличным решением: он содержит воду, которая помогает восполнить потерю жидкости и улучшить работу почек, а также восстановить баланс электролитов», — считает Алексей Никитин.

Но важно помнить, что рассол лишь симптоматическое средство, которое может немного облегчить состояние, но не решит проблему. Для восстановления организма после употребления алкоголя рекомендуется соблюдать правильный режим питания (выбирать нежирные и неострые, питательные блюда), пить достаточно воды, отдыхать и спать.