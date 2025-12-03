НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье В России запретили продажу препаратов для похудения с маркетплейсов. Какие вещества попали в список

В России запретили продажу препаратов для похудения с маркетплейсов. Какие вещества попали в список

За незаконный оборот этих добавок грозит уголовная ответственность

В список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ) попали некоторые препараты, которые продаются на маркетплейсах как средства для сброса веса. Это следует из постановления правительства.

Список сильнодействующих веществ (СДВ) — это перечень веществ, утвержденный правительством РФ. За незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ.

В список сильнодействующих веществ попали добавки Реверол (SR9009) и Рекардин (SR9011), которые продают на маркетплейсах и магазинах спортивного питания как «жиросжигатели» и средства для похудения. Перечень также пополнили Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140), которые используются для набора мышечной массы.

Кроме того, в списке оказались препарат Лигандрол (LGD-4033) и стероид Андростанол, которые относятся к запрещенным спортивным допингам, пишет РИА Новости.

Помимо самого перечня, кабмин также утвердил значения, с которых размер этих веществ считается крупным по статье 234 УК РФ.

Ранее мы рассказывали, что на маркетплейсах нашли БАДы, содержащие опасные вещества, в том числе наркотические. Среди таких компонентов были листья коки и эфедра, а также опьяняющий перец. Некоторые из них были с передозировкой.

