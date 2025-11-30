«Население продолжало скупать»: почему в России растет уровень устойчивости к антибиотикам — отвечают ученые

В мире растет устойчивость к антибиотикам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Антибиотики становятся неэффективными. По данным, опубликованным в октябре 2025 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными препаратами. Такими темпами обычная ангина скоро может стать смертельно опасным заболеванием. За последние 5 лет уровень устойчивости комбинаций «патоген — антибиотик» вырос более чем на 40% и наблюдаемых и эта цифра увеличивается на 15% ежегодно. MSK1.RU узнал у ученых и врачей, насколько это правда.

Антибиотикорезистентность — неэффективность антибиотиков против бактериальной инфекции. Среди причин такого явления: возбудитель инфекции не чувствителен к данному антибиотику из-за изменения своих свойств под влиянием антибиотика; у пациента развилась внутрибольничная инфекция, в основе которой — возбудитель, «приученный» к антибиотикам и антисептикам в стационаре из-за постоянного использования.

Виноваты врачи или всё из-за самолечения? Нецелесообразное назначение и бездумное употребление антибиотиков стали главной причиной формирования антибиотикорезистентности у людей. Об этом ТАСС заявил академик РАН Алексей Тутельян. «Факты неправомерного назначения антибиотиков медицинскими работниками существуют, и их нельзя не учитывать. Но главная причина формирования резистентности не в этом, а в самостоятельном потреблении антибиотиков населением, — обозначил он журналистам. — В „пандемийном“ 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась!» С мнением Алексея Тутельяна в беседе с MSK1.RU согласился врач-иммунолог Владимир Болибок.

Люди принимают антибиотики, и микробы всё время находятся под давлением, так вырабатывается резистентность. Сейчас проблема с антибиотиками в том, что человек может заразиться таким штаммом бактерий, которые антибиотики не действуют. Владимир Болибок врач-иммунолог