НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Сколько сейчас стоят елочные игрушки из СССР
«Умные решения»
Прогноз погоды на декабрь
Где заработали новые «Пауки»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Здоровье «Население продолжало скупать»: почему в России растет уровень устойчивости к антибиотикам — отвечают ученые

«Население продолжало скупать»: почему в России растет уровень устойчивости к антибиотикам — отвечают ученые

Уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными препаратами

166
В мире растет устойчивость к антибиотикам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ мире растет устойчивость к антибиотикам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мире растет устойчивость к антибиотикам

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Антибиотики становятся неэффективными. По данным, опубликованным в октябре 2025 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными препаратами. Такими темпами обычная ангина скоро может стать смертельно опасным заболеванием.

За последние 5 лет уровень устойчивости комбинаций «патоген — антибиотик» вырос более чем на 40% и наблюдаемых и эта цифра увеличивается на 15% ежегодно. MSK1.RU узнал у ученых и врачей, насколько это правда.

Антибиотикорезистентность — неэффективность антибиотиков против бактериальной инфекции. Среди причин такого явления: возбудитель инфекции не чувствителен к данному антибиотику из-за изменения своих свойств под влиянием антибиотика; у пациента развилась внутрибольничная инфекция, в основе которой — возбудитель, «приученный» к антибиотикам и антисептикам в стационаре из-за постоянного использования.

Виноваты врачи или всё из-за самолечения?

Нецелесообразное назначение и бездумное употребление антибиотиков стали главной причиной формирования антибиотикорезистентности у людей. Об этом ТАСС заявил академик РАН Алексей Тутельян.

«Факты неправомерного назначения антибиотиков медицинскими работниками существуют, и их нельзя не учитывать. Но главная причина формирования резистентности не в этом, а в самостоятельном потреблении антибиотиков населением, — обозначил он журналистам. — В „пандемийном“ 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась!»

С мнением Алексея Тутельяна в беседе с MSK1.RU согласился врач-иммунолог Владимир Болибок.

Люди принимают антибиотики, и микробы всё время находятся под давлением, так вырабатывается резистентность. Сейчас проблема с антибиотиками в том, что человек может заразиться таким штаммом бактерий, которые антибиотики не действуют.

Владимир Болибок

врач-иммунолог

Что может помочь людям?

Тем временем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил MSK1.RU, что в России зарегистрирован препарат, который преодолевает резистентность.

«Сейчас препарат уже имеется в аптеках, строго рецептурный отпуск. Препарат проходит расширенные испытания для расширения спектра своего применения в стационарах на тяжелых больных, в частности в реанимационном отделении МНИОИ имени П. А. Герцена.

По словам Александра Гинцбурга, препарат сейчас применяется даже для лечения раненых, которые находятся на ИВЛ, чтобы предотвратить заражение внутрибольничными инфекциями.

Ранее председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал, что обычный человек может сделать, чтобы не усугублять проблему с антибиотиками.

ПО ТЕМЕ
Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Антибиотик Лечение Резистентность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
43 минуты
виноват минздрав. в методичке указано прописывать АБ на каждый чих и на всякий. и несведущие терапевты выписывают без показания.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление