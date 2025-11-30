«Население продолжало скупать»: почему в России растет уровень устойчивости к антибиотикам — отвечают ученые

Антибиотики становятся неэффективными. По данным, опубликованным в октябре 2025 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными препаратами. Такими темпами обычная ангина скоро может стать смертельно опасным заболеванием.
За последние 5 лет уровень устойчивости комбинаций «патоген — антибиотик» вырос более чем на 40% и наблюдаемых и эта цифра увеличивается на 15% ежегодно. MSK1.RU узнал у ученых и врачей, насколько это правда.
Антибиотикорезистентность — неэффективность антибиотиков против бактериальной инфекции. Среди причин такого явления: возбудитель инфекции не чувствителен к данному антибиотику из-за изменения своих свойств под влиянием антибиотика; у пациента развилась внутрибольничная инфекция, в основе которой — возбудитель, «приученный» к антибиотикам и антисептикам в стационаре из-за постоянного использования.
Виноваты врачи или всё из-за самолечения?
Нецелесообразное назначение и бездумное употребление антибиотиков стали главной причиной формирования антибиотикорезистентности у людей. Об этом ТАСС заявил академик РАН Алексей Тутельян.
«Факты неправомерного назначения антибиотиков медицинскими работниками существуют, и их нельзя не учитывать. Но главная причина формирования резистентности не в этом, а в самостоятельном потреблении антибиотиков населением, — обозначил он журналистам. — В „пандемийном“ 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась!»
С мнением Алексея Тутельяна в беседе с MSK1.RU согласился врач-иммунолог Владимир Болибок.
Люди принимают антибиотики, и микробы всё время находятся под давлением, так вырабатывается резистентность. Сейчас проблема с антибиотиками в том, что человек может заразиться таким штаммом бактерий, которые антибиотики не действуют.
Что может помочь людям?
Тем временем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил MSK1.RU, что в России зарегистрирован препарат, который преодолевает резистентность.
«Сейчас препарат уже имеется в аптеках, строго рецептурный отпуск. Препарат проходит расширенные испытания для расширения спектра своего применения в стационарах на тяжелых больных, в частности в реанимационном отделении МНИОИ имени П. А. Герцена.
По словам Александра Гинцбурга, препарат сейчас применяется даже для лечения раненых, которые находятся на ИВЛ, чтобы предотвратить заражение внутрибольничными инфекциями.
Ранее председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал, что обычный человек может сделать, чтобы не усугублять проблему с антибиотиками.