«У нас всегда процент заболеваемости больше»: врач привела статистику по онкологии в Ярославской области

Онколог из Ярославля рассказала о причинах рака молочной железы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Октябрь считается Международным месяцем осведомленности о раке молочной железы. При всех успехах медицины, сейчас заболевание остается одним из самых распространенных у женщин во всем мире.

— Онкологи подчёркивают, что рак молочной железы — не фатальный диагноз. При раннем выявлении 90% женщин можно вылечить или добиться стойкой ремиссии. В России мы только перешагнули планку в 60% сохранения жизни, но должны стремиться к увеличению этого показателя, — подчеркнула президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Корреспондент 76.RU в беседе с маммологом Ярославской областной онкологической больницы Яной Анферовой выяснил причины образования рака молочной железы.

По статистике приведенной врачом, в 2024 году в России было зафиксировано более 80 тысяч случаев РМЖ, при этом на медицинском учете находятся более 300 тысяч пациентов.

— В Ярославской области всегда процент заболеваемости больше, чем в других регионах. С чем это связано — неизвестно. Может быть выявляемость эффективнее, — предположила онколог.

Как утверждает маммолог, на 2024 год в регионе числилось около тысячи заболевших раком молочной железы.

— Это больше, чем в предыдущие годы. Такое повышение заболеваемости связано с пиком короновирусной инфекции (2020–2021 годы). Почти все поликлиники на тот момент были закрыты, у женщин не было возможности ходить на осмотр, — объяснила специалист.

Причины рака молочной железы

По словам врача, в организме в норме у любого человека ежедневно происходят мутации клеток. Существует механизм, который уничтожает мутированные и поврежденные клетки. Когда организм перестает распознавать чужеродную клетку, из нее может развиться раковая опухоль.

Факторов риска развития опухоли есть множество, онколог назвала некоторые из них:

ожирение;

последствия сахарного диабета;

нарушение гормонального фона (менструального цикла);

частые аборты;

длительный эстрогенный период (раннее начало менструации и длительное окончание);

отсутствие лактации (орган не выполняет свою функцию);

длительный прием гормональных способов контрацепции;

ЭКО (искусственное оплодотворение яйцеклетки).

Также, врач утверждает, что фактором риска развития РМЖ может стать генетическая предрасположенность, в частности наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, а также поломок в других генах.

Помимо этого, по словам эксперта, нижнее белье никак не влияет на развитие рака молочной железы. А вот травма или гематома в области груди могут способствовать возникновению злокачественного новообразования, однако, не во всех случаях.

У мужчин молочная железа находится в рудиментарном состоянии. Там мало железистой ткани и клеток. Возможность появления РМЖ у мужчины есть, но в десятки раз реже, чем у женщины. Яна Анферова маммолог-онколог

Как лечат рак молочной железы

В Ярославской области диагноз РМЖ до начала терапии морфологически подтверждают в 97% случаев. Тактика лечения определяется индивидуально на консилиуме с участием специалистов разных профилей согласно клиническим рекомендациям.

Одним из способов лечения является хирургический метод.

— В мире идет тенденция на органосохранные операции. Раньше при диагнозе РМЖ молочную железу удаляли полностью: и малую, и большую грудную мышцу. Сейчас есть вариант резекции исключительно участка с опухолью и регионарных узлов, в которых образовались метастазы. В этом случае пациенту положена послеоперационная лучевая терапия для уменьшения риска рецидива, — объяснила маммолог.

Регионарные лимфоузлы молочной железы — это лимфатические узлы, которые первыми получают лимфу, оттекающую от молочной железы. Метастазы — это опухолевые клетки, которые оторвались от первичной опухоли и с током крови или лимфы попали в другие органы и стали расти в них, образуя новые метастатические опухоли, имеющие природу первичной опухоли.

При плохих факторах прогноза рака пациента начинают лечить лекарственными методами:

химиотерапия (использование противоопухолевых препаратов);

таргетные препараты (действуют на определенные рецепторы определенных опухолей);

гормонотерапия;

иммунотерапия.

Не имеет смысла удалять первичную опухоль, когда есть метастазы добрались до других органов. В таких случаях применяется поддерживающая лекарственная терапия, которая достаточно эффективна. Яна Анферова маммолог-онколог