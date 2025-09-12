Тест для хирургов и авиадиспетчеров: проверь свой мозг за 2 минуты

Как самому проверить память и работу мозга? Есть признанные наукой методики, которые можно использовать дома, например тест советского психолога Лурии, таблица Шульте, методика Мюнстерберга, которую используют при профотборе, и способ «корректурная проба». Подробности — в материале «Доктора Питера».

Учитесь оценивать себя трезво. Это поможет лучше понять, в чем вы сильны, а в чем — нет, развиваться и сохранять острый ум на долгие годы. Психолог Елена Миронова в своей книге «Мозг в форме. Как оставаться в здравом уме и твердой памяти в любом возрасте», которая вышла в издательстве «Феникс», предлагает доступные, проверенные временем методики для оценки состояния когнитивных функций и осознанного подхода к тренировке мозга.

Как вы? Проверим себя

Сначала провалы в памяти пугают, а потом о них забываешь — народная мудрость. Начнем с того, на что жалуются чаще всего. Проблемы с памятью отмечают у себя большинство клиентов, обратившихся за психологической помощью . Существует огромное количество причин, по которым память нас подводит: это могут быть и психогенные расстройства, и физические болезни, и даже обычные переживания, например тревога или стыд. Оценка мнестической функции нужна еще и потому, что для тревожных, депрессивных состояний свойственно искаженное восприятие событий, когда субъективное ощущение ухудшения памяти не соответствует действительности. Все приведенные ниже тесты можно использовать и в качестве тренировки.

Тест «Заучивание десяти слов» (автор методики — Александр Романович Лурия)

Классический тест заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы слуховой памяти, тесно связанные с концентрацией внимания: запоминание, сохранение, воспроизведение.

Применять тест можно со школьного возраста. Проверка проводится в паре .

Экспериментатор зачитывает слова испытуемому и просит их повторить в любом порядке. После прочтения и воспроизведения слов опыт повторяется. Повторений может быть пять-шесть. На каждом этапе следует записать, сколько слов названо, и отметить, если есть лишние.

Спустя час испытуемый вновь называет запомнившиеся слова уже без предварительного зачитывания. Количество слов, воспроизводимых сразу и удержанных в памяти, покажет вашу способность запоминать, сохранять и воспроизводить информацию.

Оценить результат можно по следующим критериям: первое воспроизведение — 3–5 слов, последнее — 8–10 слов, отсроченное — 7–9 слов.

Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне слуховой памяти. Всё, что ниже, — повод начать тренировки.

Если помощника рядом нет, можно прочесть слова, а потом перевернуть страницу книги и проговорить то, что запомнилось.

Варианты предлагаемых слов по методике: число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь, тень, волк, шар, дым, круг, луч, роза, жук, суп, мост.

Серии слов могут быть разные, например такие:

восток, игра, мост, трава, забор, стул, дерево, часы, шапка, телефон;

сын, ветер, шкаф, ветка, солнце, человек, чашка, ручка, пар, хлеб.

Память на числа

А теперь давайте проверим память на числа. В этом задании оценим кратковременную зрительную память — ее объем и точность.

Подготовьте сами или попросите помощника подготовить для вас таблицу с двенадцатью двузначными числами, которые нужно запомнить после 20-секундного просмотра.

Пример числового материала

13 91 47 39

65 83 19 51

23 94 71 87

Норма взрослого человека — семь и больше правильно воспроизведенных чисел. Такое тестирование занимает мало времени и может использоваться в качестве тренировки.

Чтобы разнообразить процесс оценки памяти, можно заменить числа картинками и поизучать, как вы запоминаете зрительные образы. Шесть-семь правильных ответов после 20-секундного просмотра — хороший результат.

«Корректурная проба»

Следующей по распространенности жалобой является недовольство вниманием. «Он способный, но невнимательный» — про кого из нас так не говорили в школьном детстве?

Одним из самых популярных видов тестирования внимания является методика «Корректурная проба» в буквенном варианте.

Стимульный материал представляет собой бланк с различным набором букв — сорок рядов по сорок букв в каждом. По инструкции нужно вычеркнуть в каждом ряду определенную букву, например О, и подчеркнуть другую — А или любую другую, о которой договорились в начале тестирования.

Работайте в течение трех минут быстро и точно. Поделюсь лайфхаком: многие тренируют концентрацию внимания, используя любые ненужные печатные тексты, рекламные или агитационные листовки.

По итогам можно увидеть, как распределяется внимание, как быстро вы входите в рабочий процесс, когда появляются ошибки.

Методика Мюнстерберга

Еще один способ определить степень избирательности внимания, который можно использовать и как увлекательный досуг, — методика Мюнстерберга. Кстати, ее часто используют при профессиональном отборе на специальности, требующие концентрации внимания и высокой помехоустойчивости.

По инструкции среди сплошного буквенного текста нужно как можно быстрее найти и подчеркнуть слова. Время на поиск слов — две минуты. Результатом будет количество подчеркнутых слов и количество ошибок (пропущенных и неправильно выделенных слов).

Стимульный материал нужно распечатать (вы можете отсканировать этот фрагмент или найти бланк в интернете), он выглядит так:

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж

эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Отличным считается подчеркивание 23 слов. Если вы отыскали от 12 до 22 слов, неплохо. Если вам удалось выделить меньше 12, на регулярной основе тренируйте избирательность и концентрацию внимания .

Таблица Шульте

Продуктивным тренажером (и диагностом) могут стать таблицы Шульте. Это набор цифр от 1 до 25, расположенных в случайном порядке на листе в клетку. В более сложных модификациях могут изображаться арабские и римские цифры вместе, меняться цвет фона клеток и т. д.

Найти, показать и назвать цифры в порядке их возрастания — эту задачу ставит инструкция к таблицам. Цифры можно фиксировать только взглядом, если сложно — с помощью пальца или ручки. Хорошим уровнем считается, если на каждую таблицу требуется не более 40 секунд.

Если вы задержались на минуту, концентрацию можно признать слабой. Пример простой таблицы Шульте :

20 13 16 9 17

7 10 14 8 4

15 24 11 6 23

22 25 18 2 1

12 21 3 19 5

Узнать о других методиках самооценки, в том числе психоэмоционального состояния, а также пройти тест на депрессию Бека можно в книге Елены Мироновой.

Ответьте на эти 3 легких вопроса, чтобы разбудить мозг

При выполнении заданий на скорость или за ограниченное время у нас включается искусственный дедлайн.

По словам специалистов, такой легкий стресс будит нервную систему, словно утренний душ. Но он безопасен и даже полезен для организма. Он заставляет сердце биться чуть быстрее, органы дыхания — работать активнее, а мозг — мобилизовать ресурсы.

«Короткие интеллектуальные челленджи и блиц-вопросы — отличный способ разбудить мозг и дать ему заряд бодрости», — говорит Дарья Пойманова, специалист команды «БизнесМозг».