Тест для хирургов и авиадиспетчеров: проверь свой мозг за 2 минуты

Тест для хирургов и авиадиспетчеров: проверь свой мозг за 2 минуты

Признанные наукой методики, которые можно использовать дома

156
Тест для хирургов и авиадиспетчеров: проверь свой мозг за 2 минуты
Источник:

iStockphoto/LordHenriVoton

Как самому проверить память и работу мозга? Есть признанные наукой методики, которые можно использовать дома, например тест советского психолога Лурии, таблица Шульте, методика Мюнстерберга, которую используют при профотборе, и способ «корректурная проба». Подробности — в материале «Доктора Питера».

Учитесь оценивать себя трезво. Это поможет лучше понять, в чем вы сильны, а в чем — нет, развиваться и сохранять острый ум на долгие годы. Психолог Елена Миронова в своей книге «Мозг в форме. Как оставаться в здравом уме и твердой памяти в любом возрасте», которая вышла в издательстве «Феникс», предлагает доступные, проверенные временем методики для оценки состояния когнитивных функций и осознанного подхода к тренировке мозга.

Как вы? Проверим себя

Сначала провалы в памяти пугают, а потом о них забываешь — народная мудрость. Начнем с того, на что жалуются чаще всего. Проблемы с памятью отмечают у себя большинство клиентов, обратившихся за психологической помощью. Существует огромное количество причин, по которым память нас подводит: это могут быть и психогенные расстройства, и физические болезни, и даже обычные переживания, например тревога или стыд. Оценка мнестической функции нужна еще и потому, что для тревожных, депрессивных состояний свойственно искаженное восприятие событий, когда субъективное ощущение ухудшения памяти не соответствует действительности. Все приведенные ниже тесты можно использовать и в качестве тренировки.

Тест «Заучивание десяти слов» (автор методики — Александр Романович Лурия)

Классический тест заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы слуховой памяти, тесно связанные с концентрацией внимания: запоминание, сохранение, воспроизведение.

Применять тест можно со школьного возраста. Проверка проводится в паре.

Экспериментатор зачитывает слова испытуемому и просит их повторить в любом порядке. После прочтения и воспроизведения слов опыт повторяется. Повторений может быть пять-шесть. На каждом этапе следует записать, сколько слов названо, и отметить, если есть лишние.

Спустя час испытуемый вновь называет запомнившиеся слова уже без предварительного зачитывания. Количество слов, воспроизводимых сразу и удержанных в памяти, покажет вашу способность запоминать, сохранять и воспроизводить информацию.

Оценить результат можно по следующим критериям: первое воспроизведение — 3–5 слов, последнее — 8–10 слов, отсроченное — 7–9 слов.

Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне слуховой памяти. Всё, что ниже, — повод начать тренировки.

Если помощника рядом нет, можно прочесть слова, а потом перевернуть страницу книги и проговорить то, что запомнилось.

Варианты предлагаемых слов по методике: число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь, тень, волк, шар, дым, круг, луч, роза, жук, суп, мост.

Серии слов могут быть разные, например такие:

  • восток, игра, мост, трава, забор, стул, дерево, часы, шапка, телефон;

  • сын, ветер, шкаф, ветка, солнце, человек, чашка, ручка, пар, хлеб.

Память на числа

А теперь давайте проверим память на числа. В этом задании оценим кратковременную зрительную память — ее объем и точность.

Подготовьте сами или попросите помощника подготовить для вас таблицу с двенадцатью двузначными числами, которые нужно запомнить после 20-секундного просмотра.

Пример числового материала

13 91 47 39

65 83 19 51

23 94 71 87

Норма взрослого человека — семь и больше правильно воспроизведенных чисел. Такое тестирование занимает мало времени и может использоваться в качестве тренировки.

Чтобы разнообразить процесс оценки памяти, можно заменить числа картинками и поизучать, как вы запоминаете зрительные образы. Шесть-семь правильных ответов после 20-секундного просмотра — хороший результат.

«Корректурная проба»

Следующей по распространенности жалобой является недовольство вниманием. «Он способный, но невнимательный» — про кого из нас так не говорили в школьном детстве?

Одним из самых популярных видов тестирования внимания является методика «Корректурная проба» в буквенном варианте.

Стимульный материал представляет собой бланк с различным набором букв — сорок рядов по сорок букв в каждом. По инструкции нужно вычеркнуть в каждом ряду определенную букву, например О, и подчеркнуть другую — А или любую другую, о которой договорились в начале тестирования.

Работайте в течение трех минут быстро и точно. Поделюсь лайфхаком: многие тренируют концентрацию внимания, используя любые ненужные печатные тексты, рекламные или агитационные листовки.

По итогам можно увидеть, как распределяется внимание, как быстро вы входите в рабочий процесс, когда появляются ошибки.

Методика Мюнстерберга

Еще один способ определить степень избирательности внимания, который можно использовать и как увлекательный досуг, — методика Мюнстерберга. Кстати, ее часто используют при профессиональном отборе на специальности, требующие концентрации внимания и высокой помехоустойчивости.

По инструкции среди сплошного буквенного текста нужно как можно быстрее найти и подчеркнуть слова. Время на поиск слов — две минуты. Результатом будет количество подчеркнутых слов и количество ошибок (пропущенных и неправильно выделенных слов).

Стимульный материал нужно распечатать (вы можете отсканировать этот фрагмент или найти бланк в интернете), он выглядит так:

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж

эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Отличным считается подчеркивание 23 слов. Если вы отыскали от 12 до 22 слов, неплохо. Если вам удалось выделить меньше 12, на регулярной основе тренируйте избирательность и концентрацию внимания.

Таблица Шульте

Продуктивным тренажером (и диагностом) могут стать таблицы Шульте. Это набор цифр от 1 до 25, расположенных в случайном порядке на листе в клетку. В более сложных модификациях могут изображаться арабские и римские цифры вместе, меняться цвет фона клеток и т. д.

Найти, показать и назвать цифры в порядке их возрастания — эту задачу ставит инструкция к таблицам. Цифры можно фиксировать только взглядом, если сложно — с помощью пальца или ручки. Хорошим уровнем считается, если на каждую таблицу требуется не более 40 секунд.

Если вы задержались на минуту, концентрацию можно признать слабой. Пример простой таблицы Шульте:

20 13 16 9 17

7 10 14 8 4

15 24 11 6 23

22 25 18 2 1

12 21 3 19 5

Узнать о других методиках самооценки, в том числе психоэмоционального состояния, а также пройти тест на депрессию Бека можно в книге Елены Мироновой.

Ответьте на эти 3 легких вопроса, чтобы разбудить мозг

При выполнении заданий на скорость или за ограниченное время у нас включается искусственный дедлайн.

По словам специалистов, такой легкий стресс будит нервную систему, словно утренний душ. Но он безопасен и даже полезен для организма. Он заставляет сердце биться чуть быстрее, органы дыхания — работать активнее, а мозг — мобилизовать ресурсы.

«Короткие интеллектуальные челленджи и блиц-вопросы — отличный способ разбудить мозг и дать ему заряд бодрости», — говорит Дарья Пойманова, специалист команды «БизнесМозг».

Ответы посмотрите после того, как ответите, наведя стрелку вправо
Ответы посмотрите после того, как ответите, наведя стрелку вправо

Ответы посмотрите после того, как ответите, наведя стрелку вправо

Источники:

изображение создано с помощью ИИ, «Доктор Питер»

Анна Майская
Анастасия Романова
Гость
46 минут
Без специалиста не всегда поймёшь, что результаты верны.
Гость
46 минут
Интересно, как эти методики применимы к людям с когнитивными нарушениями?
