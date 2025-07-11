Плавать в одной реке с утками или нет? Как выглядят водоемы, в которых точно нельзя купаться

Говорят, что утки плохую воду не выберут Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В этом году с купальным сезоном по всей стране какие-то проблемы. Даже на юге весь июнь была холодная вода. И тем не менее лето в разгаре и все ищут места, где бы окунуться. Чтобы отдых на реке или озере оставил у вас только позитивные впечатления, а не закончился визитом в больницу, важно правильно выбрать место для купания. Врач Марьям Сайфуллина рассказала «Доктору Питеру», на что нужно обратить внимание.

Марьям Сайфуллина, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Признаки опасного водоема

Прежде всего попробуйте проанализировать, что находится рядом с приглянувшимся водоемом. Врач не советует купаться в реках и озерах рядом с фермами или промышленными объектами: при таком соседстве качество воды вызывает серьезные сомнения.

Вряд ли вам понравится плавать в месте с заводскими отходами, остатками пестицидов, паразитами и вирусами. Кстати, фекалии животных рядом с водоемом тоже можно считать плохим знаком.

О том, насколько водоем пригоден для купания, красноречиво свидетельствует состояние берега. Если на нем валяются остатки чужих пикников, использованные мангалы, пивные бутылки и другой мусор, вряд ли в таком месте можно плавать без вреда для здоровья. Еще один «красный флаг» — наличие других очевидных источников загрязнения рядом.

Обязательно проверьте знаки на берегу. Если вы видите стенд с надписью о запрете купания, не нужно проверять правдивость предупреждения на собственном опыте. Не рискуйте своим здоровьем.

Кроме того, не стоит плавать в месте, если рядом с вами есть люди с видимыми симптомами инфекционных болезней. Заметили странного человека с сыпью, не купайтесь в одной воде с ним — есть риск заразиться.

Перед тем как пойти плавать, нужно внимательно осмотреть воду и проверить, что в ней нет острых камней или других травмоопасных предметов.

Есть мнение, что птицы для жизни выбирают только чистые водоемы, поэтому плавать в одной реке с утками — якобы хорошая идея. Но, увы, эти птицы — переносчики такой болезни, как церкариоз, которую в народе называют «зудом купальщика», или «утиным клещом».

Недуг провоцирует паразит церкария. Он быстро гибнет в человеческом теле, но может вызвать перед этим аллергическую сыпь и высокую температуру.

Чем можно заразиться в воде

Во время купания в пресной воде вы рискуете подхватить:

бактериальные инфекции . В воде могут быть бактерии, которые вызывают холеру, сальмонеллез и кишечные инфекции. Они могут попадать в организм через раны или при заглатывании зараженной воды;

вирусные инфекции. Вода может содержать различные вирусы, которые могут вызвать гастроэнтерит, гепатит A и другие неприятные болезни;

паразитарные инфекции. Паразиты, такие как Giardia (кишечная лямблия) и Cryptosporidium (криптоспоридии), могут присутствовать в пресной воде и вызывать серьезные желудочно-кишечные заболевания.

Кроме того, вы можете получить травму или порез из-за подводных камней. Особенно рискуют те, кто любит нырять с головой в малознакомых местах.

А еще на речке или озере легко заработать солнечные ожоги. Дело в том, что солнечные лучи отражаются от воды и их влияние на кожу усиливается.

Чтобы снизить риски, следуйте простым правилам

Выбирайте безопасное место для купания с хорошей видимостью, чистым берегом и прозрачной водой. Проверьте качество воды перед купанием, особенно если есть сомнения. Следите за детьми. Убедитесь, что они умеют плавать, и используйте спасательные средства. Всегда контролируйте детей, находящихся в воде. Немедленно обратитесь к врачу при появлении любых симптомов после купания, будь то рвота, понос или высокая температура.

5 продуктов, которые врач скорой никогда бы не взял на пляж

Итак, с местом для купания вы определились и собираетесь на отдых, планируя, что возьмете с собой. Прежде чем составлять меню для пикника, вычеркните из списка продукты, которые быстро портятся на жаре. Иначе посиделки на природе могут закончиться отравлением.

«Если оставить пищу слишком долго при комнатной температуре, это может привести к росту бактерий, таких как золотистый стрептококк, сальмонелла энтеритидис, кишечная палочка и кампилобактерии, до опасного уровня. Бактерии растут быстрее всего в диапазоне температур от 5 до 60 °С, их число удваивается всего за 20 минут. Этот диапазон температур часто называют „опасной зоной “» , — предупреждают в департаменте безопасности пищевых продуктов США.

Поэтому эксперты призывают не оставлять еду вне холодильника более чем на два часа, а при 30-градусной жаре продукты испортятся уже за час.

Кроме того, некоторые закуски и вовсе стоит оставить дома. Врач отделения неотложной помощи Джон Торрес в эфире TODAY рассказал, какие продукты нельзя брать на пляж.

1. Колбасные изделия

«Сэндвичи с индейкой, ветчиной или курицей, бутерброды с салями, беконом и колбасой необходимо хранить в холодильнике», — говорит доктор Торрес.

Поэтому либо берите с собой портативный холодильник, либо откажитесь от мясных деликатесов на пляже. И помните, как только вы на пляже достали бутерброд с колбасой из холода, съедайте его сразу.

2. Свежие салаты

Не советует доктор брать на пляж и свежие салаты. На поверхности овощей много бактерий. Часть из них смывается во время мытья. Однако на жаре в пластмассовом контейнере оставшиеся бактерии размножаются очень быстро.

3. Еда с майонезом

Майонез и соусы на основе майонеза часто добавляют в салаты и сэндвичи. Однако брать такую еду на пляж опасно.

Во-первых, сам майонез нужно хранить в холодильнике. Во-вторых, блюдо, приправленное майонезом, можно оставлять при температуре выше 5 °C максимум на два часа, а после придется его выбрасывать.

«В идеале продукты на основе майонеза следует съесть сразу, как только вы достали их из холодильника», — говорит Торрес.

4. Сырое мясо

Любимое блюдо на природе — шашлыки и колбаски на гриле. Однако брать с собой много сырого мяса — не лучшая идея. А доктор Торрес вообще отговаривает от идеи держать мясные продукты вдали от холодильника.

5. Нарезанные фрукты

При разрезании фрукта бактерии с кожуры могут попасть в мякоть, где они начнут быстро размножаться, особенно в жаркую погоду.

«К тому же нарезанные фрукты быстрее нагреваются и притягивают к себе насекомых», — говорит доктор Торрес.

Поэтому вместо того чтобы покупать нарезанные фрукты в магазине, берите целые и разрежьте их сами на пляже прямо перед употреблением. Только помойте их и убедитесь, что у вас чистые нож и разделочная доска.

Прячьте воду и напитки от солнца

«Минус ПЭТ-бутылок в их высокой УФ- и газопроницаемости, что может привести к быстрой порче содержимого, особенно при повышенных температурах», — предупреждает Полина Серова, сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Не стоит допускать слишком долгого перегревания и длительного хранения воды и напитков в пластике, чтобы сохранить их свежими и пригодными для питья.

В идеале брать на природу надо напитки в стеклянных бутылках.