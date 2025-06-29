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Здоровье Обзор Как понять, что у вас повышен холестерин: 20 внешних признаков

Как понять, что у вас повышен холестерин: 20 внешних признаков

Сколько вы насчитаете у себя?

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1 комментарий
Заметив у себя сразу несколько симптомов, не раздумывая записывайтесь к врачу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗаметив у себя сразу несколько симптомов, не раздумывая записывайтесь к врачу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Заметив у себя сразу несколько симптомов, не раздумывая записывайтесь к врачу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Можно годами не замечать, что у вас повышен холестерин, и только на обследовании узнать от врача не самые приятные новости. Чтобы они не свалились на вас снегом на голову, мы решили первыми обратиться к врачам и попросили их назвать признаки, по которым можно определить, что у человека высокий уровень холестерина. И вот что они ответили.

Внешние признаки повышенного холестерина

Как и любое другое отклонение в здоровье, повышенный уровень холестерина обязательно даст о себе знать. Внешние признаки, конечно, не будут бросаться в глаза, так что здесь, как это часто бывает, нужно прислушиваться и приглядываться к себе. В первую очередь обратите внимание на специфичные новообразования — они могут говорить о проблемах в организме. Например, вас должны насторожить ксантелазмы — подкожные отложения холестерина.

— Они выглядят как бляшки и появляются преимущественно в области век и вокруг глазного яблока, — говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.

Другой тревожный звонок — ксантомы.

— Они образуются в области сухожилий по всему телу и похожи на кожные наросты, — рассказывает врач.

Размер ксантом может варьироваться от 1 до 5 см.

— Они имеют темно-желтый, иногда бурый цвет. Могут появляться на пальцах рук, локтях, коленях, ягодицах, — добавляет врач-кардиолог Екатерина Лещенко.

Екатерина Лещенко — старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы», врач-кардиолог, аритмолог.

Посмотрите на свои ноги

Повышенный уровень холестерина также может отразиться на ногах. Из-за того, что при повышенном холестерине нарушается кровоток, ноги могут стать холодными на ощупь, бледными или вообще приобрести синий оттенок. Вдобавок во время ходьбы появляется боль в ногах. Поначалу она может быть незначительной и еле заметной, так что вы даже и не подумаете, что с вами что-то не так. Но когда дело дойдет до спазмов, их вы пропустить не должны.

Есть и другие особенности:

  • онемение или слабость;

  • нарушение чувствительности;

  • незаживающие открытые язвы — даже незначительная травма может заживать очень долго;

  • мышцы ног становятся визуально меньше и слабеют;

  • появляется пяточная шпора.

Обратите внимание на общее состояние

Одними внешними проявлениями холестерин не ограничивается. Вам также стоит обратить внимание на свое общее состояние и самочувствие.

На повышенный уровень холестерина могут указывать следующие симптомы:

  • быстрая утомляемость;

  • головные боли;

  • головокружение;

  • периодические или постоянные боли в сердце;

  • стенокардия;

  • повышенное артериальное давление (ишемия).

Как проверить уровень холестерина

Сколько бы симптомов ни было у повышенного уровня холестерина, ставить себе диагноз по одному только внешнему виду не стоит. Лучше всего обратиться в лабораторию и сдать следующие анализы:

  • на общий холестерин;

  • на триглицериды;

  • на липопротеины высокой плотности;

  • на липопротеины низкой плотности;

  • на коэффициент атерогенности.

Также может потребоваться УЗИ крупных сосудов.

В особенности обратиться к врачу и сдать анализы стоит тем, кто заметил у себя сразу несколько перечисленных симптомов.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Холестерин Симптомы Внешность Признаки Здоровье Сердце Сосуды Внешний вид
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Комментарии
1
Гость
1 июня, 22:20
Ага, в поликлинике прямо ждут не дождутся нас да еще с претензиями на анализы из предлагаемого списка. Особенно в поликлинике №" КБ9 на ул. Труфанова 21, где остались только терапевты. Уволились все специалисты. При записи к специалисту, типа в другую поликлинику запишут по Евраеву, посылают к терапевту, к которому явок нет. Замкнутый круг. Главное, что деньги из фонда ОМС не расходуются.
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