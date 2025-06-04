Россиян предостерегли от поездок в Турцию из-за опасного вируса

Вирус может вызвать проблемы с ЖКТ, сердцем и печенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россиянам лучше воздержаться от отпусков в Турции. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, летом в стране распространен вирус Коксаки.

«Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция. Она относится к семейству пикорнавирусов, образованных одноцепочечной РНК. Наиболее часто вирус Коксаки поражает детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Взрослые тоже могут заразиться, но переносят заболевание обычно легче.

Он отметил, что это вирусное заболевание передается через воду, пищу, грязные руки. Вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, добавил академик РАН.

Ранее в telegram-каналах начали распространяться сообщения о вспышке вируса Коксаки в турецком отеле. В минздраве республики опровергли эти данные в беседе с РИА Новости. В ведомстве отметили, что ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки. Ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах, нет.