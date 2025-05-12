Отличные источники белка и минералов. Эксперты назвали лучшие гарниры для профилактики анемии

В чечевице содержится много железа и цинка Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Рис, гречка или макароны — пожалуй, самые распространенные гарниры. Наверняка они есть и у вас на кухне. В крупах и макаронах тоже есть польза, говорят врачи. Однако чем разнообразнее рацион, тем лучше для здоровья, поэтому стоит рассмотреть и другие варианты, рассказывает «Доктор Питер».

Специалисты Университета Аделаиды в Австралии провели исследование, в котором изучали качество продуктов в местных супермаркетах. Эксперты сконцентрировались на фитиновой кислоте (или фитатах) — натуральном компоненте в растительных продуктах, она приносит колоссальную пользу всему организму.

Что выяснили ученые

Оказалось, что фитатами богаты нут и чечевица, причем как в цельном виде, так и в виде муки. Бобовые в целом обладают большей питательной ценностью, чем традиционные продукты из овса и пшеницы.

— Бобовые продукты — это отличные источники белка и минералов, в частности цинка и железа. Как правило, у них высокая биодоступность микроэлементов, то есть они хорошо усваиваются организмом, — пишут исследователи.

Вот основные выводы ученых:

в бобовых содержится больше железа и цинка, чем в зерновых;

минералы, которыми богат нут, отлично усваиваются в организме;

в чечевице, нуте и других бобовых тоже много железа, которое необходимо для профилактики анемии и других опасных состояний.

Что касается цинка, то его тоже больше всего в нуте и чечевице , говорят ученые. Этот микроэлемент повышает иммунитет, может бороться с окислительными реакциями в организме, снижает вероятность рака, защищает от диабета, патологий сердца и ЖКТ.

Меньше всего полезных минералов оказалось в кукурузе и кукурузной муке, а также в обработанной пшенице.

Чем еще полезны нут и чечевица

Нут прекрасно насыщает за счет большого количества белка. Этот продукт также помогает работе кишечника, так как в нем достаточное количество пищевых волокон. Кроме того, нут укрепляет кости, снижает холестерин и блокирует голод.

Что касается чечевицы, то она богата как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая помогает работе ЖКТ и нормализует уровень сахара в крови. В этом продукте много калия, магния, фосфора, меди и железа.

Ошибки, которые превращают полезные каши в яд для сердечников

Ранее кардиолог рассказал, как правильно готовить каши из любых круп людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Крупы полезны при одном условии — если не «улучшать» их вкусовые качества вредными продуктами, — говорит эксперт. — К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными.

Употребление соли лучше ограничить, а в идеале и вовсе от нее отказаться. Ну а чтобы каша не была совсем пресной, можно приправить ее кунжутом или зеленью.

И уж тем более не советует врач добавлять к каше жирное мясо.

— Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару, — советует кардиолог Грант Шехян.

Термическая обработка приводит к разрушению части полезных веществ, а также белков. Лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить гречку кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем.