Отличные источники белка и минералов. Эксперты назвали лучшие гарниры для профилактики анемии

Рис, гречка или макароны — пожалуй, самые распространенные гарниры. Наверняка они есть и у вас на кухне. В крупах и макаронах тоже есть польза, говорят врачи. Однако чем разнообразнее рацион, тем лучше для здоровья, поэтому стоит рассмотреть и другие варианты, рассказывает «Доктор Питер».
Специалисты Университета Аделаиды в Австралии провели исследование, в котором изучали качество продуктов в местных супермаркетах. Эксперты сконцентрировались на фитиновой кислоте (или фитатах) — натуральном компоненте в растительных продуктах, она приносит колоссальную пользу всему организму.
Что выяснили ученые
Оказалось, что фитатами богаты нут и чечевица, причем как в цельном виде, так и в виде муки. Бобовые в целом обладают большей питательной ценностью, чем традиционные продукты из овса и пшеницы.
— Бобовые продукты — это отличные источники белка и минералов, в частности цинка и железа. Как правило, у них высокая биодоступность микроэлементов, то есть они хорошо усваиваются организмом, — пишут исследователи.
Вот основные выводы ученых:
в бобовых содержится больше железа и цинка, чем в зерновых;
минералы, которыми богат нут, отлично усваиваются в организме;
в чечевице, нуте и других бобовых тоже много железа, которое необходимо для профилактики анемии и других опасных состояний.
Что касается цинка, то его тоже больше всего в нуте и чечевице, говорят ученые. Этот микроэлемент повышает иммунитет, может бороться с окислительными реакциями в организме, снижает вероятность рака, защищает от диабета, патологий сердца и ЖКТ.
Меньше всего полезных минералов оказалось в кукурузе и кукурузной муке, а также в обработанной пшенице.
Чем еще полезны нут и чечевица
Нут прекрасно насыщает за счет большого количества белка. Этот продукт также помогает работе кишечника, так как в нем достаточное количество пищевых волокон. Кроме того, нут укрепляет кости, снижает холестерин и блокирует голод.
Что касается чечевицы, то она богата как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая помогает работе ЖКТ и нормализует уровень сахара в крови. В этом продукте много калия, магния, фосфора, меди и железа.
Ошибки, которые превращают полезные каши в яд для сердечников
Ранее кардиолог рассказал, как правильно готовить каши из любых круп людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Крупы полезны при одном условии — если не «улучшать» их вкусовые качества вредными продуктами, — говорит эксперт. — К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными.
Употребление соли лучше ограничить, а в идеале и вовсе от нее отказаться. Ну а чтобы каша не была совсем пресной, можно приправить ее кунжутом или зеленью.
И уж тем более не советует врач добавлять к каше жирное мясо.
— Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару, — советует кардиолог Грант Шехян.
Термическая обработка приводит к разрушению части полезных веществ, а также белков. Лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить гречку кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем.
Так что способ готовки — не варить, а заваривать — это полезно. Хотя вкус некоторых каш без варки, конечно, на любителя.