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Здоровье Ярославль накроет облако пыльцы. Что делать аллергикам: памятка

Ярославль накроет облако пыльцы. Что делать аллергикам: памятка

Публикуем рекомендации врача и рассказываем, когда закончится цветение растений

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7 комментариев
Обычно цветение березы длится 20-25 дней | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОбычно цветение березы длится 20-25 дней | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Обычно цветение березы длится 20-25 дней

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Ярославль на этой неделе накроет облако пыльцы. Об этом жителей города предупредил сервис «Яндекс. Погода». По данным аналитиков, «пылить» будут береза и ольха. Причем, первая — более активно. Ближайшие пики явления ожидаются 10, 11 и 13 мая.

В «Яндекс. Погоде» сообщили, что пики активности пыльцы рассчитывается по уникальной формуле, которая учитывает периоды цветения растений, прогноз погоды и сообщения от пользователей о самочувствии.

В такие дни аллергикам будет не просто. Рассказываем, как пережить это время и когда закончится цветение.

Прогноз активности пыльцы в Ярославской области на 10 дней | Источник: «Яндекс. Погода»Прогноз активности пыльцы в Ярославской области на 10 дней | Источник: «Яндекс. Погода»

Прогноз активности пыльцы в Ярославской области на 10 дней

Источник:

«Яндекс. Погода»

В какую погоду пыльца активнее

Кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова рассказала, что особенно много пыльцы бывает в сухую и теплую погоду. «Поскольку влажность в атмосфере ниже, частицы пыльцы деревьев остаются взвешенными в воздухе. В дождливую или холодную погоду древесные растения меньше ее продуцируют. Дожди также благотворно влияют на ситуацию, смывая пыльцу, которая скапливается на поверхностях», — пояснила она порталу 76.RU.

Также распространению аллергена способствует ветер.

«Пыльца более безвредна на земле, чем когда она разносится по воздуху в ветреный день, попадают в нос, глаза, легкие», — отметила биолог.

Как спастись от пыльцы

Чтобы легче пережить период распространения пыльцы, аллергикам стоит вооружиться масками и очками. Они будут препятствовать попаданию пыльцы в дыхательные пути.

«Если у человека дыхательная аллергия, то можно в период цветения носить маски. Во время пандемии, пока все носили маски, практически не было обострений. Если страдаете от аллергического конъюнктивита, помочь может ношение очков», — рассказал изданию MSK1.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы пыльца не попадала в дом, врач посоветовал установить на окна москитные сетки или занавесить их марлей или спандексом. Эти материалы задерживают аллерген и делают помещения безопасными.

«Что касается медикаментов, то у каждого свой план лечения. Вспомните, что вам рекомендовал ваш аллерголог на приеме. Хуже всего в период цветения чувствуют себя люди, страдающие бронхиальной астмой — у них часто случаются приступы. Им в этом случае помогает ингаляция», — сообщил эксперт.

Когда закончится цветение?

Обычно цветение березы длится 20-25 дней. В этом году деревья зацвели в 20-х числах апреля, значит, пыльца исчезнет из воздуха в середине мая.

Но в июне аллергиков ждет новый виток болезни — зацветет тополь. Кроме того, летом аллергию может вызвать цветение одуванчика, костреца, мятлика, овсяницы, тимофеевки, пырея, липы, овса, пшеницы, райграса, ржи, ячменя, крапивы, мари, лебеды, полыни и других деревьев, трав и цветов.

Закончится сезон аллергии только в сентябре.

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Комментарии
7
Гость
21 час
Если учесть, что обещают дожди, не накроет никакое облако. Из серии лишь бы что то написать пострашнее.
Гость
20 часов
Когда этот холод закончится???
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