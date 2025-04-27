У людей с какой группой крови может быть повышен холестерин?

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











О том, что есть система групп крови АВО, мир узнал в 1901 году благодаря Карлу Ландштейнеру. Открытие принесло ученому Нобелевскую премию. Позже выяснили, что групп крови гораздо больше — около 90. Недавно открыли еще одну. Группы крови отличаются по содержанию определенных веществ на поверхности эритроцитов. Подробнее о том, как значима группа крови, рассказывает «Доктор Питер».

Но именно сочетание группы крови АВО и резус-фактора позволяет определить, кому какую кровь можно переливать.

00. «Нулевая», а точнее, первая (I) группа крови. Ее можно переливать практически любому человеку (с учетом резус-фактора). А0 или АА. Группа крови II. Совместима сама с собой и с группой I. В0 или ВВ. Группа крови III. Также совместима сама с собой или с группой I. АВ. Группа крови IV. Самая редкая. Совместима только сама с собой, то есть такую кровь можно переливать только людям с такой же группой. Однако, с другой стороны, обладателям этой группы можно переливать любую группу крови — не только АВ.

Группа крови I (О) распространена в Латинской Америке, особенно в сочетании с положительным резус-фактором, а также во многих странах Африки, в Саудовской Аравии и Йемене. В Европе — чаще в Ирландии и Исландии.

В большинстве стран Европы и в Армении распространилась также группа А (II), около 40–45% населения имеют именно ее.

Группа В (III) распространилась на востоке — в Индии, Северной Корее, Вьетнаме и других странах региона. Около 30% населения и более.

Чемпионы по распространенности группы АВ (IV) — Северная и Южная Корея, Пакистан, Азербайджан, Узбекистан (10–11% населения).

В России 42% людей имеют группу крови I, 35% — II, 20% — III, 3% — IV.

Ирина Колесникова — кандидат биологических наук, генетик, биолог КЛД (клинической лабораторной диагностики. — Прим. ред.), ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований»

Как группа крови влияет на здоровье

— Ген, который определяет группу крови конкретного человека, экспрессируется не только на поверхности кровяных клеток, но и обнаруживается в других тканях и жидкостях организма, — объясняет генетик Ирина Колесникова. — Поэтому полагают, что ее значимость простирается далеко за пределы гематологии. Подтверждение этого — некоторые интересные ассоциации, выявленные при исследовании связи групп крови с заболеваниями.

Некоторые работы указывают в среднем на меньшую продолжительность жизни обладателей группы В (третьей), но это подтверждено не всеми исследованиями.

Проблемы с холестерином — у обладателей групп крови II и III

— Уровень «плохого» холестерина и триглицеридов часто выше, чем у обладателей двух других групп, — продолжает генетик. — Крупное исследование выявило не только протективный риск группы в отношении инсульта, но и в среднем достоверно более низкую концентрацию «хорошего» холестерина ЛПВП у таких пациентов.

Среди основных механизмов, с которыми могут быть связаны эти различия и на которые может влиять группа крови, исследователи выделяют коагуляцию и воспаление, помимо непосредственно липидного обмена, — рассказала Ирина Колесникова.

— Существует небезосновательное мнение, что ген АВО может влиять на связывание и транспорт холестерина в тонком кишечнике, влияя на экспрессию аполипопротеинов и таким образом регулируя их активность. Однако конкретные молекулярные механизмы этого влияния и взаимодействия требуют дополнительных экспериментальных исследований, — уточняет эксперт.

Группа крови и болезни: факты

Обладатели I группы крови менее склонны к венозной тромбоэмболии, но более — к кровопотере, поскольку имеют примерно на 25% меньше факторов свертывания Виллебранда и FVIII.

— Это может быть еще одной причиной, по которой у людей с этой группой крови реже встречаются некоторые сердечно-сосудистые заболевания, — говорит Ирина Колесникова. — Недавнее исследование с участием более чем 9500 пациентов показало, что среди людей, перенесших инсульт, группа О (I) встречается примерно на 23% реже.

Диабет 2-го типа у людей с I группой крови также встречается реже, чем у других групп (однако есть и другие данные).

— А вот люди с IV группой крови (АВ), по данным метаанализа нескольких исследований, наиболее подвержены сахарному диабету второго типа: шанс заболеть примерно на 20% выше, чем у обладателей группы II (А) или III (В), — говорит генетик. — Также ряд исследований указывает на то, что обладатели группы АВ (IV) более склонны к развитию когнитивных нарушений.

Группа крови и риски заразиться опасными инфекциями

Подмечено, что инфекционные заболевания развиваются в зависимости от группы крови. И во многом благодаря ей эволюционируют.

— Так, есть данные, что группа О (I) может защищать носителя от малярии (именно этим и объясняют распространенность этой группы в странах Африки и Латинской Америки), — рассказывает генетик. — Но при этом в организмах обладателей группы О (I) чаще могут развиваться некоторые вирусы и другие инфекционные агенты, в частности, возбудители холеры, туберкулеза, свинки и патогенные варианты escherichia coli (кишечная палочка. — Прим. ред.).

Носители группы А (II) более подвержены заражению оспой и псевдомонадами, а группы В (III) — гонореей, стрептококковой пневмонией, сальмонеллезом. Риск туберкулеза тоже немал.

— Носители группы АВ (IV) имеют сниженную защиту от оспы, сальмонеллеза и патогенных вариантов escherichia coli. Шанс заболеть ВИЧ у них также на 19% выше, чем у обладателей других групп крови, — уточняет Ирина Колесникова. — Обладатели группы крови А (II) имеют повышенный шанс заболеть коронавирусом, а вот у группы крови О (I), наоборот, есть защитный эффект.

Кстати, от группы крови зависит не только холестерин. Ранее мы рассказывали о том, что, оказывается, в зависимости от нее клещи выбирают жертв.

Ученые из Масарикова университета в Брно, Чехия, выяснили, кому стоит быть предельно осторожным, отправляясь в парк, на пикник в лес или на прогулку с собакой по полям.

Научное сообщество обычно игнорирует вопрос, какую группу крови предпочитают клещи. Но для лучшей профилактики изучать проблему стоит, ведь эти насекомые переносят опасные болезни, всего около пятидесяти, но чаще встречаются боррелиоз (болезнь Лайма), поражающий нервную систему, кожу, опорно-двигательный аппарат и сердце, эрлихиоз человека (МЭЧ), вирусный энцефалит.

Защититься от клещей можно, если заранее сделать прививку, пользоваться репеллентами, быть осторожными на природе и… знать свою группу крови.

— Мы изучали несколько десятков клещей, собранных в пригородном районе Руда в Брно, — говорится в чешском исследовании. — Изучались особи в пробирке, использовалась кровь нескольких добровольцев разных групп. Оказалось, что клещей больше всего привлекает группа крови А (II), а меньше всего клещей интересовали люди с группой крови В (III). Как отмечают исследователи, выводы были подтверждены после нескольких повторений эксперимента. Они опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Ученые называют свое исследование пилотным. Они уверены, что недооценивать его нельзя, ведь эти данные помогут разработать эффективные средства защиты от присасывания клещей и снизят риски заражения опасными заболеваниями, которые они переносят.