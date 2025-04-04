Кому нужно бояться. Ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи

Клещи уже проснулись и нападают на людей и животных Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











А вы знали, что клещи предпочитают пить кровь определенной группы? Исследователи из Чехии выяснили, кому стоит быть предельно осторожным, отправляясь в парк, на пикник в лес или на прогулку с собакой по полям. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Клещи и группа крови

Ученые из Масарикова университета в Брно, Чехия, признают, что научное сообщество обычно игнорирует вопрос, какую группу крови предпочитают клещи. Но для лучшей профилактики изучать проблему стоит, ведь клещи переносят опасные болезни, всего около пятидесяти, но чаще встречаются боррелиоз (болезнь Лайма), поражающий нервную систему, кожу, опорно-двигательный аппарат и сердце, эрлихиоз человека (МЭЧ), вирусный энцефалит.

Защититься от клещей можно, если заранее сделать прививку, пользоваться репеллентами, быть осторожными на природе и… знать свою группу крови.

— Мы изучали несколько десятков клещей, собранных в пригородном районе Руда в Брно, — говорится в чешском исследовании. — Изучались особи в пробирке, использовалась кровь нескольких добровольцев разных групп. Оказалось, что клещей больше всего привлекает группа крови А (II), а меньше всего клещей интересовали люди с группой крови В (III)». Как отмечают исследователи, выводы были подтверждены после нескольких повторений эксперимента. Они опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Ученые называют свое исследование пилотным. Они уверены, что недооценивать его нельзя, ведь эти данные помогут разработать эффективные средства защиты от присасывания клещей и снизят риски заражения опасными заболеваниями, которые они переносят.

На кого охотятся клещи

Эти мелкие членистоногие находят потенциальных хозяев по запаху, теплу тела, влаге, вибрациям и даже иногда по тени. С большей долей вероятности «поймать» клеща можно в смешанных и лиственных лесах, чем в хвойных, там они встречаются реже.

И абсолютный миф, что клещи бросаются на людей с деревьев. На самом деле они поджидают добычу в траве, на кустах, цветах и просто цепляются за одежду человека. Ну а дальше двигаются по телу и ищут укромное местечко. Обычно клещи выбирают места, где тепло и кожа потоньше, — за ушами, в сгибе локтя, под мышками, на затылке, в паху. Это занимает у них минут тридцать.

Чтобы снизить риск укусов клещей, носите закрытую одежду. Покраснение или отек может быть признаком того, что вы «поймали» клеща. Важно удалить насекомое правильно и как можно скорее.

Как клещи выбирают свою жертву

Потенциальный хозяин может к себе притягивать этих вредоносных паразитов, сам того не замечая. И на это притяжение можно повлиять.

Ученые из Великобритании обнаружили ранее неизвестный механизм, с помощью которого клещи и, возможно, другие наземные эктопаразиты присасываются к животным и человеку. И дело не в том, что они падают откуда-то сверху или прыгают на жертву из высокой травы. По мнению исследователей, причина — в электростатическом притяжении.

Как выяснили авторы работы, результаты которой были опубликованы в Current Biology, электростатические заряды, которые естественным образом накапливают животные, создают сильные электрические поля вблизи растений и травы. Силы этого заряда вполне достаточно, чтобы привлечь клеща: он пассивно притягивается по воздуху на расстояние в несколько миллиметров и более.

— Наши результаты показывают, что электростатически заряженные хозяева, проходящие в пределах нескольких миллиметров от клеща, но не вступающие в прямой контакт, могут создавать электрические поля, которые повышают способность клещей успешно преодолевать пространство и устанавливать контакт. Возможно, именно электростатическое притяжение помогает обеспечить начальное прикрепление клещей к хозяину, позволяя лапкам дольше с ним контактировать, — считают исследователи, отмечая, что такое притяжение не зависит от полярности заряда хозяина.

С людьми, цепляющими клещей в лесу и в парках, происходит то же самое. Только в их случае такой заряд создает одежда с добавлением синтетики.

В связи с этим ученые предлагают подумать о снижении рисков взаимодействия с клещами и вероятности заболеть какой-нибудь клещевой инфекцией. Нарушить вероятный «электрический контакт» можно, к примеру, так:

если обрабатывать домашних животных или одежду антистатическими средствами;

надевать в лес одежду из натуральных материалов, которая меньше электризуется, например из хлопка.