«Болезнь крайне заразна»: турист завез в Россию холеру — чем опасна инфекция и как защититься

Больной сам обратился за медицинской помощью Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU













В Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Мы узнали у специалистов, стоит ли переживать о распространении инфекции.

Холера — это бактериальная инфекция. Ежегодно в мире регистрируется до 4 миллионов случаев холеры, до 143 тысяч человек каждый год погибает от этой болезни. Традиционно неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по холере отмечается в ряде стран Азии, Америки и Африки.

Заболевшим оказался 40-летний мужчина. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, а вернулся 21 апреля. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное с положительной динамикой.

Как выяснилось, с ним контактировал 321 человек из 33 регионов. Это члены его семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым он вернулся в страну, сотрудники скорой помощи. Их состояние на контроле у специалистов, пока ни у кого не было выявлено симптомов заболевания.

Как можно заразиться

Холера передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно при контакте с материалом от инфицированного человека, через грязную воду, немытые овощи, зелень и фрукты. Бактерии холеры долго сохраняются в воде и на поверхностях, но погибают при кипячении.

Бактерии попадают в пищевод. Однако это не их конечная цель, отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Часть микробов погибает в желудке. Болезнь развивается, если патоген сумел проникнуть в тонкий кишечник, слизистая оболочка которого — благоприятная среда для холерного вибриона. Размножаясь там, бактерии вызывают ядовитое вещество — токсин, который повышает проницаемость стенки кишечника, что приводит к интенсивной потере жидкости», — рассказала Демьяновская.

Какие симптомы у холеры

Чаще всего заболевание проявляется резкой болью в животе, сильной диареей и рвотой 15–20 раз в сутки и даже чаще. Первые признаки болезни появляются через пару дней после заражения, но иногда недуг дает о себе знать только на пятые сутки, отмечает врач.

«На раннем этапе холеру часто путают с пищевым отравлением: человек чувствует сильную слабость, у него начинается диарея, появляется тошнота, кружится и болит голова. Но самостоятельно холера вряд ли пройдет в легкой форме», — объяснила кандидат медицинских наук.

Тяжелое течение холеры часто встречается у детей, пожилых людей, пациентов со слабым здоровьем и хроническими недугами. Есть риск, что обезвоживание на фоне рвоты и диареи отразится на работе сердца и нервной системы. Кроме того, из-за сниженного иммунитета бактерии могут размножаться слишком активно, выделяя больше холерного токсина, предупредила эксперт.

Есть ли риск вспышки заболевания в России

Как отметила Демьяновская, риск распространения инфекции исключать полностью нельзя.

«Болезнь крайне заразна, и пренебрежение простыми правилами гигиены и пищевой безопасности дают инфекции зеленый свет. При этом меры профилактики хорошо знакомы каждому: нужно мыть руки с мылом под проточной водой после туалета, перед едой, всякий раз по возвращении с улицы и дополнительно в течение дня», — пояснила врач.