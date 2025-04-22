Деньги лечат? Эксперт рассказала, почему высокий доход улучшает жизнь и в чем тут подвох

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Бытие определяют деньги, а не сознание. Основоположника марксизма опровергли исследователи, обнародовав результат эксперимента. Вывод: психотерапия влияние на мозг если и оказывает, то это только опосредованное влияние на удовлетворенность жизнью и ощущение счастья. Так ли это, нашим коллегам из «Фонтанки» объяснила психотерапевт Анастасия Трещевская.

Справка Благотворительная организация GiveDirectly, работающая в Восточной Африке, вместе с учеными провела в Кении большой эксперимент с участием более 6000 семей в сельских регионах Кении, население которой страдает от психологических проблем: депрессии, беспокойства и стресса. Первой группе региона раздали по 50 тысяч кенийских шиллингов (чуть меньше 500 долларов, примерно две средние зарплаты). Второй — провели курс психотерапии и тренинга по методике, разработанной ВОЗ. В третьей группе люди получили и деньги, и психотерапию. Контрольная группа — те, кто не получил ничего. Через год ученые получили такие результаты: в первой группе на 26% выросли доходы (большинство открыло собственный мелкий бизнес), на 20% выросло потребление (улучшение жилищных условий, медицинские услуги и образование) и на 47% выросла стоимость имущества. Оценка удовлетворенности жизнью тоже улучшилась. Вторая группа не улучшила ни свое материальное положение, ни субъективное ощущение радости жизни. Но стало больше неудовлетворенности в браке и вырос уровень насилия: то ли действительно мужья стали чаще бить жен, то ли жены стали честно в этом признаваться. В третьей материальное и психологическое положение участников тоже улучшилось — но почти на треть меньше, чем у тех, кто не проходил курс психотерапии, а деньги получил.

Анастасия Трещевская Источник: из архива Анастасии Трещевской











— Анастасия, если деньги «с неба» стали способом излечения от депрессии, значит, наше психическое состояние зависит от условий жизни — не бином Ньютона. Мы получили подтверждение справедливости фразы «Не учите меня жить, лучше помогите материально»?

— Не знаю, как в Кении, а у нас вряд ли. Человек без самодисциплины спустит эти деньги на раз. Исследователи в Кении никаких изменений в психологическом состоянии через год не обнаружили бы. А настроение, наверное, будет хорошим. Но недолго.

У нас другой культурный код и совершенно другая жизнь, чем у кенийцев. Поэтому сравнивать сложно: гораздо легче повысить уровень жизни, условно, бомжа, чем человека, которому есть где спать, есть работа, есть на что жить. Человек с улицы автоматически почувствует себя лучше просто оттого, что подстрижется, помоется и поест.

Я бы сказала, что исследование напоминает о том, что психотерапия не ограничивается кабинетом с удобными креслами. И должна стать частью общего отношения человека к своему здоровью.

Часто приходят пациенты «за таблетками»: попью, и станет лучше. Да, станет, ты компенсируешься на полгода, а потом снова придешь за таблетками. Зачем ты это делаешь?

За первые два месяца 2025 года в аптеках продано 3,2 млн упаковок антидепрессантов, якобы потому, что у нас стали лучше диагностировать депрессию. А может быть, антидепрессанты просто выписываются направо и налево? Это я к тому, что депрессией сегодня называют всё — от угнетенного настроения на фоне любых проблем до горевания по поводу утраты близкого.

Могу привести тысячу и один пример, когда пациенты приходят к психотерапевту с готовым диагнозом, им говорят: «Нет никакой депрессии» — они расстраиваются. Это я говорю еще и к тому, что исследование в Кении говорящее: а была ли депрессия у этого населения в самом деле?

Всякий раз, ставя диагноз «депрессия», призываю вспомнить исчерпывающее определение психического здоровья от ВОЗ: «Состояние благополучия, при котором человек может реализовать собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества». Ключевые слова — может работать и реализоваться. А кенийцы, получившие деньги, судя по всему, здоровы, раз сумели создать свои предприятия, работать и улучшать жизнь.

Нам с коллегами стоит задуматься о том, что профилактика ментального здоровья не в кабинете. Человека нужно ориентировать на то, чтобы ему было комфортно на работе, чтобы он был реализован в профессии, умел избежать токсичности в коллективе, потому что нет лучше профилактики для мозга, чем общение на работе.

Сегодняшняя удаленка, например, беда. У людей рассыпается навык живого общения. Я понимаю, что мир не стоит на месте, но как врач вижу, что при этом происходит с психикой. Это первое.

А второе — как бы психотерапия ни влияла на самооценку, умение радоваться жизни, невозможно получить хороший результат, если с общим состоянием здоровья есть проблемы. Когда я работала в поликлинике, то своих пациентов, жалующихся на то, что голова живет отдельно от тела («депрессия!»), направляла сначала в отделение профилактики на обследование. Выяснялось, например, что у него с сосудами есть проблемы, или показатели гемоглобина пониженные — человеку железо прокапают, и он поймет, что депрессии нет.

С этого года в стране стартовал национальный проект «Активная продолжительная жизнь». В какой-то степени это шаг к тому, чтобы начать делать упор на профилактику психических расстройств. А это не как в эпидемию ковида: пейте витамин D и вакцинируйтесь, чтобы не заболеть. С мозгом такое не работает.

Чтобы иметь достойное качество жизни, активную и долгую старость, идите на диспансеризацию, чтобы выявить проблемы со здоровьем как можно раньше. Потому что если физиологическое состояние ни к черту, ты не сможешь работать. Не сможешь работать — у тебя не будет социального статуса и тех же денег. Если ты не реализован, трудно создать семью. Да, не будет денег, и удовлетворенности жизнью не будет.

Чтобы это заработало, надо менять мышление. Когда-то его изменил Семашко, теперь мы должны. Без физического здоровья никакие деньги не изменят удовлетворенность жизнью.

— Тогда почему в судах люди стараются компенсировать моральный ущерб деньгами? В бракоразводных процессах или, допустим, человек теряет близкого, обращается в суд и получает с виновника гибели миллионы. Исходя из результатов исследования, это можно назвать заменой психотерапии?

— Когда пара разводится, накапливаются негативные эмоции, а «выставление счетов» — желание облегчить свое непростое эмоциональное состояние: «Ты меня обидел, ты поплатишься». Самое простое, что приходит на ум в качестве «мести» в рамках Уголовного кодекса, — наказание деньгами. Для этого есть прекрасный институт в юриспруденции — медиация, несудебный способ урегулирования споров с участием психолога. Этот институт хорошо работает в США и у нас сейчас развивается.

Но смотрите, что показало исследование: люди из групп, в которых прошли психотерапию, стали больше говорить о своих семейных проблемах. Могу предположить, что специалисты работали с одним человеком в семье. А мы знаем, что как только меняется один человек, а второй стоит на месте, это неизбежно ведет к конфликту. Психотерапию надо проводить со всеми членами семьи, она не только про лечение, а как раз про качество жизни.

«Ты поплатишься» — это и про медицинские дела. Потому что не думаю, что в таких ситуациях деньги могут помочь истцу в вопросах психического усовершенствования себя. Но эти деньги помогут решить другие, материальные проблемы, обострившиеся после потери.

— Кто-то скрупулезно подсчитывает расходы на каждый день до рубля. Вряд ли он не заметил бы улучшения психологического состояния, если бы получил те же 500 долларов, как кенийские испытуемые.

— Государство сейчас делает акцент на дотациях, социальных выплатах, льготах — это всё очень важно для тех, кто в них нуждается. Но жизнь не статична, она меняется. Кто-то не может работать: пенсионеры, инвалиды, матери с детьми. А кто-то вечно считает, что ему мало платят, и он несчастен.

Советы поменять работу, устроиться на вторую, оптимизировать бюджет не воспринимаются. Знаете почему? Потому что этого человека на самом деле всё устраивает: не надо тратить энергию на изменения в жизни, напрягаться. Дай такому денег, у него жизнь не станет более счастливой.

— А вот люди, которые обращаются к коучам, как раз готовы к изменениям, готовы быть богатыми и счастливыми. Но у них тоже что-то не складывается.

— С одной стороны, ужас современного мира в том, что у нас появились продавцы (коучи), торгующие счастьем. Тебе говорят: смотри, мы сейчас тебе покажем, что такое счастье, а когда ты достигнешь его, всё легко будет получаться, деньги посыпятся как манна небесная, начнешь выигрывать в лотерею. Вот у нас есть такой: выиграл, и у него всё круто. То есть незачем учиться, 10 лет пахать, чтобы освоить профессию.

Так и хочется, глядя на чудо-блогеров, вспомнить народную мудрость про «не в деньгах счастье» и «богатые тоже плачут». Понятно, что всегда будет категория людей, которые скажут, что счастье — в деньгах. А если они есть, но тратить их некуда и не на кого? Вы же не Скрудж МакДак, который счастлив от того, что копается в золоте.

Самые большие ценности — это твое здоровье, здоровье всех членов семьи и всё то, для чего ты просыпаешься каждое утро. И еще раз — ни денег, ни счастья без работы не бывает.

Смотрите, как изменилась жизнь кенийских испытуемых: они зажили, когда на полученные деньги открыли свои малые предприятия и стали хорошо зарабатывать, а не просто потратили.

— Раз уж мы выяснили, что деньги депрессию не лечат, то как от нее избавиться? Мы возвращаемся к исцеляющей психотерапии?

— Есть депрессия эндогенная, настоящая, связанная с физиологией. А есть психогенная — после потери близкого, других тяжелых психотравмирующих событий в жизни, человек поломался, и его надо «собрать».

Истинную депрессию можно и нужно купировать лекарством, это психиатрическое заболевание. Когда это приобретенная проблема, значит, ее можно компенсировать не только психотерапией: заботой о жене, детях, работой, учебой, если отдаешь им всего себя.

На Руси никаких психологов не было, а переживали и чуму, и войны. Важно, чтобы проблема не вернулась — в этом может помочь психотерапевт. Не менее важно в психогенных ситуациях, чтобы кто-то был рядом. Одному переживать их сложно.