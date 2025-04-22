«Еле руки поднимала»: тренер через месяц после родов вернула фигуру — узнали ее секрет

Даша старается не обращать внимания на трудности и концентрируется на хорошем Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Дарья Кучерявая из Кемерова с улыбкой рассказывает, как получила звание мастера в двух видах спорта, выточила свою идеальную фигуру, а через неделю после сложных родов вернулась на тренировки. Но за каждой победой стоит тяжелый и упорный труд. Что именно Дарья пережила на пути к своей идеальной жизни и как вернула фигуру после родов, она рассказала нашим коллегам из NGS42.RU.

«Побежала в воду, не умея плавать»

В Кемерово семья Даши переехала, когда ей было шесть лет. Однажды она с родителями отдыхала на природе, где впервые увидела водоем. Девочка без страха прыгнула в воду, даже не умея плавать. Ее вытащили, и после этого родители поняли, какой вид спорта интересен дочери.

— В плавании карьера не сразу построилась, потому что я была маленького роста. Пришла в бассейн, а меня полностью скрыло, мне не понравилось. «Как плавать здесь вообще?» — подумала я, — рассказывает Даша.

Но в школе, где училась наша героиня, на уроках физкультуры детей начали водить на плавание. Благодаря этому Даша и все ее одноклассники в школьные годы получили звание кандидата в мастера спорта. За 10 лет тренировок она заработала хорошую физическую базу и дисциплинировала себя.

— У нас было по две тренировки. Вставала в 4 утра и ехала на первой маршрутке, чтобы успеть к 6 часам на тренировку, потом к 08:00 на уроки, а к 16 часам — опять в бассейн.

Дарья с детства занималась разными видами спорта Источник: Дарья Кучерявая

«Главное — дисциплина»

Вначале Даша не думала связывать свою жизнь со спортом и после окончания школы поступила в КемГУ на факультет романо-германской филологии: кроме тренировок она любила изучать иностранные языки. В первые несколько лет учеба давалась сложно, времени на спорт не оставалось. Но, освоившись, девушка решила, что пора возвращать свою лучшую форму.

Она пробовала себя в конькобежном спорте, но не влюбилась в него всей душой. Затем начала заниматься в велошколе возле дома. Когда она каталась на шоссейном велосипеде, ей предложили попробовать маунтинбайк (катание на велосипедах по бездорожью. — Прим. ред.). Но через время и этот вид спорта ей разонравился и поиски себя продолжились.

Источник: Дарья Кучерявая

После велоспорта она начала заниматься триатлоном (дистанция, включающая в себя плавательный, велогоночный и беговой этапы. — Прим. ред.). Даша попала в красноярскую сборную — в Кузбассе на тот момент это направление было не развито. Там она получила звание кандидата в мастера спорта.

— Чтобы добиться чего-то в спорте, должны быть хорошие наставники, и в Красноярске они были.

Всё это время девушка совмещала активные тренировки с учебой и работой. Еще в студенческие годы Кучерявая стала репетитором, а после окончания вуза устроилась переводчиком. Чаще всего она работала с иностранцами.

Ей нравилась такая жизнь, в которой были и тусовки, и спорт. Но она мечтала стать не только кандидатом, но и мастером спорта. Так она оказалась в пауэрлифтинге и через какое-то время попробовала сдать на заветную категорию.

В сумме трех упражнений Даша должна была набрать больше 350 кг. Спортсменка справилась с задачей и добилась своей давней цели. Иностранные языки Кучерявая тоже не забросила, она продолжила работать репетитором с детьми и взрослыми.

Дарья говорит, что для поддержания красивой формы и здоровья нужно высыпаться и следить за питанием.

— Нужна дисциплина, никакая волшебная пилюля не поможет. Если ты толкаешь в себя что попало и не спишь толком, можешь принимать любые лекарства, они не помогут. Даже если будет результат, надолго он не сохранится, а здоровье испортится.

Спортсменка рассказывает, как добилась такой стойкости и силы духа Источник: Максим Серков / NGS42.RU











«Пробежала полумарафон на спор»

В жизни Дарьи было несколько марафонов и полумарафонов, некоторые из них она прошла на спор. Например, первый раз 21 км Даша пробежала практически без подготовки.

— Мы были с подругой в Шерегеше, она рассказала, что будет участвовать в полумарафоне. И я решила, что тоже побегу. Рассказала об этом в соцсетях и только потом поняла, что до забега около двух месяцев, а я не готова. Но справилась.

В другой раз она поспорила с друзьями, что будет пробегать в марафоне (42 км) каждый километр за пять минут. К этим соревнованиям она была очень хорошо готова, но всё пошло не по плану.

— Была ужасная жара, я обычно переношу тепло хорошо, поэтому не стала брать никакой головной убор. А когда побежали, взяла темп выше, чем планировала, еще и не пила воду. В итоге перегрелась и упала в обморок. Очнулась в скорой, у меня спрашивают, как зовут, а я не помню, мне так стыдно было. Память восстанавливалась несколько часов.

Это научило спортсменку бережнее относиться к своему здоровью. Поэтому она стала тщательнее подходить к подготовке и внимательнее следить за своим состоянием во время забега.

«Тренировать пошла авансом»

Тренером Кучерявая стала случайно. Однажды, когда она уже имела спортивные титулы, ее пригласили сняться в видео для тренажерного зала. Посетительницы, увидев ее, захотели у нее заниматься. Руководство клуба пошло навстречу и предложило Дарье поработать у них. Первую группу девушка набрала быстро. А высшее спортивное образование она получила позже, в 2024 году.

— Авансом пошла работать, без образования. Как-то и не задумывалась о работе тренером, директор зала увидела интерес у клиентов ко мне и позвала, мы с ней были в хороших отношениях. Я сначала сомневалась, а потом согласилась. Уже позже решила, что мне нужна еще одна «вышка», и поступила в КемГУ на спортфак, — говорит девушка.

Поработав тренером, она открыла свой небольшой зал в центре города. Ее помощником в бизнесе стал ее парень. Она занималась подбором персонала и контролировала работу, а он взял на себя финансовые вопросы.

В итоге клиентов стало так много, что помещения уже не хватало, и пришлось расширяться. Бизнес процветал, но через некоторое время Даша рассталась с парнем и ушла из клуба, оставив всё ему. О случившемся Кучерявая не жалеет.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Еще в то время она увлеклась кроссфитом. Она была одной из первых девушек в Кузбассе в этом виде спорта. Тренировки не сразу давались ей легко, нужно было осваивать в том числе новые техники, учиться чувствовать тело. Даша вспоминает, что иногда даже ударяла себя грифом по голове из-за неправильного выполнения упражнения. Со временем она отточила все навыки и даже стала мастером спорта.

— Почему ушла в кроссфит? Потому что все виды спорта перепробовала. А кроссфит совмещает в себе сразу несколько, мне нравится азарт в этом спорте. К тому же здесь не скучно, есть вещи, которые я еще не научилась делать, но очень хочу.

Спортсменка до сих пор с интересом занимается кроссфитом, также она активно тренирует других. Она отмечает, что на занятия к ней приходят с разными возможностями и запросами: кто-то хочет похудеть, кто-то — стать сильнее. Но в итоге каждый добивается своей цели.

— Придешь ты полным — потом будешь накачанным и красивым, придешь худым — будешь сильным, накачанным и красивым, — отмечает Дарья.

Даша добавляет, что за последние семь лет кроссфит стал популярнее и продолжает активно развиваться: соревнований становится всё больше, растет конкуренция.

Для своих подопечных Кучерявая не ставит мегацелей. Ее радует желание занимающихся становиться сильнее и лучше. Например, недавно группа новичков под ее руководством заняла все призовые места на соревнованиях.

— Это круто, когда ты делаешь человека сильнее. Я не воспитываю олимпийских чемпионов, каждый становится чемпионом для себя. Люди приходят с разной подготовкой, классно видеть их прогресс и упорство. Сильнее всего меня радует, что мои подопечные очень редко забрасывают занятия.

Кстати, своего будущего мужа Кучерявая тоже встретила в спортзале: он пришел к ней на тренировки, и между ними пробежала искра. Теперь пара занимается вместе, но уже втроем: на свои занятия супруги берут новорожденную дочку.

Источник: Дарья Кучерявая











Через неделю после родов пришла в зал

Три месяца назад Даша родила дочь Полину. Несмотря на положение, она не бросала тренировки, но уменьшила нагрузку и исключила некоторые упражнения. Тренер отмечает, что не рекомендует заниматься во время беременности, особенно кроссфитом, если нет спортивного опыта.

Дарья рассказывает, что в начале беременности тщательно соблюдала правильное питание и боялась съесть что-то лишнее, поскольку переживала о восстановлении после родов. Но врачи ругали, что она мало прибавляет в весе, поэтому она позволила себе расслабиться и есть всё, что хочется, но в разумных пределах. Например, на последних месяцах ей начало нравиться сало, которое раньше она на дух не переносила.

Еще до беременности спортсменка активно вела соцсети. Ее заметили редакторы шоу «Богатырские игры» (16+) и пригласили поучаствовать в проекте, но в тот момент Дарья уже была в положении и решила не рисковать.

Роды у Кучерявой прошли не совсем так, как она себе это представляла, потребовалось экстренное кесарево сечение. Но уже через неделю после этого Даша пришла в зал и начала тренировки.

— С болью, в форме буквы Г, но я дошла до зала. Начинала с легких упражнений, еле руки поднимала с маленькими гантельками, потом потихоньку стала увеличивать нагрузки. Я понимала, что начинать тренировки надо сразу, чтобы быстрее вернуться в форму. Но, конечно, всё индивидуально.

Разница между фото — чуть больше месяца Источник: Дарья Кучерявая











На активную и целеустремленную спортсменку не раз обрушивался негатив. Но, как говорит Даша, она сама для себя является главным хейтером.

— Я обросла броней и не обращаю внимания на негатив в соцсетях. Одни говорят, что я перекачалась, другие, что — дрищ. Если я всех буду слушать, буду расстраиваться, а мне это не надо. На самом деле я сама себя больше дрюкаю, чем кто-то еще.

Несмотря на то что Дарья продолжает работать, она уделяет много времени дочери. Тренер уверена: если с самого детства приучать ребенка к спорту, то в будущем это станет его образом жизни.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Не забывает Дарья и про свое образование переводчика. С самого рождения Полины она разговаривает с дочерью на английском, чтобы ребенок в будущем говорил на двух языках.

Спортсменка планирует много путешествовать, когда дочка немного подрастет. А в будущем хотела бы какое-то время пожить с семьей в Азии. Они с мужем уже даже нашли школу, куда мечтают отдать дочку.

— В этой школе австралийские учителя, там она будет общаться с одноклассниками из разных стран, это невероятный опыт. Но оплата за обучение высокая, нам уже нужно начинать копить, — смеется Кучерявая.